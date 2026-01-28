Samsung Galaxy S26 Ultra: confermato il Privacy Display

Manca ancora qualche settimana alla presentazione ufficiale della serie Galaxy S26, attesa per il 25 febbraio, ma Samsung ha già iniziato a scoprire le carte. Con un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore, l’azienda ha infatti confermato una delle funzioni più discusse legate al modello di punta Galaxy S26 Ultra, anticipando quello che sarà uno degli elementi chiave della sua proposta.

Chi ha seguito le indiscrezioni degli ultimi mesi conosce già il nome di questa novità: Privacy Display. Una funzione che non arriva come sorpresa assoluta, visto che tracce evidenti erano emerse anche all’interno della beta di One UI 8.5, dove era comparso un interruttore dedicato nel pannello rapido. Ora, però, Samsung ha deciso di uscire allo scoperto e parlarne in modo diretto.

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Come funziona il Privacy Display

Il Privacy Display introduce un nuovo livello di protezione visiva direttamente nello schermo. In pratica, il pannello del Galaxy S26 Ultra è in grado di simulare l’effetto delle classiche pellicole privacy, limitando la visibilità dei contenuti a chi osserva il display lateralmente e lasciandola invece perfettamente leggibile per chi guarda frontalmente.

Samsung descrive questa soluzione come una combinazione di hardware e software, pensata per intervenire in modo intelligente e flessibile. L’obiettivo è proteggere informazioni sensibili, come password, codici di sblocco o conversazioni private, soprattutto in contesti affollati come mezzi pubblici o spazi condivisi.

Attivazione manuale o automatica

Uno degli aspetti più interessanti riguarda le modalità di utilizzo. Il Privacy Display potrà essere mantenuto sempre attivo oppure adattarsi dinamicamente alle situazioni. Samsung lascia intendere che sarà possibile applicarlo solo ad alcune app specifiche, come quelle bancarie, oppure affidare la gestione a sistemi automatici capaci di riconoscere gli scenari più delicati.

In questo modo, la funzione non diventa un vincolo fisso, ma uno strumento che si adatta alle abitudini dell’utente, intervenendo solo quando serve davvero.

Un progetto sviluppato nel tempo

Nel comunicato, Samsung ha anche sottolineato che lo sviluppo del Privacy Display non è stato immediato. La tecnologia sarebbe il risultato di oltre cinque anni di lavoro, tra progettazione, test e perfezionamenti. Un dettaglio che rafforza l’idea di una funzione pensata per restare nel tempo e non come semplice aggiunta marginale.