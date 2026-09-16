DJI Neo 3 compare sul web prima del lancio | FOTO

Le prime immagini attribuite a DJI Neo 3 sono finite in rete e raccontano di un drone che non sarà un semplice aggiornamento di facciata. A muovere le acque sono alcuni scatti della presunta confezione commerciale, condivisi dall’insider Igor Bogdanov, che lasciano intravedere un modello rivisto in modo piuttosto evidente rispetto a quanto visto finora nella serie. Il dettaglio che salta subito all’occhio riguarda le protezioni delle eliche, storicamente uno degli elementi più riconoscibili di questa famiglia di prodotti.

Chi ha seguito la linea sa bene quanto DJI Neo 2 abbia rappresentato un punto di svolta. Dopo un debutto interessante ma acerbo, l’azienda aveva sistemato le mancanze più fastidiose del primo modello, trasformandolo in quello che molti considerano il drone perfetto da mettere in valigia. Leggero, semplice da usare, pensato per i content creator e per chiunque volesse qualcosa di immediato senza affrontare una spesa da capogiro.

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Cosa cambia nel design del nuovo drone

La novità più visibile riguarda appunto le protezioni delle eliche. Gli anelli chiusi che caratterizzavano i Neo precedenti sembrano destinati a lasciare spazio a una struttura a raggi, con un disegno che ricorda da vicino la ruota di una bicicletta. Non è un cambiamento puramente estetico, perché la geometria di quelle gabbie incide su peso complessivo, resistenza all’aria e su quanto il drone risulti maneggevole quando viene afferrato al volo o fatto decollare dal palmo della mano.

Va detto che si tratta pur sempre di materiale non ufficiale. Le foto di packaging tendono a essere una delle fonti più affidabili nel mondo dei leak, perché arrivano quando la produzione è già avviata, ma finché non c’è una comunicazione diretta dell’azienda conviene mantenere un margine di prudenza. Detto questo, il fatto che immagini di questo tipo comincino a circolare è di solito il segnale che il lancio non è poi così lontano.

Perché la serie Neo interessa così tanto

Il motivo del rumore attorno a Neo 3 è tutto sommato semplice. Questa serie occupa una fascia che DJI ha praticamente costruito da sola, quella dei droni ultraleggeri, economici e pensati per chi non ha nessuna intenzione di studiarsi manuali di volo. Il pubblico di riferimento è chi parte per un viaggio, vuole qualche ripresa aerea decente e non ha voglia di portarsi dietro attrezzatura ingombrante o di spendere cifre importanti.

In questo senso ogni modifica al design conta più di quanto si possa pensare. Un drone del genere vive di dettagli pratici, dalla facilità di trasporto alla rapidità con cui si passa dallo zaino al volo. Una struttura a raggi al posto degli anelli pieni, se confermata, andrebbe proprio in quella direzione, cercando un equilibrio diverso tra protezione e leggerezza.

Il successo di DJI Neo 2 aveva già dimostrato che la formula funziona, tanto da renderlo uno dei prodotti più consigliati per chi si avvicina per la prima volta al volo amatoriale. Il compito del successore, sulla carta, è quello di alzare l’asticella senza tradire quell’idea di semplicità che ha reso la gamma popolare.

Per ora quindi ci sono le immagini della confezione e poco altro di concreto, con il design rinnovato come unico elemento realmente leggibile dagli scatti circolati. Tutto il resto, dalle specifiche tecniche alla data di presentazione, rimane materia da confermare nelle prossime settimane.