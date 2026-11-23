Gli sviluppatori di GrapheneOS, il noto progetto Android alternativo dedicato a sicurezza e privacy, hanno pubblicato sul proprio profilo Mastodon un intervento durissimo contro Google. Al centro della polemica c’è lo sblocco del bootloader, un’operazione che secondo il team Mountain View starebbe rendendo sempre più complicata sui dispositivi mobili del robottino verde.

Per capire la portata della questione conviene fare un passo indietro. Nato nel 2008 come piattaforma aperta, il sistema operativo di Google conserva ancora una base open source grazie ad AOSP (Android Open Source Project), eppure molte funzionalità dipendono da componenti proprietari. GrapheneOS offre da anni una versione di Android rafforzata sul piano della protezione dei dati e adesso prova a superare la dipendenza dagli smartphone Pixel grazie alla collaborazione con Motorola annunciata a marzo 2026.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le accuse a Google e il ruolo del bootloader

Nelle note diffuse dal progetto si legge che l’azienda guidata da Sundar Pichai starebbe trasformando un numero crescente di funzioni e aggiornamenti in esclusive dei Pixel, penalizzando così anche gli altri produttori che adottano la piattaforma. La contestazione più pesante però tocca i rapporti commerciali, perché secondo gli sviluppatori ci sarebbe un vero e proprio disegno per tenere GrapheneOS lontano dai dispositivi Android.

Il bootloader è il componente che entra in gioco nelle primissime fasi di avvio dello smartphone e stabilisce quali immagini software possano essere caricate. Di solito i produttori lo distribuiscono bloccato. Su alcuni modelli l’utente può sbloccarlo, installare un sistema operativo diverso e poi bloccarlo di nuovo, a patto che il telefono supporti la verifica delle immagini tramite chiavi appropriate. È esattamente la procedura seguita sui Pixel, dove la documentazione ufficiale di installazione chiede di ripristinare il blocco dopo l’installazione per mantenere attiva la protezione Android Verified Boot. Sbloccare il componente durante la fase iniziale non condanna quindi a usare per sempre un dispositivo meno sicuro, purché questo consenta la verifica crittografica del sistema alternativo una volta richiuso.

Il futuro dei Pixel e l’accordo con Motorola

Il team ipotizza anche uno scenario peggiore, cioè che Google possa impedire lo sblocco sui futuri Pixel, chiudendo di fatto il principale canale di installazione del sistema. Non c’è però alcun annuncio ufficiale che confermi questa intenzione e si tratta solo di un’ipotesi avanzata dagli sviluppatori, non di un cambiamento già approvato o presentato.

La dipendenza dai telefoni di Mountain View resta comunque un punto debole concreto. GrapheneOS richiede infatti caratteristiche hardware precise come avvio verificato, aggiornamenti firmware affidabili, componenti di sicurezza dedicati e supporto alle mitigazioni contro gli attacchi alla memoria. Il codice non può essere trasferito su qualsiasi smartphone con bootloader sbloccabile.

Proprio per questo l’intesa ufficializzata da Motorola al Mobile World Congress 2026 acquista un peso particolare. Le due realtà lavorano insieme a dispositivi progettati per rispettare i requisiti di sicurezza del sistema, senza appoggiarsi solo all’hardware Pixel. Il progetto ha già indicato il 2027 come riferimento per i primi modelli compatibili e tra quelli annunciati figura Motorola Signature 27, che avrà anche una variante con GrapheneOS. Un produttore partner potrebbe inoltre facilitare l’accesso a firmware, driver e HAL (Hardware Abstraction Layer), elementi indispensabili per gestire bene modem, fotocamere, sensori e altre funzioni hardware.

Play Integrity e il nodo della certificazione

Da tempo le critiche si estendono anche a Play Integrity API, il servizio con cui gli sviluppatori ottengono informazioni sull’integrità dell’app e dell’ambiente Android. Un sistema alternativo può tenere il bootloader bloccato, usare firme crittografiche valide e ricevere patch di sicurezza tempestive senza però soddisfare alcuni requisiti imposti dai controlli di Google.

Gli effetti si sono già visti con IO e IT Wallet su GrapheneOS, dove certe funzioni risultano inaccessibili non perché sia stata rilevata una compromissione del dispositivo ma perché l’ambiente software non ottiene il verdetto richiesto dall’applicazione. Come alternativa il progetto suggerisce l’attestazione hardware di Android, basata su chiavi crittografiche e su informazioni verificabili sullo stato del telefono, che lascerebbe ai servizi la libertà di valutare anche sistemi operativi differenti.

Fonte: TecnoAndroid