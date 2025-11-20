Samsung Galaxy S25 Ultra è in SCONTO di 700 euro per l’Amazon Black Friday

Amazon fa del proprio meglio per assecondare le richieste dei consumatori, mettendo sul piatto una promozione davvero più unica che rara, con la quale ci si ritrova ad avere la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S25 Ultra risparmiando ben 700 euro dal suo listino iniziale, così da essere sicuri di poter mettere le mani su un prodotto di alto livello, ma con una spesa fortemente ridotta.

Il dispositivo si contraddistingue dalla massa per la sua capacità di offrire al consumatore le migliori specifiche tecniche del momento (almeno nell’esatto momento in cui è stato lanciato sul mercato), di conseguenza ci ritroviamo ad avere il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock a 4,47GHz, che viene affiancato dalla GPU Adreno 830, con alle spalle 12GB di RAM.

Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, avendo allo stesso tempo 500 ppi e un refresh rate a 120Hz, fermo restando godere della protezione Gorilla Glass Armor 2 e oltre 16 milioni di colori. Il comparto fotografico è perfettamente rappresentato dalla presenza posteriore di ben 4 sensori: un principale da 200 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel, e due teleobiettivi (rispettivamente da 50 e 10 megapixel).

Non perdetevi le offerte Amazon Black Friday e tutti i codici sconto gratis, andando subito sul canale Telegram @codiciscontotech, potrete risparmiare tantissimo.

Samsung Galaxy S25 Ultra, lo sconto di 700 euro è da urlo

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S25 Ultra è decisamente ridotto, a patto che consideriate che stiamo parlando della variante da 1TB di memoria interna (quindi la più costosa e completa tra quelle attualmente disponibili). Il suo listino sarebbe di 1859 euro, ma solamente per un breve periodo potrà essere vostra con un investimento finale di 1199 euro, cifra di tutto rispetto disponibile qui.

La spedizione, gestita da Amazon, vi porta a poter ricevere la merce a domicilio in pochi giorni.