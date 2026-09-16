Wardogs su PS5 e Xbox solo nel 2028: su PC è già record

Chi aspetta Wardogs su console dovrà armarsi di pazienza, perché lo sparatutto sviluppato da Bulkhead resterà per un bel pezzo un’esclusiva PC. Il gioco è appena arrivato in accesso anticipato su Steam e sta già macinando numeri da capogiro, ma le versioni per PS5 e Xbox Series X non sono dietro l’angolo. Anzi, la data indicata dagli sviluppatori fa un certo effetto, visto che si parla del 2028. Il quadro, insomma, è abbastanza chiaro. Chi gioca su PC ha campo libero, chi sta su console dovrà accontentarsi di guardare da lontano per parecchio tempo. La buona notizia, se di consolazione si può parlare, è che un porting console esiste nei piani e non è una possibilità vaga buttata lì per calmare gli animi. Semplicemente, la priorità adesso è un’altra.

Wardogs su PS5 e Xbox arriverà nel 2028

Al momento Wardogs si trova esclusivamente su PC attraverso Steam, dove è entrato da poco in early access. Il successo è stato immediato e sopra ogni aspettativa, con oltre un milione di copie vendute nel solo primo giorno di accesso anticipato. Numeri che, in teoria, potrebbero spingere qualsiasi studio a spostare risorse per accelerare le versioni console, ma nel caso di Bulkhead lo scenario appare piuttosto improbabile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il motivo è semplice. Buona parte dello sviluppo durante l’accesso anticipato sembra già pianificata nel dettaglio, con una tabella di marcia definita che difficilmente verrà stravolta da un giorno all’altro. Aprire un secondo fronte su PS5 e Xbox Series X significherebbe distogliere attenzione da un progetto che, sulla carta, ha ancora molta strada da percorrere prima di considerarsi completo. Quindi sì, il traguardo del 2028 resta quello indicato. Due anni abbondanti di attesa per chi gioca da salotto, mentre la community su PC continuerà a crescere e a plasmare il titolo.

Cosa succede durante l’accesso anticipato

Secondo quanto indicato nella pagina Steam del gioco, il periodo di early access dovrebbe durare da uno a due anni. Non è una fase di rifinitura veloce, ma un percorso vero e proprio dedicato alla raccolta di feedback e alla cosiddetta iterazione insieme alla community. Tradotto in parole povere, saranno i giocatori a contribuire in modo diretto alla definizione dei sistemi di gioco e al bilanciamento generale.

Nel frattempo il contenuto continuerà ad ampliarsi. Sono previsti nuovi armamenti, nuove mappe e nuovi veicoli, oltre a un lavoro di approfondimento sui sistemi di progressione e sulle ricompense. C’è poi il capitolo legato al meta stagionale basato sulla valuta di gioco, che dovrebbe ricevere ulteriore profondità man mano che lo sviluppo procede. Tutti elementi che, messi insieme, spiegano perché lo studio non abbia alcuna fretta di spostare l’attenzione altrove. Chi segue il genere sa bene che questo tipo di sparatutto su larga scala vive proprio di aggiustamenti continui. Il bilanciamento delle armi, la gestione dei veicoli, il ritmo delle partite. Sono tutte cose che si sistemano sul campo, con migliaia di giocatori che giocano ogni giorno e segnalano cosa funziona e cosa no.

Il prezzo salirà con la versione definitiva

Un dettaglio da tenere a mente riguarda il portafoglio. Bulkhead ha dichiarato che la versione completa di Wardogs costerà di più rispetto all’attuale build in accesso anticipato su PC, che al momento viene proposta a circa 37 euro. Di conseguenza, è ragionevole aspettarsi che le edizioni per PS5 e Xbox Series X arrivino con un listino superiore a quello odierno. Chi ha la possibilità di giocare su PC, insomma, si trova davanti a una doppia convenienza. Entra subito nel gioco e lo paga meno di quanto costerà una volta uscito dall’accesso anticipato. Chi invece aspetta le console pagherà di più e lo farà con un ritardo consistente, perché il 2028 è la finestra indicata per il debutto su PlayStation e Xbox.