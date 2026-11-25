Samsung ha avviato la distribuzione di Wear OS 7 su altri Galaxy Watch e l’aggiornamento sta uscendo dai confini della Corea del Sud per raggiungere nuovi mercati. La nuova One UI 9 Watch, che aveva debuttato con Galaxy Watch 9 e Galaxy Watch Ultra 2, sta arrivando anche sugli smartwatch della generazione precedente, cioè Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch 8 Classic. Le prime segnalazioni arrivano dagli Stati Uniti, segno che il rilascio sta entrando in una fase più ampia.

Il percorso è stato piuttosto lineare. A inizio novembre la casa coreana aveva cominciato a spingere il nuovo software in patria, come avviene spesso con le sue release più importanti. Ora che il mese sta per chiudersi tocca agli altri Paesi, e il mercato statunitense è tra i primi a ricevere la notifica. Per chi possiede uno dei due orologi del 2025 si tratta di un passaggio rilevante, perché porta su dispositivi già in circolazione da un anno buona parte delle novità pensate per la gamma più recente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia con One UI 9 Watch su Galaxy Watch 8

La nuova interfaccia basata su Wear OS 7 non si limita a qualche ritocco estetico o a una manciata di correzioni. Su Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch 8 Classic arrivano funzionalità dedicate al monitoraggio della salute e miglioramenti pensati per rendere l’esperienza d’uso più piacevole nella vita di tutti i giorni. Due direzioni diverse che però puntano allo stesso obiettivo, ovvero trasformare lo smartwatch in uno strumento sempre più utile al polso e non soltanto in un’estensione dello smartphone.

Il cuore del pacchetto riguarda proprio il benessere fisico. Samsung ha concentrato gran parte dei propri sforzi sull’evoluzione di Samsung Health, la piattaforma che raccoglie e organizza i dati registrati dai sensori dell’orologio. Ed è qui che si trovano le novità più interessanti per chi usa il dispositivo anche come compagno di allenamento o come supporto per tenere d’occhio le proprie abitudini.

Le nuove funzioni di Samsung Health

Tra le aggiunte principali compaiono Vitals, Heart Health Score, Daily Cardio Load e Fitness Index. Sono quattro strumenti distinti che ampliano il ventaglio di informazioni disponibili sull’app di Samsung, con un’attenzione particolare alla salute del cuore e alla condizione atletica. Già dai nomi si intuisce l’intenzione di offrire una lettura più completa del proprio stato fisico, senza costringere l’utente a mettere insieme i dati da diverse schermate.

Accanto a queste novità l’aggiornamento introduce anche alcuni affinamenti a funzioni già note. Il Sleep Coaching, cioè il servizio che accompagna l’utente nel migliorare la qualità del riposo, riceve qualche miglioria. Lo stesso vale per gli avvisi relativi alle apnee notturne, uno degli strumenti che negli ultimi tempi ha dato maggiore spessore alla proposta di Samsung sul fronte del monitoraggio notturno.

Chi possiede un Galaxy Watch 8 o un Galaxy Watch 8 Classic quindi si ritrova tra le mani, a costo zero, un orologio che si avvicina parecchio alle capacità software dei modelli appena lanciati. Il rilascio procede per gradi e dopo la Corea del Sud la distribuzione di One UI 9 Watch sta raggiungendo gli altri mercati, con gli Stati Uniti in prima fila tra quelli che stanno già ricevendo il pacchetto.

Fonte: TecnoAndroid