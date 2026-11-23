Le regole del Google Play Store stanno per cambiare, e lo scopo è chiaro: spingere gli sviluppatori a realizzare app davvero pensate per gli smartphone pieghevoli. La scelta arriva in un momento tutt’altro che casuale, perché il lancio di iPhone Duo ha messo pressione sia agli altri produttori di dispositivi con schermo flessibile sia alla stessa Google, dando il via a una competizione che nei prossimi mesi è destinata a diventare sempre più accesa.

Non sorprende quindi che il colosso di Mountain View voglia farsi trovare pronto. Prepararsi, in questo caso, vuol dire anche mettere mano all’ecosistema di applicazioni e servizi, così che possano sfruttare fino in fondo le potenzialità di un formato così particolare. Chi ha avuto modo di provare iPhone Duo ha notato che le app realmente ottimizzate per i pieghevoli si contano sulle dita di una mano, e la situazione non è molto diversa su Android. Il team di sviluppatori di Google ha deciso che era arrivato il momento di affrontare il problema in modo concreto.

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Le nuove regole del Google Play Store per le app adattive

Google ha aggiornato le linee guida rivolte agli sviluppatori puntando tutto sulla qualità delle app adattive, con l’obiettivo di garantire un’esperienza piacevole indipendentemente dal dispositivo utilizzato. L’azienda ricorda che un pieghevole può trovarsi in diversi stati o posizioni, per esempio completamente aperto oppure a libro. Chi spende cifre importanti per un prodotto di fascia alta si aspetta che le proprie app preferite passino dalla modalità chiusa a quella aperta in modo fluido e senza interruzioni, e che offrano anche esperienze nuove, possibili soltanto su questo tipo di schermo.

Da aprile 2027 le app presenti sul Google Play Store dovranno soddisfare almeno il Livello 3 delle norme sulla qualità delle app adattive per Android dedicate ai dispositivi pieghevoli. Questo livello, chiamato Adattabilità, richiede che l’applicazione occupi tutta l’area di visualizzazione disponibile senza letterbox né modalità di compatibilità. Deve inoltre mantenere il proprio stato durante la rotazione, l’apertura, la chiusura e il ridimensionamento, oltre a supportare gli ambienti multi finestra.

Salendo di grado si trova il Livello 2, cioè l’Ottimizzazione adattiva, che prevede layout con più riquadri capaci di evitare elementi dell’interfaccia allungati, insieme al supporto per tastiera, mouse, trackpad e stilo esterni. In cima c’è il Livello 1, la Differenziazione adattiva, che prende in considerazione le varie posizioni del dispositivo, la continuità della fotocamera, la modalità Picture in picture interattiva e il supporto multi istanza per app multimediali, video, di lettura e dedicate al multitasking.

Sempre a partire da aprile 2027 cambierà anche la procedura di pubblicazione. Oltre alle consuete immagini per gli smartphone tradizionali, serviranno almeno tre screenshot realizzati su modelli pieghevoli, uno con proporzioni 1:1, uno in 4:3 e uno in 16:10.

Cosa cambia per i giochi sui pieghevoli

Un discorso a parte riguarda i giochi. Un pieghevole offre infatti due modi diversi di giocare sullo stesso dispositivo, uno pensato per l’uso con una sola mano e uno in stile tablet quando lo schermo è aperto. Nel passaggio dall’uno all’altro gli utenti si aspettano una transizione fluida, senza interruzioni e con i progressi salvati. Questa esperienza è già disponibile nei titoli basati su un motore grafico moderno, ma secondo Google dovrà diventare uno standard, motivo per cui dal prossimo anno arriveranno nuovi requisiti.

Il primo scatterà ad aprile 2027, quando gli sviluppatori dovranno caricare nella scheda del gioco almeno 3 screenshot di dispositivi pieghevoli, sempre con proporzioni 1:1, 4:3 e 16:10, in aggiunta a quelli per gli smartphone standard. Da agosto 2027, invece, il Google Play Store richiederà ai giochi di rispettare almeno il livello base, ovvero il Livello 3 chiamato Pronto, pensato per schermi di grandi dimensioni e pieghevoli.

Google precisa che il Livello 3 rappresenta la soglia minima per un’esperienza di gioco fluida su pieghevoli e tablet. Il Livello 2, definito Ottimizzato, garantisce un risultato migliore su questi dispositivi grazie a grafica ad alta risoluzione e scalabilità proporzionale. Il Livello 1, detto Differenziato, individua invece le esperienze di punta, personalizzate per ciascun fattore di forma.

Fonte: TecnoAndroid