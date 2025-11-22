Samsung Galaxy S25 Ultra in OFFERTA FOLLE su Amazon: costa 650 euro in meno

Una promozione più unica che rara per tutti coloro che vogliono acquistare un Samsung Galaxy S25 Ultra su Amazon, arriva il migliore sconto del momento con un prezzo di vendita decisamente più basso, pronto ad aprire le porte verso il migliore smartphone dell’azienda sudcoreana del momento.

Il dispositivo risulta essere oggi caratterizzato da un ampissimo display da 6,9 pollici di diagonale, è un Dynamic AMOLED 2X con densità di 500 ppi, raggiunge una risoluzione di 1440 x 3120 pixel, fermo restando avere 120Hz di refresh rate e più di 16 milioni di colori. La protezione Gorilla Glass Armor 2 rappresenta sicuramente un tratto distintivo, promettendo una forte resistenza a urti e graffi di vario genere.

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Il processore non poteva che essere il top di gamma del momento, quale è appunto il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock che raggiunge i 4,47GHz, fermo restando mettere a disposizione anche una GPU Adreno 830, con 12GB di RAM e memoria interna che varia in relazione al prodotto che decidete di acquistare. Ricordate, tuttavia, che il taglio scelto resterà esattamente lo stesso per tutta la vita del device, essendo fisso e non espandibile con l’ausilio di una microSD.

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Samsung Galaxy S25 Ultra, lo sconto Amazon Black Friday è per tutti

La spesa per l’acquisto di questo Samsung Galaxy S25 Ultra non potrebbe assolutamente essere più bassa, poiché al giorno d’oggi il consumatore si ritrova a poter effettuare un investimento finale di soli 849 euro, contro i 1499 euro previsti in origine di listino. Il risparmio è assoluto, fermo restando che parliamo di un device sbrandizzato con garanzia della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica. Effettuate subito l’ordine qui.

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