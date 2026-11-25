Samsung potrebbe interrompere la tradizione del lancio annuale dei suoi orologi smart a partire dal 2027. Secondo alcune indiscrezioni arrivate dalla Corea del Sud, l’azienda avrebbe deciso di non presentare nuovi modelli di Galaxy Watch in quell’anno e di passare a un ciclo di lancio biennale. Se la notizia venisse confermata, si chiuderebbe un’abitudine durata nove anni, iniziata con il primo Galaxy Watch arrivato sul mercato nel 2018.

Non si tratterebbe di una pausa improvvisata. Dietro la scelta ci sarebbe un obiettivo piuttosto concreto, cioè ridurre i costi di sviluppo e di marketing legati alla presentazione di una nuova gamma ogni dodici mesi. Al posto dell’hardware inedito, il colosso coreano punterebbe tutto sugli aggiornamenti software e su nuove funzioni dedicate alla salute da portare sugli orologi già in circolazione.

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Perché un nuovo smartwatch ogni anno non è più scontato

L’idea che uno smartwatch debba rinnovarsi ogni anno sta perdendo forza da un po’. I miglioramenti hardware tra una generazione e l’altra si sono fatti sempre più contenuti e così, piano piano, è cresciuto il dibattito su quanto abbia ancora senso un aggiornamento annuale. Per molti utenti la differenza tra un modello e il successivo è diventata difficile da percepire nell’uso quotidiano.

Un esempio di questa tendenza arriva da Apple. Tra Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch Ultra 3 sono passati due anni e nel mezzo la casa di Cupertino si è limitata a proporre soltanto una nuova colorazione, senza un vero erede. La mossa ha dimostrato che non tutti i dispositivi indossabili hanno bisogno di una nuova versione ogni stagione per restare competitivi.

Samsung, a quanto pare, sarebbe pronta a spingersi ancora più in là. Mentre Apple ha applicato questo approccio a una sola linea di prodotti, l’azienda sudcoreana starebbe valutando di abbandonare del tutto i lanci annuali per l’intera famiglia Galaxy Watch. Un cambio di passo piuttosto netto per una gamma che fino a oggi ha sempre seguito un calendario regolare.

Cosa cambierebbe per chi possiede un Galaxy Watch

Per chi ha già al polso un orologio Samsung la notizia potrebbe avere anche un risvolto positivo. Con il passaggio al ciclo biennale, l’attenzione del produttore si sposterebbe sul miglioramento dei modelli esistenti attraverso il software. In pratica i Galaxy Watch già venduti riceverebbero nuove funzionalità, in particolare legate al monitoraggio della salute, invece di essere superati in fretta da un successore.

Dal punto di vista economico la logica è chiara. Ogni nuova generazione richiede investimenti importanti sia nella progettazione sia nelle campagne pubblicitarie che ne accompagnano il debutto. Allungare l’intervallo tra un lancio e l’altro permetterebbe a Samsung di contenere queste spese, concentrando le risorse su aggiornamenti che coinvolgono una platea di utenti molto più ampia.

Il condizionale resta comunque d’obbligo, visto che al momento l’azienda non ha confermato nulla in via ufficiale. Le informazioni circolate finora parlano però di una decisione già presa, con lo stop ai nuovi modelli previsto proprio per il 2027. Si tratterebbe della prima interruzione nella storia della linea dal debutto del primo Galaxy Watch nel 2018.

Fonte: TecnoAndroid