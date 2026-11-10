Nubia Neo 5 GT SE arriva in Italia con raffreddamento a liquido

Nubia Neo 5 GT SE è arrivato anche in Italia e la sua carta d’identità ruota quasi tutta attorno a un tema preciso, cioè la gestione del calore. La sigla SE sta per Special Edition e rispetto alla versione standard la differenza più evidente riguarda proprio il sistema di raffreddamento, che in questo caso prende il nome di AquaCore Cooling System. Una soluzione che non nasce dal nulla, visto che una sua variante più raffinata e sofisticata è comparsa di recente su RedMagic 12 Pro, il flagship della famiglia.

L’idea alla base è la stessa e mette insieme due approcci che di solito viaggiano separati, il raffreddamento a liquido e la ventilazione attiva. Lo scopo è piuttosto chiaro e punta a mantenere temperature più contenute quando lo smartphone viene messo sotto pressione per molto tempo, come accade durante le sessioni di gioco prolungate. È lì che un dispositivo pensato per il gaming deve dimostrare di saper reggere il carico senza scaldarsi oltre misura.

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Il circuito a liquido di Nubia Neo 5 GT SE

Il cuore del sistema è un circuito a liquido che sfrutta lo stesso refrigerante impiegato nei data center dedicati all’intelligenza artificiale. Non è un dettaglio da poco perché questo fluido è elettricamente inerte e quindi non crea problemi a contatto con l’elettronica. In più è stato studiato per conservare le proprie caratteristiche a lungo nel tempo, un aspetto importante su un telefono destinato a essere usato in modo intenso per anni.

A muovere il liquido ci pensa una micropompa piezoelettrica, abbinata a una pellicola di raffreddamento composta da tre strati. Insieme fanno in modo che il fluido resti sempre in circolazione seguendo un percorso in senso orario, così il calore generato dai componenti principali viene trasportato verso le zone più fredde del dispositivo. Un meccanismo continuo che lavora in sottofondo mentre si gioca.

Trattandosi di un prodotto che punta molto anche sull’estetica da gaming, non poteva mancare un tocco scenografico. Sulla back cover di Nubia Neo 5 GT SE ci sono infatti diverse aree trasparenti che lasciano intravedere il liquido in movimento all’interno del telefono, rendendo visibile quello che normalmente resterebbe nascosto sotto la scocca.

Ventola, superfici dissipanti e trigger dorsali

Il secondo elemento del sistema è la ventola, che riprende lo stesso Through Flow Duct Design già adottato su RedMagic 12 Pro. Detto in parole semplici, all’interno dello smartphone è presente un vero e proprio canale riservato al passaggio dell’aria, che viene spinta verso l’esterno proprio dalla ventola. La scelta è interessante soprattutto per un motivo pratico, perché questo approccio non va a compromettere la resistenza all’acqua del dispositivo, un compromesso che spesso accompagna i telefoni dotati di ventilazione attiva.

Accanto a liquido e aria trova spazio una terza componente, più classica ma non meno utile. Si tratta di una serie di superfici dissipanti passive che combinano vapor chamber e pannelli di grafite, per un’area complessiva di 33.652 mm². È la parte più tradizionale dell’intero impianto, quella che distribuisce il calore senza parti in movimento e che completa il lavoro svolto da pompa e ventola.

Per chi usa lo smartphone soprattutto per giocare c’è infine un’altra caratteristica da segnalare. Nubia Neo 5 GT SE integra dei trigger dorsali che funzionano come pulsanti aggiuntivi quando il telefono viene impugnato in orizzontale, così da avere comandi extra a portata di dita durante le partite.

Fonte: TecnoAndroid