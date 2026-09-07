Cosori Iconic Dual e Levoit Eleva 300X: le novità a IFA 2026

A IFA 2026 il gruppo VeSync porta due prodotti che sulla carta hanno poco in comune, ma che raccontano la stessa idea di casa più connessa: da una parte Cosori Iconic Dual, friggitrice ad aria a doppia zona pensata per la fascia alta del mercato, dall’altra Levoit Eleva 300X, purificatore d’aria studiato soprattutto per la camera da letto. Due categorie diverse, stesso approccio: meno pulsanti da schiacciare a caso, più automatismi che lavorano al posto di chi cucina o di chi dorme. Chi segue il settore sa che le friggitrici ad aria hanno smesso da un pezzo di essere il gadget di moda per diventare un elettrodomestico da usare tutti i giorni. Ed è qui che si capisce la scelta di Cosori, che con Iconic Dual non insegue il prezzo aggressivo ma la qualità costruttiva.

Cosori Iconic Dual, la doppia zona fatta bene

Il corpo è in acciaio inossidabile, con pannello in vetro temperato: già a vederla, insomma, non sembra il classico blocco di plastica nera da tenere nascosto in dispensa. I due cestelli hanno una capacità di 4,3 litri ciascuno, quindi 8,6 litri complessivi, e sono lavabili in lavastoviglie. Il rivestimento è in ceramica ed è privo di PFAS, dettaglio non da poco per chi negli ultimi anni ha iniziato a leggere con attenzione le etichette dei materiali a contatto con il cibo.

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La parte interessante riguarda però il funzionamento. Le due zone lavorano in modo del tutto indipendente, con tempi, temperature e flussi d’aria separati. Tradotto: da un lato le patate a temperatura alta, dall’altro il pollo con una cottura più lenta, senza compromessi tra le due preparazioni. A completare il quadro arrivano due funzioni dedicate. La prima si chiama Sync e coordina le cotture in modo che i due cestelli finiscano nello stesso momento, così da portare tutto in tavola caldo. La seconda si chiama Match e fa l’opposto, replicando le stesse impostazioni su entrambe le zone quando serve semplicemente raddoppiare le porzioni. È una logica che risolve il problema più fastidioso della cucina di tutti i giorni, cioè la sincronizzazione dei piatti. Chiunque abbia provato a far coincidere contorno e secondo con un solo cestello sa quanto tempo si perda tra un’infornata e l’altra.

Levoit Eleva 300X, aria pulita senza svegliare nessuno

L’altra novità presentata a IFA 2026 è il purificatore Levoit Eleva 300X, progettato con un obiettivo dichiarato: funzionare bene nella zona notte. Il tema, in questi apparecchi, è sempre lo stesso, cioè il compromesso tra potenza e rumore, perché un purificatore che pulisce l’aria ma tiene sveglia mezza casa serve a poco. Il posizionamento nell’ecosistema VeSync è coerente con quanto fatto finora dal gruppo, che con i marchi Cosori e Levoit ha costruito una gamma piuttosto ampia di prodotti per la casa gestibili tramite app. La direzione, anche in questo caso, è quella di ridurre al minimo gli interventi manuali.

Cosa aspettarsi dall’arrivo sul mercato

Le due proposte confermano la strategia dell’azienda: da un lato la friggitrice ad aria di fascia premium, con materiali che puntano a durare e a non stonare su un piano di lavoro a vista, dall’altro un dispositivo per la qualità dell’aria pensato per un ambiente specifico invece che per il generico soggiorno. Il fatto che entrambe siano state mostrate alla fiera di Berlino significa che il debutto commerciale non dovrebbe essere lontano. Per Iconic Dual restano centrali i numeri già noti, cioè i 4,3 litri per cestello e gli 8,6 litri totali, con i due programmi Sync e Match a fare da vera carta d’identità del prodotto.