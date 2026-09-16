Pixel Drop di settembre: 6 novità per Pixel e Pixel Watch

Il Pixel Drop di settembre è ufficialmente in distribuzione e porta con sé una manciata di novità pensate per chi usa uno smartphone Pixel o uno smartwatch della famiglia Pixel Watch. Google ha acceso il rilascio nella giornata di oggi, con sei funzioni tra aggiunte vere e proprie e ritocchi a strumenti già esistenti. Una precisazione utile per evitare confusione: questo aggiornamento non va confuso con l’Android Drop di settembre arrivato qualche giorno fa, perché si tratta di due pacchetti separati, con contenuti e tempistiche diverse.

Il punto di partenza sono i Pixel VIPs, la funzione che permette di tenere sotto controllo le persone più importanti della rubrica. Ora arrivano nuovi widget che rendono molto più immediato chiamare o scrivere ai contatti preferiti, senza doversi perdere tra app e schermate intermedie. Cambia anche la gestione visiva dei messaggi non letti, che diventano più facili da individuare a colpo d’occhio. È il tipo di miglioramento che non fa notizia da solo, ma che nell’uso quotidiano si sente parecchio.

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Pixel Drop: truffe e notifiche, la protezione si allarga

Il capitolo più concreto di questo Pixel Drop riguarda la sicurezza. Google sta estendendo Scam Detection a un numero maggiore di regioni e lingue, ampliando quindi la platea di utenti che può contare sul rilevamento automatico dei tentativi di raggiro. Non è un dettaglio da poco, considerando quanto le truffe telefoniche e via messaggio si siano fatte sofisticate negli ultimi tempi.

C’è di più, perché gli avvisi antitruffa non restano confinati ai canali proprietari. Le segnalazioni arrivano anche sulle notifiche provenienti da altre app di messaggistica, il che significa che il sistema prova a intercettare i campanelli d’allarme là dove nascono davvero le conversazioni sospette. Un’estensione logica, se si pensa a quante persone usano più piattaforme in parallelo ogni giorno.

Pixel Watch più reattivo e un tocco di magia

Passando al polso, Pixel Watch riceve miglioramenti sul fronte dei gesti. Il controllo tramite movimenti della mano diventa più affidabile, cosa che torna comoda quando si hanno le mani occupate o semplicemente si vuole interagire con lo smartwatch senza toccare lo schermo. Sono affinamenti, più che rivoluzioni, ma vanno nella direzione di rendere l’orologio meno dipendente dal tocco diretto.

La sorpresa più curiosa del pacchetto è invece dedicata a chi ama gli audiolibri. Arrivano gli Audiobook Packs, che permettono di trasformare l’aspetto del proprio Pixel con un tema a tema Harry Potter. Sfondi, colori e dettagli grafici cambiano volto al telefono, trasformandolo in un piccolo omaggio al mondo creato da J.K. Rowling. È una di quelle personalizzazioni che non aggiungono funzioni pratiche, certo, ma che raccontano bene la filosofia dei Pixel Drop: qualcosa di utile, qualcosa di sicuro, qualcosa di divertente.

La distribuzione è partita oggi e riguarda i dispositivi Pixel supportati, sia smartphone sia smartwatch. Come sempre accade con questi rilasci, l’arrivo delle novità può richiedere qualche giorno a seconda del modello e dell’area geografica, quindi non tutti vedranno le nuove funzioni nello stesso momento.