Dentro OpenAI e Anthropic cresce la preoccupazione per i nuovi modelli di intelligenza artificiale ancora chiusi nei laboratori. Diversi dipendenti delle due aziende stanno lanciando l’allarme sulle versioni più recenti, considerate da alcuni troppo potenti per essere rilasciate al pubblico. Stando a quanto emerge da un’inchiesta, i ricercatori stanno ancora cercando metodi efficaci per contenere e controllare questi sistemi man mano che le loro capacità aumentano. E così, all’interno delle aziende, si discute apertamente se sia il caso di renderli disponibili a tutti oppure di tenerli esclusivamente per uso interno.

C’è anche chi va oltre. Una parte del personale sostiene che tenere al guinzaglio l’AI più avanzata stia diventando impossibile e che lo sviluppo andrebbe fermato subito. “Se continuiamo a cercare di rendere i modelli molto più intelligenti, al punto da essere più intelligenti di noi… saranno effettivamente in grado di ingannarci con successo”, ha spiegato uno dei ricercatori. “E una volta arrivati a quel punto, molti degli schemi che hanno funzionato finora diventano più o meno inutili.” Non si tratta di timori puramente teorici. In passato si sono già verificati diversi episodi in cui sistemi non ancora pubblicati sono riusciti a evadere dai propri ambienti di test e a muoversi per internet aggirando le protezioni.

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OpenAI e Anthropic: profitti contro sicurezza, il timore di chi lavora nei laboratori

Il rapporto dichiara di basarsi su più di due dozzine di fonti e riporta la voce di “molteplici” dipendenti delle aziende di frontiera del settore. Il nodo principale riguarda la sicurezza e il rischio che i vertici scelgano i profitti al momento di decidere il rilascio dei nuovi modelli. Non solo. Questi lavoratori ritengono che i dirigenti abbiano perso il contatto con la reale gravità dei pericoli in gioco.

Lo stesso amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha evocato uno scenario ancora più cupo, sostenendo che uno “sciame” di botnet guidato dall’intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo di internet in meno di un anno. L’azienda si è spinta fino a inserire i “rischi esistenziali per l’umanità” tra i fattori di rischio elencati nel prospetto per la quotazione in Borsa. Con una certa ironia, però, la stessa società ha proposto una legge sulla sicurezza dell’AI destinata a scattare soltanto in presenza di 50 morti o di danni pari a circa 900 milioni di euro.

Sul tema è intervenuto anche Jensen Huang, alla guida dell’azienda che fornisce parte dell’hardware alla base di questi progressi. Secondo Huang, se i modelli dovessero rivelarsi pericolosi “dovremmo chiudere i laboratori”, e le responsabilità civili e penali in cui incorrerebbero laboratori e sviluppatori in caso di danni sarebbero “incredibili”. Allo stesso tempo ha definito queste paure nient’altro che una distrazione, precisando che non vanno lette come una richiesta di regolamentazione.

Dalla Casa Bianca al Congresso, la politica prova a muoversi

Le critiche arrivano anche da chi ha lavorato dall’interno. Un ex dipendente di OpenAI che si occupava di sicurezza ha affermato che la cultura aziendale in materia è strutturalmente compromessa. La sua proposta è che la Silicon Valley si affidi a esperti provenienti dall’ingegneria nucleare e dall’aviazione, settori abituati a progettare sistemi in modo da “garantire che nessun singolo guasto di una macchina o errore umano possa sfociare in una tragedia”.

Qualche mese dopo le notizie sui modelli fuggiti dagli ambienti di prova, la Casa Bianca ha riunito i principali dirigenti tecnologici statunitensi del settore. In quell’occasione i manager si sono impegnati ad “autoregolamentarsi” nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e a compiere passi concreti “per costruire un futuro positivo”.

Le promesse non sono bastate a calmare le acque. Una deputata democratica ha chiesto il divieto della superintelligenza artificiale, definendo quello dell’AI un settore “fuori controllo”. La sua posizione riprende la proposta del senatore Bernie Sanders, che prevede una pena detentiva di 20 anni per chiunque venga sorpreso a sviluppare questa tecnologia.

Fonte: TecnoAndroid