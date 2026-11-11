Toblerone, Mondelēz contro la O’bar vegana: il nodo è la forma

Una piccola azienda britannica di cioccolato vegano si ritrova a dover affrontare in tribunale uno dei giganti mondiali del settore dolciario. Mondelēz, la multinazionale statunitense proprietaria di Toblerone, ha infatti avviato un’azione legale contro Catherine’s Originals, una realtà artigianale che conta in media 10 persone in organico, amministratori compresi. Al centro della disputa c’è una barretta chiamata O’bar che, secondo il colosso americano, avrebbe una forma troppo simile a quella del celebre cioccolato svizzero.

Il nodo della questione riguarda la tutela del marchio. Mondelēz accusa la piccola impresa di aver violato i propri diritti, sostenendo che la sagoma del prodotto richiami in modo eccessivo quella di Toblerone. Dall’altra parte la fondatrice dell’azienda, Catherine Dodd, respinge con decisione ogni addebito e offre una spiegazione piuttosto semplice. Il disegno curvo della sua barretta non vuole imitare nessuno, ma rappresenta la lettera O di Originals, cioè il nome stesso del marchio che ha creato.

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Toblerone, Mondelēz contro la O’bar vegana: una sfida tra due realtà lontanissime

Per capire la portata della vicenda basta guardare i numeri delle due parti in causa. Catherine Dodd ha avviato la sua attività nel 2021 e l’azienda ha sede nel West Sussex, in Inghilterra. Si tratta di un’impresa che riceve buona parte dei propri ordini attraverso Instagram, con una struttura minima e un’organizzazione tipica delle piccole produzioni indipendenti. Ora però si trova costretta a difendere il design di uno dei suoi prodotti davanti a un gruppo che possiede anche Oreo e Cadbury e che impiega circa 91.000 dipendenti in tutto il mondo.

Una sproporzione evidente, che la stessa imprenditrice non nasconde. La fondatrice ammette apertamente di provare paura all’idea di dover affrontare una causa di questo tipo. Nonostante ciò, nega le accuse e rivendica il diritto di proteggere la propria creazione. Secondo Dodd le dimensioni ridotte della sua azienda non dovrebbero limitare in alcun modo la capacità di difendere un prodotto che considera originale e frutto del proprio lavoro.

La O’bar, dunque, diventa il simbolo di una contesa che va oltre la semplice forma di una tavoletta di cioccolato. Da un lato c’è una piccola realtà artigianale che punta su prodotti vegani e su un rapporto diretto con la clientela, dall’altro una delle aziende alimentari più grandi del pianeta, decisa a tutelare l’identità visiva di uno dei suoi marchi più riconoscibili.

La posizione di Mondelēz e il precedente con Poundland

Il gruppo statunitense, dal canto suo, difende la propria scelta con argomentazioni precise. Mondelēz afferma che il profilo di Toblerone costituisce un design distintivo e che, proprio per questo motivo, necessita di essere protetto. L’azienda sostiene inoltre di aver cercato di affrontare la questione direttamente con Catherine’s Originals, portando avanti il confronto per diversi mesi. Quei colloqui però non hanno portato ad alcun accordo e le due parti restano su posizioni contrapposte, con uno scontro ormai approdato nelle aule giudiziarie.

Non è la prima volta che la multinazionale si muove per difendere la forma della celebre barretta svizzera. Già nel 2017 Mondelēz aveva presentato un reclamo contro la barretta Twin Peaks commercializzata da Poundland, nota catena britannica di negozi. In quell’occasione Poundland decise di rinviare il lancio del prodotto dopo la contestazione e intervenne modificando sia il design della barretta sia quello della confezione.

Fonte: TecnoAndroid