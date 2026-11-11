OPPO Enco Buds3s a 29,99€ su Amazon: 54 ore di autonomia

Gli auricolari OPPO Enco Buds3s scendono a 29,99€ su Amazon, contro un prezzo di listino di 49,90€. Si tratta di uno sconto del 40% su un modello che punta tutto su due aspetti molto concreti, cioè una batteria che dura davvero tanto e un audio curato più di quanto ci si aspetterebbe in questa fascia. Ne viene fuori un pacchetto parecchio versatile, pensato per accompagnare le giornate senza troppi pensieri, e con un rapporto tra qualità e prezzo che adesso diventa ancora più interessante.

Autonomia da primato e ricarica rapidissima

Il vero asso nella manica di OPPO Enco Buds3s è la batteria. Con i soli auricolari si arriva a 12 ore di riproduzione, mentre sfruttando la custodia di ricarica il totale sale a ben 54 ore. Rispetto alla generazione precedente il salto supera il 40%, e non è poco. Anche sul fronte chiamate i numeri sono solidi: 7 ore con una singola carica e 30 ore complessive. Insomma, chi detesta dover controllare continuamente il livello di carica qui trova pane per i suoi denti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Pure la ricarica si difende benissimo. Servono 60 minuti per riempire gli auricolari e 120 minuti per la custodia completa, ma il dato più curioso riguarda la carica lampo, visto che bastano appena 10 minuti per ottenere fino a 8 ore di ascolto. C’è poi un dettaglio tecnico che merita attenzione, ovvero la tenuta della batteria anche dopo 1000 cicli di ricarica. Un segnale chiaro di una longevità progettata per durare nel tempo.

Suono, funzioni intelligenti e qualche rinuncia

Passando all’audio, OPPO ha scelto un driver dinamico da 12,4 mm con diaframma rivestito in titanio, che restituisce bassi profondi e alti cristallini. A dare una mano ci pensa la tecnologia proprietaria OPPO Alive Audio, capace di creare un paesaggio sonoro a 360°, adatto tanto al gaming quanto allo streaming di film e serie. Ecco le specifiche principali:

sensibilità del driver di 114 dB@1kHz

risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz

Bluetooth 5.4 con codec AAC e SBC

certificazione IP55 contro sudore, polvere e pioggia

doppio microfono IA con cancellazione del rumore in chiamata

modalità gaming Low Latency con 47 ms sugli auricolari

Nel pacchetto trova spazio anche la traduzione IA in tempo reale, una funzione comoda per chi viaggia spesso o si trova a comunicare in lingue diverse. La tecnologia Aqua Touch 2.0, invece, garantisce controlli touch reattivi persino con le dita bagnate. Ci sono però un paio di limiti da tenere a mente. Manca la cancellazione attiva del rumore (ANC) durante l’ascolto della musica, perché la riduzione è prevista soltanto per le chiamate. Inoltre alcune funzioni avanzate richiedono uno smartphone OPPO con ColorOS 15.0.1 o versioni successive.

I dettagli della promozione su Amazon

Il prezzo di listino di 49,90€ cala dunque a 29,99€, con un taglio del 40% che rende questi auricolari una proposta molto appetibile per chi cerca un prodotto completo senza dover spendere cifre importanti. L’offerta risulta attiva e verificata, e riguarda entrambe le colorazioni disponibili, Nebula Blue e Twilight Black. Le unità sono vendute e spedite direttamente da Amazon.

Per chi preferisce non pagare tutto in un’unica soluzione esiste anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate da 16,64€, senza alcun costo aggiuntivo.

Fonte: TecnoAndroid