Galaxy S27 Pro e Ultra: sensore da 200 MP, ma il tele preoccupa

Le fotocamere della serie Galaxy S27 sono al centro di una nuova fuga di notizie che, almeno sulla carta, descrive i sensori fotografici di tutta la gamma. Le informazioni arrivano da una testata considerata affidabile e restituiscono un quadro piuttosto netto. Da una parte ci sono Galaxy S27 e Galaxy S27 Plus, che dovrebbero restare molto vicini ai modelli che li hanno preceduti. Dall’altra ci sono i due modelli di punta, per i quali si parla di un nuovo sensore principale da 200 megapixel, accompagnato però da notizie poco incoraggianti sul fronte del teleobiettivo.

Il debutto della nuova famiglia di Samsung è atteso per l’inizio del 2027. Da diversi mesi le indiscrezioni si susseguono senza sosta e qualche dettaglio sul comparto fotografico era già circolato in precedenza. Quest’ultima soffiata, tuttavia, aggiunge un tassello in più perché entra nel merito dell’hardware vero e proprio e non si limita a qualche specifica sparsa. Non si tratta quindi di voci isolate su un singolo telefono, ma di una panoramica che abbraccia l’intera lineup del produttore coreano.

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Galaxy S27 e S27 Plus, poche novità sul fronte fotografico

Partendo dai due modelli più accessibili, il quadro che emerge è quello della continuità. Secondo quanto trapelato, Galaxy S27 e S27 Plus dovrebbero montare sensori praticamente identici a quelli già visti sui precedenti modelli base e Plus della serie. Detto in modo semplice, chi si aspettava un salto in avanti sul piano dell’hardware fotografico per queste due versioni potrebbe rimanere deluso, perché le componenti dovrebbero restare sostanzialmente le stesse.

È una scelta che, almeno stando alla fuga di notizie, concentra le novità sulla parte alta della gamma e lascia i telefoni più diffusi su una base già collaudata. Le due varianti dovrebbero quindi distinguersi dai fratelli maggiori proprio sulle fotocamere, mantenendo una configurazione che gli utenti Samsung conoscono già bene. Per chi possiede un modello base o Plus della generazione passata, le differenze sul piano dei sensori sembrano destinate a essere minime.

Galaxy S27 Pro e Ultra, nuovo sensore da 200 megapixel

Il discorso cambia quando si sale verso la fascia più alta. Qui entrano in gioco Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra, i due dispositivi che secondo l’indiscrezione potrebbero adottare una nuova fotocamera principale da 200 megapixel. Si tratterebbe quindi della novità più rilevante emersa da questa fuga di notizie, l’elemento che segnerebbe un vero stacco rispetto al passato e che differenzierebbe in modo chiaro i modelli premium dal resto della famiglia.

La presenza di un modello Pro accanto alla versione Ultra rende la gamma composta da quattro smartphone, e il nuovo sensore principale sarebbe condiviso proprio dai due telefoni più ambiziosi. In questo modo Samsung porterebbe la stessa risoluzione elevata su entrambi i top di gamma, invece di riservarla a un solo dispositivo.

Non tutto, però, sembra andare nella direzione sperata dagli appassionati. Accanto alla buona notizia sulla camera principale, le informazioni trapelate parlano infatti di novità deludenti per quanto riguarda il teleobiettivo, cioè la fotocamera dedicata allo zoom. Su questo componente le aspettative sembrano destinate a essere ridimensionate, e proprio il teleobiettivo rappresenta il punto meno convincente dell’intera indiscrezione relativa a Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra, anche alla luce del nuovo sensore principale previsto sugli stessi modelli.

Per il momento Samsung non ha confermato nulla e tutte queste informazioni vanno trattate come indiscrezioni. Il lancio della serie Galaxy S27 resta comunque fissato, secondo le attese, per i primi mesi del 2027, con quattro modelli che si dividono tra una base fotografica pressoché invariata su S27 e S27 Plus e un nuovo sensore da 200 megapixel su S27 Pro e S27 Ultra.

Fonte: TecnoAndroid