Cambia il modo in cui Microsoft Copilot gestisce i link per chi lo usa in ufficio. Da gennaio 2027 le pagine aperte dall’app si caricheranno per impostazione predefinita in un riquadro posizionato accanto alla chat anche per gli utenti aziendali, che finora erano rimasti esclusi da questo comportamento a meno di una scelta esplicita della propria organizzazione. La novità interesserà l’app desktop disponibile su Windows e macOS e riguarderà quindi tutte le postazioni di lavoro su cui l’assistente è installato nella sua versione per computer.

A occuparsi della visualizzazione dei contenuti sarà Microsoft Edge, che verrà sfruttato direttamente all’interno della finestra dell’assistente. Il principio è piuttosto semplice. Chi sta consultando una risposta di Copilot e vuole approfondire una delle fonti indicate potrà aprirla senza abbandonare la conversazione, continuando a leggere lo scambio con l’intelligenza artificiale nella stessa schermata. In pratica sparisce la necessità di passare ogni volta alla finestra del browser per poi tornare indietro e ritrovare il punto in cui ci si era fermati.

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Una funzione già nota ma con una partenza diversa

La cosiddetta vista affiancata non è una novità assoluta. È disponibile da settembre e per gli account personali rappresenta già il comportamento standard, quello che si trova attivo senza dover modificare alcuna impostazione. Per il mondo business la situazione è stata finora diversa, perché le organizzazioni dovevano scegliere di attivare la funzione in modo volontario. Chi non interveniva continuava semplicemente a vedere i collegamenti aprirsi nel browser come era sempre accaduto.

Con l’arrivo di gennaio questa logica verrà ribaltata. La scelta iniziale per le aziende sarà invertita e la navigazione interna partirà già attiva, lasciando eventualmente a chi gestisce i sistemi il compito di spegnerla. Si tratta di un’impostazione molto simile a quella già vista in Teams e Outlook, due applicazioni in cui Microsoft utilizza una vista integrata proprio per tenere a portata di mano il contesto da cui il link è stato aperto. L’obiettivo resta lo stesso anche su Copilot, cioè evitare che la consultazione di una pagina web faccia perdere il filo dell’attività in corso.

Il ruolo degli amministratori IT e il criterio BrowsingEnabled

Nessuna organizzazione sarà comunque obbligata ad adeguarsi al nuovo comportamento. Gli amministratori IT manterranno il controllo sull’opzione e potranno decidere se lasciare attiva la navigazione interna oppure disattivarla. Per farlo basterà impostare su Off il criterio BrowsingEnabled all’interno del sistema di gestione dei dispositivi adottato dall’azienda, una procedura che rientra nelle normali attività di configurazione delle postazioni.

Accanto a questa voce principale saranno disponibili anche altri criteri dedicati, pensati per regolare l’esperienza degli utenti della propria organizzazione. I reparti informatici avranno così la possibilità di adattare il funzionamento dell’assistente alle esigenze interne, senza dover accettare in blocco la configurazione proposta di base da Microsoft per la versione desktop di Copilot.

Fonte: TecnoAndroid