Arm CSS for Mobile 2: la NPU non è più protagonista

Con la presentazione di Arm CSS for Mobile 2, la società britannica mette sul tavolo una nuova piattaforma per smartphone che punta tutto, ma davvero tutto, sulla gestione dei carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. Il salto prestazionale c’è ed è netto, questo va detto subito, però basta guardare come è stato distribuito il silicio aggiuntivo per capire dove sia finita l’attenzione dei progettisti. Non sulla grafica, non sull’efficienza generica. Sull’IA, e sul modo in cui i chip dei telefoni la macinano ogni giorno.

Il dettaglio più interessante riguarda un cambio di prospettiva che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato quasi controintuitivo. La NPU, l’unità dedicata alle reti neurali che negli ultimi anni è diventata quasi un feticcio del marketing degli smartphone, in questa nuova architettura passa in secondo piano. Non sparisce, ma smette di essere il centro del discorso.

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Perché il baricentro si sposta lontano dalla NPU

Il ragionamento dietro questa scelta è più concreto di quanto sembri. I carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale sui dispositivi mobili sono diventati talmente vari e mutevoli che affidarli a un blocco specializzato, per quanto efficiente, rischia di creare colli di bottiglia difficili da aggirare. Un modello linguistico che gira in locale ha esigenze diverse rispetto a un algoritmo di elaborazione fotografica, e queste esigenze cambiano di mese in mese, di aggiornamento in aggiornamento. Distribuire la capacità di calcolo su più unità, invece di concentrarla, offre una flessibilità che sulla carta paga di più nel lungo periodo.

È una filosofia che Arm porta avanti con una certa coerenza. La piattaforma CSS for Mobile 2 non è un chip vero e proprio, va ricordato, ma un sottosistema di calcolo completo che i produttori di silicio possono prendere e adattare per costruire i propri processori. Una base di partenza già ottimizzata, insomma, che riduce i tempi di sviluppo e permette a chi progetta i SoC destinati agli smartphone di concentrarsi sulle personalizzazioni invece che sulle fondamenta.

Prestazioni in crescita, ma con una direzione precisa

Il miglioramento delle performance rispetto alla generazione precedente è evidente, e nessuno lo nega. Il punto è un altro, ed è il modo in cui quel guadagno viene indirizzato. Ogni transistor aggiuntivo, ogni millimetro quadrato di silicio in più sembra essere stato pensato con un obiettivo chiaro in testa, ovvero far girare meglio i modelli di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, senza passare dal cloud.

Questa scelta racconta parecchio di dove sta andando l’intero settore. L’elaborazione locale è diventata il campo di battaglia principale, sia per motivi di velocità sia per questioni di privacy, dato che i dati non escono dal telefono. E per reggere quel tipo di lavoro servono architetture pensate fin dall’inizio con quella destinazione d’uso, non adattate a posteriori.

Per i produttori che costruiscono sopra le tecnologie Arm, la nuova piattaforma rappresenta quindi una scommessa già impostata. Chi la adotterà si ritroverà con un sottosistema orientato in modo esplicito verso l’IA generativa e i modelli che girano on device, con una CPU e una GPU chiamate a collaborare in modo più stretto di quanto accadesse prima.

Il risultato pratico si vedrà quando i primi processori basati su CSS for Mobile 2 arriveranno sui telefoni veri, quelli che finiscono nelle tasche delle persone. Nel frattempo la direzione tracciata dall’azienda britannica appare piuttosto leggibile, e coincide con quella imboccata da buona parte dell’industria del silicio mobile.