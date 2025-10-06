Samsung Galaxy S26 Ultra: arriva la modalità Privacy Display con opzioni avanzate

Samsung Galaxy S26 Ultra indiscrezioni

Il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra continua a svelarsi a piccoli passi, e tra le funzioni inedite che debutteranno con il top di gamma spicca la modalità Privacy Display, una soluzione pensata per proteggere la riservatezza degli utenti in contesti affollati. Non si tratta di una semplice funzione software, ma di una tecnologia che sfrutta appieno il nuovo pannello Flex Magic Pixel, già anticipato nei leak di questa estate.

Un display che si adatta agli scenari d’uso

Il Flex Magic Pixel è un pannello in grado di comportarsi come una vera e propria pellicola privacy, riducendo drasticamente l’angolo di visione laterale per rendere il contenuto invisibile a chi non guarda lo schermo frontalmente. In questo modo, messaggi privati, dati bancari o informazioni sensibili non possono essere spiati da occhi indiscreti, una caratteristica sempre più richiesta in un mondo in cui smartphone e vita lavorativa coincidono. Secondo le ultime indiscrezioni, il Privacy Display sarà integrato direttamente in One UI 8.5, con una gamma molto ampia di opzioni di personalizzazione.

Le opzioni del Privacy Display

Grazie agli screenshot trapelati da una build di test, si scoprono nuove modalità di utilizzo:

Auto Privacy : il sistema attiva automaticamente la protezione quando vengono aperte app considerate sensibili (come app bancarie, email o messaggistica) o quando il telefono rileva un ambiente affollato.

: il sistema attiva automaticamente la protezione quando vengono aperte app considerate sensibili (come app bancarie, email o messaggistica) o quando il telefono rileva un ambiente affollato. Maximum Privacy : oltre a ridurre l’angolo di visione, abbassa anche la luminosità dello schermo, rendendolo più difficile da decifrare da lontano.

: oltre a ridurre l’angolo di visione, abbassa anche la luminosità dello schermo, rendendolo più difficile da decifrare da lontano. Privacy Triggers: un set di attivatori intelligenti che permettono di abilitare la funzione in base al contesto. Ad esempio, si può impostare l’attivazione automatica in luoghi pubblici come mezzi di trasporto, uffici condivisi o ascensori.

La protezione non si limita alla visione complessiva dello schermo: l’utente può decidere di applicarla solo a contenuti specifici, come le foto contrassegnate come protette, l’inserimento di PIN o password, le notifiche in arrivo o persino durante la modalità picture-in-picture.

Perché è importante

La gestione della privacy visiva è un tema che finora Samsung aveva solo sfiorato con soluzioni software o con accessori esterni. Con il Galaxy S26 Ultra, la casa coreana sembra pronta a offrire una risposta hardware e software integrata, che aumenta la sicurezza in scenari quotidiani come viaggi in treno, code in ufficio o ambienti di lavoro condivisi.