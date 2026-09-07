Samsung Galaxy A18, il prezzo sale: ecco cosa cambia davvero

Galaxy A18 4G si prepara al debutto con un dettaglio che farà storcere il naso a chi cerca uno smartphone economico: il prezzo, secondo le indiscrezioni circolate in questi giorni, salirà rispetto al modello precedente. Un leak ha messo in fila design, specifiche e listino del nuovo entry level di Samsung, e il quadro che ne esce è abbastanza chiaro. Fuori quasi tutto uguale, dentro poche novità, ma qualche euro in più da mettere sul banco. Il motivo non è difficile da individuare. La crisi delle memorie sta colpendo l’intero comparto tecnologico, e il mercato degli smartphone è tra i più esposti. RAM e storage costano di più, i produttori assorbono una parte dell’aumento e scaricano il resto sui listini. Fin qui niente di nuovo. Il problema è capire chi ci rimette davvero.

Perché a pagare il conto sono i telefoni economici

La dinamica è già stata osservata più volte negli ultimi mesi. Quando un flagship rincara, chi ha un budget elevato tende comunque a comprarlo: la disponibilità a spendere si sposta poco, la differenza percentuale incide meno sulla decisione finale. Sui dispositivi economici il discorso cambia completamente. Lì ogni aumento pesa, perché chi acquista in quella fascia lo fa proprio per contenere la spesa, e una manciata di euro in più può bastare a far cambiare idea o a spingere verso un modello concorrente.

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Ecco perché Galaxy A18 4G, uno dei prodotti più abbordabili dell’intero catalogo Samsung, diventa un caso interessante da osservare. Non è uno smartphone che genera titoli entusiastici, non ha specifiche da record, ma è esattamente il tipo di device che racconta lo stato di salute del mercato. Quando anche la base della piramide si muove verso l’alto, significa che la pressione sui costi è arrivata ovunque.

Design invariato e una versione 5G quasi gemella

Sul fronte estetico, praticamente non ci sarà nessuna rivoluzione. Le immagini emerse mostrano un dispositivo in linea con quanto visto finora, con un linguaggio di design che Samsung ha già consolidato sulla serie A. Anche la dotazione tecnica risulta molto simile a quella del predecessore, senza stravolgimenti evidenti. Il cambiamento più significativo, insomma, sta proprio nel cartellino.

Accanto alla variante base arriverà come da tradizione anche Galaxy A18 5G, identico nell’aspetto e con una scheda tecnica che ricalca da vicino quella del fratello. Qualche differenza tra i due modelli comunque ci sarà, incluse le colorazioni: almeno una tinta dovrebbe restare esclusiva di una delle due versioni. Una scelta che Samsung applica spesso proprio per aiutare a distinguere sugli scaffali prodotti altrimenti sovrapponibili.

Chi segue da vicino la fascia bassa sa bene che i margini di manovra per i produttori sono ridottissimi. Ogni componente viene pesato al centesimo, e quando il costo delle memorie sale non ci sono molte alternative: o si taglia altrove, o si ritocca il prezzo. Con Galaxy A18 sembra essere stata scelta la seconda strada, mantenendo intatta la formula che ha funzionato finora invece di sacrificare qualcosa sulla dotazione.

Nel frattempo, per chi guarda dall’altra parte del listino, il miglior pieghevole del momento resta Galaxy Z Flip 7, acquistabile su Amazon Marketplace a 694 euro. Due estremi dello stesso catalogo, che raccontano quanto sia diventato ampio il ventaglio di scelte offerto dall’azienda coreana e quanto diverse siano le logiche di prezzo che governano le due fasce.