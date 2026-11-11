Nothing Phone (3) scende a 499 euro su Amazon: sconto di 350 euro

Il Nothing Phone (3) scende su Amazon a 499 euro e tocca quello che ha tutta l’aria di essere il suo minimo storico. Un ribasso che in pochi si aspettavano di vedere così presto per il flagship del marchio londinese, quello con la famosa Glyph Matrix sul retro e la tripla fotocamera da 50 MP. Dopo un’offerta comparsa di recente su AliExpress, adesso è il colosso dell’ecommerce a proporre un taglio di prezzo decisamente importante, che rende lo smartphone molto più accessibile rispetto al lancio.

Nothing Phone (3) tra design trasparente e scheda tecnica da top di gamma

Si tratta del primo vero smartphone premium firmato Carl Pei e non si limita a rinfrescare l’estetica. Le novità hardware sono sostanziose e giustificano il posizionamento in fascia alta. Il retro in vetro trasparente con impostazione a tre colonne accoglie la Glyph Matrix, un pannello LED monocromatico formato da 489 LED indipendenti. Può mostrare notifiche e animazioni personalizzate e persino far girare minigiochi come Spin the Bottle, una funzione che al momento nessun altro produttore offre sul mercato.

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Il display AMOLED da 6,67 pollici ha una risoluzione di 1.260 x 2.800 pixel e colpisce soprattutto per la luminosità di picco che arriva a 4.500 nit. A questo si aggiungono il refresh rate adattivo fino a 120Hz e un campionamento del tocco a 1.000Hz, caratteristiche che di solito si incontrano su dispositivi parecchio più costosi.

Dentro la scocca lavora il chip Snapdragon 8s Gen 4 di Qualcomm realizzato a 4nm, affiancato da 12GB di RAM LPDDR5X e 256GB di memoria UFS 4.0. Sul fronte grafico il miglioramento rispetto al modello precedente è dell’88%, un salto generazionale che si fa notare eccome.

Il reparto fotografico punta tutto sull’uniformità della qualità con tre sensori da 50 MP. C’è il grandangolare principale, poi l’ultragrandangolare e infine un teleobiettivo periscopico 3x con zoom AI che si spinge fino a 60x. La batteria al silicio carbonio da 5.150mAh promette fino a due giorni di autonomia e con la ricarica cablata a 65W si passa da vuota a piena in appena 54 minuti.

Completano il quadro la certificazione IP68, una prima volta assoluta per il brand, e un supporto software pensato per durare nel tempo. Il telefono riceverà infatti 5 anni di aggiornamenti Android e 7 anni di patch di sicurezza, un impegno che pesa parecchio quando si valuta un acquisto di questo livello.

Offerta Nothing Phone (3) su Amazon con 350 euro di sconto

Il prezzo di listino per la configurazione da 12GB e 256GB era fissato a 849 euro. Ora il Nothing Phone (3) si trova su Amazon a 499 euro con uno sconto del 41% che vale un risparmio netto di 350 euro. È la cifra più bassa mai registrata per questo modello e rappresenta un’occasione concreta per chi vuole un design riconoscibile e prestazioni solide senza dover spendere una fortuna.

La promozione riguarda la colorazione nera nella versione con 256GB di spazio di archiviazione, una scelta adatta a chi cerca un’alternativa originale ai soliti Samsung, Google e Apple.

Fonte: TecnoAndroid