RAM Altman, lo script Linux che manda email sulla RAM libera a Sam Altman

Tra le risposte ironiche arrivate dopo le recenti parole di Sam Altman sulla crisi dei chip di memoria, ce n’è una che merita un posto speciale. Si chiama RAM Altman ed è uno script Linux pensato per spedire ogni giorno allo stesso Altman un’email con un resoconto dettagliato della RAM libera presente sul computer in cui viene eseguito. Detta così sembra una battuta, e in effetti lo è, ma con una particolarità non da poco: funziona davvero.

Il punto di partenza è una dichiarazione rilasciata qualche giorno fa da Sam Altman proprio sul tema della scarsità di memoria. Letta senza il giusto contesto, la frase aveva un sapore quasi da supercattivo di James Bond e la Rete, com’era prevedibile, non ha alcuna intenzione di mollare l’osso. Il flusso di meme e post ironici è stato continuo, quasi senza pause. In mezzo a tanta creatività spicca però il lavoro dello sviluppatore Iain Kay, che ha trasformato lo scherzo in un vero programma. L’intento è dichiaratamente goliardico, eppure dietro la presa in giro c’è uno strumento perfettamente operativo, capace di fare esattamente ciò che promette.

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Come funziona RAM Altman e perché non scrive davvero ad Altman

Prima di immaginare la casella di posta di Sam Altman sommersa di messaggi conviene chiarire un dettaglio importante. Nella sua versione predefinita lo script non invia nulla all’indirizzo pubblico del destinatario. La scelta ha una logica precisa, perché altrimenti uno scherzo innocuo finirebbe dritto nel territorio degli attacchi DDoS, con migliaia di computer pronti a bombardare la stessa persona. Va detto comunque che attivare l’invio reale resta un’operazione molto semplice per chi volesse davvero spingersi fino in fondo.

Dal punto di vista tecnico si tratta di uno script BASH essenziale, che gira su praticamente tutte le distribuzioni Linux. Il suo compito consiste nel controllare a intervalli regolari la memoria disponibile leggendo il file /proc/meminfo, cioè il punto in cui il sistema raccoglie le informazioni sullo stato della memoria. Quando la quantità di RAM inutilizzata supera la soglia prevista, il programma entra in azione e prepara un messaggio con i dati raccolti. Di testi già pronti ce ne sono diversi e tutti puntano sullo stesso registro ironico, piuttosto esilarante, che ha reso il progetto così popolare tra gli appassionati.

Modalità di prova, test in locale e una sezione FAQ tutta da ridere

Come anticipato, di base il programma non spedisce davvero le email. Perché i messaggi partano serve configurare a mano il server di posta, un passaggio che resta interamente nelle mani di chi installa lo strumento. Proprio per questa ragione Iain Kay ha inserito anche una modalità dry run, una sorta di prova generale che permette di vedere il programma all’opera senza conseguenze concrete.

A questa si affianca una suite di test in locale, utile a simulare diversi scenari di esecuzione. Grazie a questi strumenti è possibile verificare con calma il comportamento dello script, controllare come reagisce alle varie condizioni della memoria e leggere il contenuto dei messaggi generati senza che nessuno di essi venga realmente inviato. In pratica tutto il meccanismo può essere osservato da vicino, dalla lettura della RAM libera fino alla composizione del testo, restando sempre al sicuro dentro il proprio computer.

Il tocco finale arriva dalla sezione FAQ del progetto RAM Altman, che invece di limitarsi a spiegazioni tecniche aggiunge altri dettagli esilaranti e porta lo scherzo ancora un passo più in là.

Fonte: TecnoAndroid