Samsung Galaxy S26 a 899€ su Amazon: 512 GB al minimo storico

Chi tiene d’occhio i listini degli smartphone di fascia alta avrà notato che Samsung Galaxy S26 è finito in promozione su Amazon a 899€, con uno sconto del 27% che equivale a 330€ in meno rispetto al prezzo di partenza. È il minimo storico registrato finora per questo modello, ed è disponibile anche la formula di pagamento rateale per chi preferisce spalmare la spesa.

Il taglio di prezzo riguarda la configurazione più generosa in termini di memoria, quella che di solito viene venduta a cifre ben più alte. E qui sta il punto interessante della faccenda: non si tratta di un modello base scontato per svuotare il magazzino, ma della versione con 512 GB di spazio interno, quella che in genere fa storcere il naso per il sovrapprezzo. A 899€ il calcolo cambia parecchio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa offre Samsung Galaxy S26 sul piano tecnico

Il telefono punta su un corpo sottile, appena 7,2 mm di spessore, accompagnato dalla certificazione IP68 contro acqua e polvere. Una combinazione che di solito richiede qualche compromesso, perché assottigliare la scocca significa fare i conti con lo spazio interno, eppure la resistenza agli schizzi e alla sabbia resta garantita.

Sul davanti c’è un display da 6,3 pollici con risoluzione 1080 x 2340 pixel. Una diagonale che si colloca in quel territorio dove il telefono resta maneggevole ma lo schermo non risulta sacrificato, buono tanto per guardare un video quanto per le solite cose quotidiane, dalle chat alla navigazione. Chi cerca un dispositivo che entri comodamente in tasca senza rinunciare a un pannello decente trova qui un compromesso ragionevole.

Il motore è il SoC Exynos 2600, costruito con processo produttivo a 2 nm. Numeri che ai non addetti ai lavori dicono poco, ma la sostanza è semplice: processo produttivo più fine significa transistor più piccoli, quindi in teoria più efficienza e meno consumi a parità di lavoro svolto. Al chip si affiancano 12 GB di RAM, una dotazione che permette di tenere aperte parecchie app senza che il sistema inizi a chiuderle in background.

Memoria, batteria e fotocamere

I 512 GB di archiviazione interna sono probabilmente l’argomento più convincente di questa offerta. Con quel taglio di memoria il discorso di cosa cancellare per fare spazio si pone raramente, tra librerie fotografiche che crescono, video girati in alta risoluzione e applicazioni che ormai pesano centinaia di megabyte l’una.

L’autonomia è affidata a una batteria da 4.300 mAh, valore in linea con quello che ci si aspetta da un dispositivo di queste dimensioni. Il comparto fotografico prevede una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel, mentre davanti trova posto un sensore da 12 megapixel per selfie e videochiamate.

Mettendo insieme i pezzi, Samsung Galaxy S26 si presenta come un telefono che non punta a essere il più grande o il più appariscente della categoria, ma piuttosto a bilanciare ingombro contenuto e dotazione hardware seria. Una scelta di posizionamento precisa, che negli ultimi anni ha trovato parecchi estimatori tra chi si è stancato dei modelli da 6,8 pollici.

Uno sconto del 27% su un top di gamma recente non è cosa che capita tutti i giorni. La cifra risparmiata, 330€, corrisponde grosso modo al costo di un tablet di fascia media o di un paio di accessori di buon livello. E il fatto che si tratti del minimo storico significa che il prodotto non era mai sceso sotto questa soglia da quando è arrivato sugli scaffali.