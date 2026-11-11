Honda NSX di Senna venduta all’asta per oltre un milione di euro

Una Honda NSX del 1991 appartenuta ad Ayrton Senna è stata venduta all’asta a Londra per 871.250 sterline, poco più di 1,04 milioni di euro. È una cifra che probabilmente avrebbe stupito persino chi segue da vicino il mercato delle sportive giapponesi, e che segna un primato: nessuna NSX aveva mai raggiunto un risultato del genere in un’asta pubblica.

Ci sono automobili che valgono una fortuna per quello che nascondono sotto il cofano. Altre invece devono buona parte del loro valore a chi un tempo stringeva il volante. Questo esemplare appartiene alla seconda categoria. La vendita si è svolta il 31 ottobre durante un appuntamento organizzato da RM Sotheby’s, e a fare la differenza non sono state modifiche meccaniche o prestazioni fuori scala ma un nome che nella storia della Formula 1 occupa un posto tutto suo.

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Una stima superata e una provenienza documentata

Prima dell’incanto la casa d’aste aveva fissato una valutazione compresa tra 500.000 e 800.000 sterline. Una forbice già considerevole per una NSX di prima generazione, eppure non abbastanza per anticipare l’interesse dei collezionisti. Alla fine il prezzo è andato oltre anche la stima più alta, e il motivo non è difficile da intuire. Le sportive Honda degli anni Novanta sono diventate auto molto ricercate, soprattutto quando portano con sé una storia ricostruibile. Qui però c’è qualcosa che va ben oltre la rarità del modello.

La vettura battuta a Londra ha il numero di telaio T000233 ed era proprio di Senna. Non si parla di un legame costruito su qualche fotografia occasionale o su racconti tramandati negli anni. La provenienza è documentata e permette di seguire una parte concreta della vita dell’auto. Un dettaglio tutt’altro che secondario in un mercato dove il confine tra una bella sportiva e un vero pezzo da collezione può dipendere da pochi fogli di carta.

Sulle strade del Portogallo con il campione brasiliano

La storia di questa Honda NSX di Ayrton Senna comincia in Portogallo, dove l’auto fu importata da Honda Automóvel de Portugal. La prima immatricolazione risale al 22 marzo 1991, con targa SX 25 59. Il pilota la usava nei periodi trascorsi nel Paese, dove aveva una residenza. All’epoca era già uno dei volti più noti dello sport mondiale e si preparava a conquistare il terzo titolo iridato con la McLaren.

C’è poi un episodio che rende la coupé giapponese ancora più speciale. Il brasiliano la guidò durante il fine settimana del Gran Premio del Portogallo del 1991, corso sul circuito di Estoril. Quella stessa automobile ha quindi attraversato un momento preciso della carriera del campione. Non una macchina comprata e poi lasciata a prendere polvere in garage, ma una sportiva usata davvero. Il rapporto con la NSX era del resto particolare: Honda forniva i motori alla McLaren e Senna partecipò allo sviluppo del modello, dando indicazioni soprattutto sul comportamento del telaio.

Perché vale più di un milione di euro

Quando debuttò, la NSX era una proposta piuttosto insolita. Aveva un motore V6 centrale, una struttura in alluminio e prestazioni da autentica supercar, ma puntava anche su affidabilità e facilità di guida. L’idea era dimostrare che si potevano ottenere grandi prestazioni senza sacrificare la praticità di tutti i giorni, e il contributo di Senna allo sviluppo aiutò parecchio a costruirne la reputazione.

Fonte: TecnoAndroid