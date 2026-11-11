Samsung Galaxy S26 e Z Fold8, patch di novembre per 179 falle

Samsung ha cominciato a distribuire un nuovo aggiornamento per i suoi smartphone di fascia alta più recenti, e stavolta il pacchetto riguarda diversi modelli insieme. Nella lista ci sono Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, ma anche i pieghevoli Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. Il protagonista è uno solo, cioè le patch di sicurezza di novembre 2026, che arrivano dopo settimane passate quasi interamente a portare la One UI 9 sui tanti dispositivi della famiglia Galaxy.

Il rilascio parte come spesso accade dalla Corea del Sud, con l’Italia attesa nel giro di pochi giorni. Non si tratta di un update leggero, visto che i file da scaricare superano in alcuni casi i 600 MB.

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Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra ricevono le correzioni di novembre

La serie Galaxy S26 è tra le prime a ricevere le ultime correzioni. Il firmware in distribuzione porta la sigla S94*NKSS6BZK1 e richiede un download piuttosto corposo, con oltre 510 MB solo sul modello base. Numeri che fanno pensare a chissà quali novità, e invece il contenuto si concentra tutto sulla protezione del sistema.

Il bollettino ufficiale pubblicato nei giorni scorsi aveva già chiarito la portata dell’intervento. Le vulnerabilità corrette sono 179 in totale. Di queste, 155 riguardano Android in generale e rientrano nella categoria CVE, sigla che sta per Common Vulnerabilities and Exposures, con 20 falle classificate come critiche. Le altre 24 toccano invece più da vicino la One UI e i dispositivi del produttore coreano, e vengono catalogate come SVE, ovvero Samsung Vulnerabilities and Exposures. Al momento non sembrano esserci ulteriori funzioni o cambiamenti visibili.

Sul fronte software, intanto, si guarda già avanti. Samsung sta lavorando alla One UI 9.5 e la prima beta potrebbe debuttare proprio sulla gamma Galaxy S26 nelle prossime settimane. La versione stabile però non dovrebbe arrivare prima della presentazione della serie Galaxy S27, prevista tra gennaio e febbraio 2027.

I pieghevoli Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8 seguono a ruota

Anche i pieghevoli di ultima generazione hanno iniziato a ricevere il pacchetto di novembre. Pure in questo caso la distribuzione è partita dalla Corea del Sud, con tre firmware distinti. Galaxy Z Fold8 riceve la versione F971NKSS4AZK1, Galaxy Z Fold8 Ultra la F976NKSS4AZK1 e Galaxy Z Flip8 la F776NKSS3AZK1. Qui il peso del download sale ulteriormente e supera i 600 MB.

I contenuti sono sostanzialmente gli stessi già visti sulla serie S. Le patch sistemano 155 vulnerabilità CVE legate ad Android e 24 vulnerabilità SVE, quelle che riguardano più nello specifico la personalizzazione software di Samsung. Altri cambiamenti non risultano integrati, anche se non è escluso che il produttore abbia inserito qualche correzione di bug minore senza segnalarla. L’arrivo in Italia è previsto nei prossimi giorni anche per i modelli pieghevoli.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento su Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 basta aprire le impostazioni di sistema, entrare nella voce Aggiornamento software e poi toccare Cerca aggiornamenti. In alternativa è possibile usare Smart Switch, collegando lo smartphone al computer e seguendo le indicazioni dell’applicazione.

Fonte: TecnoAndroid