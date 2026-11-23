Chi custodisce ancora in salotto una collezione di film su disco può tirare un sospiro di sollievo, perché PS5 è in grado di riprodurre sia i DVD sia i Blu ray, compresi quelli in 4K. Non tutto però fila liscio. La console Sony non legge i CD musicali e nemmeno i dischi 3D, e per qualsiasi supporto fisico serve il lettore ottico. C’è poi la questione dei blocchi regionali, un dettaglio che vale la pena tenere a mente prima di inserire un film nel cassetto della macchina.

L’idea di fondo è piuttosto semplice. Se è tornata la voglia di rispolverare qualche vecchio classico del cinema, PlayStation 5 può trasformarsi senza troppi problemi in un lettore multimediale a tutti gli effetti, evitando così di dover recuperare un apparecchio dedicato. Una comodità non da poco per chi negli anni ha accumulato decine di custodie sugli scaffali e non ha nessuna intenzione di lasciarle a prendere polvere.

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Cosa legge davvero PS5 e cosa invece resta fuori

Partiamo dalle buone notizie. I DVD funzionano, così come i classici Blu ray e le edizioni in alta definizione a 4K, quelle che chi tiene alla qualità dell’immagine probabilmente ha acquistato con più attenzione. Su questo fronte la console di Sony si comporta come ci si aspetterebbe da un dispositivo moderno pensato anche per l’intrattenimento casalingo.

Il discorso cambia con altri formati. I CD musicali non vengono riconosciuti, quindi chi sperava di far girare i vecchi album sulla console dovrà trovare un’altra strada. Stessa sorte per i dischi 3D, che rimangono esclusi dalla compatibilità. Insomma non tutti i supporti accumulati nel tempo sono destinati a trovare una seconda vita grazie a PS5, e conviene saperlo prima di tirare fuori dalla scatola l’intera collezione.

Lettore ottico e blocchi regionali, i due dettagli da non trascurare

C’è poi un requisito che sembra ovvio ma che non lo è per tutti. Per riprodurre qualsiasi supporto fisico la console deve disporre del lettore ottico. Senza quel componente i dischi semplicemente non possono essere letti, a prescindere dal formato. Chi possiede una versione priva di lettore, quindi, non potrà sfruttare la console per guardare film su disco.

L’altro aspetto riguarda i blocchi regionali. Si tratta di limitazioni legate all’area geografica di provenienza del disco, e proprio per questo motivo serve un po’ di attenzione, soprattutto con le edizioni acquistate all’estero o arrivate da mercati diversi da quello europeo. Un film perfettamente integro potrebbe non partire per una semplice incompatibilità di zona, e non per un difetto del supporto o della console.

Per chi ha in casa DVD e Blu ray e una PlayStation 5 dotata di lettore ottico, il quadro è quindi abbastanza chiaro. I film su disco, comprese le edizioni in 4K, possono tornare a scorrere sul televisore del salotto, mentre CD musicali e dischi 3D restano fuori dai formati supportati dalla console Sony.

Fonte: TecnoAndroid