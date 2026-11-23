Sul digitale terrestre è arrivato un altro cambiamento importante. Dopo la nuova numerazione LCN nazionale sono state aggiornate anche le frequenze dei canali, e chi ha in casa un televisore o un decoder compatibile con lo standard DVB T2 deve fare una ricerca automatica dei canali. Senza questo passaggio alcuni programmi potrebbero sparire dalla lista o non ricevere più il segnale come prima. Ecco come sono organizzati oggi i principali multiplex nazionali, cioè i pacchetti che trasportano più canali sulla stessa frequenza.

Le nuove frequenze dei multiplex Rai

Il servizio pubblico divide i suoi canali su tre multiplex Rai. Il MUX R cambia frequenza in base al territorio. In Piemonte, Lombardia, provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata viaggia sul canale 30 a 546 MHz. In Valle d’Aosta, provincia di Trento, Liguria, Campania e Sardegna si trova invece sul canale 43 a 650 MHz. Per le zone di Rieti e Arezzo il riferimento è il canale 45 a 666 MHz, mentre Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia ricevono sul canale 37 a 602 MHz. Qui trovano posto Rai 1, Rai 2, Rai 3 con le edizioni regionali della TGR e Rai News 24.

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Il MUX A è più semplice da individuare perché usa ovunque il canale 26 a 514 MHz. Ospita Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Sport, Rai Storia e l’intera offerta delle radio Rai, da Radio 1 a Isoradio fino a Rai Radio Kids. Entrambi i mux usano modulazione QAM64 con intervallo di guardia 1/4 e FEC 2/3, per una capacità di 19,91 Mbps.

La vera novità tecnica è il MUX B, trasmesso in DVB T2 sul canale 40 a 626 MHz. Con modalità 32K, modulazione QAM256, intervallo di guardia 1/8 e FEC 3/4 mette a disposizione 36,50 Mbps. Al suo interno ci sono Rai 4K al numero 101, Rai Play al 201, Rai Radio 2 Visual, Rai Play Sound e le versioni provvisorie di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 ai numeri 501, 502 e 503. Compare anche RTV San Marino alla posizione 550.

Mediaset, La7 e gli altri operatori nazionali

Le reti del Biscione sono distribuite su tre multiplex Mediaset. Il primo occupa il canale 46 a 674 MHz e porta Iris, 27Twentyseven, La5, Mediaset Italia2, TGCOM24, R101 TV e alcune emittenti radiofoniche come Radio Monte Carlo e Virgin Radio. Il secondo si trova sul canale 36 a 594 MHz con QVC, Cine34, Focus, TOPcrime, Boing, Boing Plus e Cartoonito. Tutti e due lavorano con FEC 5/6 e 24,88 Mbps disponibili.

Il terzo mux, quello delle ammiraglie Rete4, Canale5 e Italia1 insieme a 20 Mediaset e Mediaset Extra, usa il canale 38 a 610 MHz. Fanno eccezione la Sardegna, dove si ricevono il canale 29 a 538 MHz e il 38 a 610 MHz, la Sicilia con il canale 24 a 498 MHz e la Calabria che usa lo stesso canale 24 ad esclusione delle province di Cosenza e Crotone.

Il MUX CAIRO DUE trasmette sul canale 25 a 506 MHz oppure sul 33 a 570 MHz e contiene La7, La7Cinema, France 24 e Caccia e Pesca. Il MUX D FREE invece è sul canale 24 a 498 MHz in gran parte del Paese, ma passa al canale 23 a 490 MHz in Liguria e in alcune zone tirreniche di Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Raccoglie soprattutto emittenti tematiche come Padre Pio TV, Maria Vision, Radio Radio TV e Cusano News 7.

I tre multiplex Persidera

Chiudono il quadro i multiplex Persidera, tutti configurati con FEC 5/6 e 24,88 Mbps. Il primo utilizza il canale 44 a 658 MHz oppure il 32 a 562 MHz e distribuisce NOVE, Sportitalia, Deejay TV, Discovery Turbo, Club TV e Radio Maria. Il secondo sta sul canale 48 a 690 MHz o sul 42 a 642 MHz con TV8, Cielo, TV2000, K2, Frisbee, Super!, Sky TG24, Il Sole 24 Ore TV e SuperTennis. Il terzo trasmette sul canale 47 a 682 MHz oppure sul 45 a 666 MHz e contiene Real Time, Food Network, Discovery, Giallo, DMAX, RTL 102.5 con tutte le sue declinazioni, Gambero Rosso, Bike Channel e Class CNBC.

Fonte: TecnoAndroid