Samsung Galaxy S27: oltre il 70% della produzione a Ultra e Pro

Samsung ha già tracciato la rotta per l’inizio del 2027 e le priorità sono piuttosto evidenti: oltre il 70% della capacità produttiva destinata alla serie Galaxy S27 sarà riservato ai soli modelli Ultra e Pro. Galaxy S27 base e Galaxy S27+ continueranno a far parte del catalogo, questo sì, ma sul fronte dei volumi finiranno per recitare una parte quasi secondaria. Una scelta netta, che dice molto su come il colosso sudcoreano legge oggi il mercato degli smartphone di fascia alta.

Dietro questa strategia c’è una scommessa precisa. Samsung è convinta che buona parte degli acquirenti sia disposta a spendere qualcosa in più pur di portarsi a casa un dispositivo più completo, e i numeri più recenti sembrano darle ragione. Galaxy S26 Ultra si è infatti preso il titolo di telefono Android più venduto nel secondo trimestre del 2026, inserendosi in una classifica che di solito vede protagonisti gli iPhone e i modelli economici della serie A. Un risultato tutt’altro che scontato per un top di gamma dal prezzo importante.

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Galaxy S27 Pro, il nuovo arrivato che cambia gli equilibri

La novità più interessante della prossima famiglia è senza dubbio Galaxy S27 Pro, un quarto modello che va ad allargare la gamma. Sarebbe sbagliato considerarlo un semplice Galaxy S27+ con un nome diverso. Il nuovo arrivato eredita infatti alcune funzioni che fino a oggi erano un’esclusiva dell’Ultra, a partire dal Privacy Display, e adotta un design che richiama da vicino quello del fratello maggiore. Rispetto all’Ultra mancherà la S Pen e, com’è naturale, anche una fetta del prezzo finale.

Proprio il posizionamento economico è il punto attorno a cui ruota tutto il ragionamento. Secondo le indiscrezioni circolate finora, Galaxy S27 Pro dovrebbe collocarsi su un prezzo simile a quello del Galaxy S27+. A quel punto la logica dell’azienda diventa piuttosto solida: se con una spesa di poco superiore si possono avere funzioni tipiche dell’Ultra, la tentazione di fermarsi al Plus rischia di affievolirsi parecchio.

I numeri della produzione e la strategia di Samsung

Passando alle cifre, Samsung prevede di mantenere la produzione di Galaxy S27 Ultra intorno ai 18 milioni di unità, cioè lo stesso volume già fissato per Galaxy S26 Ultra. Nessuna crescita quindi per il modello di punta, che conserva la sua quota senza particolari scossoni. A muoversi sarà invece il resto della gamma.

Il Pro andrà infatti a sottrarre tra i 7 e gli 8 milioni di unità dalla quota che, in uno scenario tradizionale, sarebbe spettata a Galaxy S27 base e Galaxy S27+. Tradotto in termini concreti, circa il 20% di chi avrebbe scelto un modello standard dovrebbe spostarsi verso un dispositivo più costoso. Almeno questa è la scommessa su cui il produttore sta costruendo i propri piani per la nuova generazione.

Il quadro della lineup, del resto, non è ancora del tutto definito. I chip che equipaggeranno i vari modelli della serie Galaxy S27 destinati al mercato europeo sono già stati svelati e lo scenario appare più articolato di quanto si potrebbe pensare a prima vista. Anche le batterie e la ricarica di Galaxy S27 Ultra e Galaxy S27 Pro sono già finite al centro dell’attenzione.

Fonte: TecnoAndroid