OPPO Find X10 Ultra a rischio: la crisi delle RAM può fermarlo

Il prossimo grande smartphone di casa OPPO potrebbe non arrivare mai sul mercato. Secondo un’indiscrezione che al momento non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale, OPPO Find X10 Ultra sarebbe stato messo da parte e il motivo andrebbe cercato nella crisi delle RAM, cioè nelle difficoltà legate alle memorie che da tempo pesano sul settore. Non si tratta di un modello qualunque, visto che parliamo del successore di uno degli smartphone di fascia alta più interessanti del 2026. Proprio per questo la notizia, se trovasse riscontro, avrebbe un certo peso per chi segue da vicino il mondo dei telefoni premium.

A mettere in circolazione l’ipotesi è stato Digital Chat Station, leaker molto seguito quando si tratta di anticipazioni sul mercato cinese. Lo ha fatto con un post su Weibo che definire chiaro sarebbe generoso. Il messaggio è piuttosto criptico e non dice le cose in modo esplicito, ma il senso che ne emerge va nella direzione di una cancellazione del progetto. Va quindi letto con la giusta prudenza, perché un’allusione non equivale a un annuncio e l’azienda non si è espressa in merito.

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Perché la crisi delle memorie può fermare un top di gamma

Il punto centrale della vicenda è il ruolo della RAM e, più in generale, delle memorie. Nei dispositivi di fascia alta questa componente non è un dettaglio secondario. È uno degli elementi che determinano le prestazioni, la fluidità nell’uso quotidiano e la capacità di gestire più applicazioni insieme. Quando il reperimento di questi chip diventa complicato o troppo oneroso, chi produce telefoni si trova davanti a scelte difficili, e la fascia alta è quella che soffre di più perché richiede tagli di memoria generosi per stare al passo con la concorrenza.

In uno scenario del genere un top di gamma come Find X10 Ultra diventa un progetto delicato da portare avanti. Le strade possibili sono poche e nessuna è indolore. Si può alzare il prezzo finale con il rischio di allontanare il pubblico, si possono ridimensionare le specifiche rinunciando a una parte dell’identità del prodotto oppure si può decidere di fermarsi. Stando al leaker, OPPO avrebbe scelto proprio quest’ultima opzione, anche se i dettagli sulle ragioni precise della scelta non sono stati chiariti.

Un’indiscrezione ancora tutta da verificare

Conviene ribadirlo con chiarezza. Al momento non esiste nessuna comunicazione ufficiale da parte di OPPO che confermi lo stop di Find X10 Ultra. Tutto si basa su un singolo post e sulla sua interpretazione, e i messaggi di questo tipo lasciano sempre un certo margine di lettura. Digital Chat Station è una voce ascoltata con attenzione, ma un’anticipazione formulata in modo così vago non può essere trattata come una certezza.

Quello che si può dire con sicurezza è che il tema della crisi delle memorie è ormai entrato con forza nelle valutazioni dei produttori e che l’eventuale rinuncia a un modello così atteso sarebbe una conseguenza concreta di queste difficoltà. Il predecessore aveva lasciato un’ottima impressione tra gli smartphone di fascia alta del 2026 e l’idea di un seguito era accolta con interesse. Secondo quanto lasciato intendere dal leaker su Weibo, però, Find X10 Ultra sarebbe stato cancellato proprio a causa del caro RAM.

Fonte: TecnoAndroid