BYD Sealion 08: 12.000 ordini in un giorno e prezzi da 29.500 euro

Dodicimila ordini in un solo giorno: questo è il biglietto da visita con cui BYD Sealion 08 si è presentato sul mercato cinese, e non si tratta di prenotazioni generiche o di manifestazioni di interesse gonfiate. Sono vendite reali, confermate, come ha spiegato Zhang Zhuo, direttore vendite della famiglia Ocean. Un numero che spiega bene perché i costruttori del Paese del Dragone Rosso stiano vivendo una fase di espansione tanto rapida, con il marchio di Shenzhen che continua a erodere spazio ai grandi gruppi europei grazie a una gamma sempre più larga e sempre più aggressiva sul prezzo.

Il punto è proprio questo. Il nuovo SUV cinese arriva in otto versioni, tra elettriche pure e ibride ricaricabili, con listini che vanno da 229.900 a 279.900 yuan, cioè da circa 29.500 a 35.900 euro. Cifre che, per un veicolo lungo 5.115 mm, disponibile a cinque o sei posti, fanno inevitabilmente alzare qualche sopracciglio da questa parte del mondo.

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Dimensioni generose e un abitacolo che sembra un salotto

Le proporzioni parlano chiaro: 1.999 mm in larghezza, 1.800 mm di altezza e un passo di 3.030 mm, numeri che liberano un’abitabilità notevole. Lo stile segue il linguaggio Ocean Aesthetics 2.0 di BYD, con fari sdoppiati, barra luminosa orizzontale davanti e una firma luminosa posteriore che si estende per 1.982 mm.

Dentro, la dotazione è quasi ostentata. Sistema multimediale centrale da 17,3 pollici, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, un display a proiezione sul parabrezza da 26 pollici con realtà aumentata e uno schermo a soffitto da 21,4 pollici dedicato a chi viaggia dietro. L’impianto audio è firmato Devialet, con 25 altoparlanti e Dolby Atmos, e c’è anche un frigorifero integrato da 7,3 litri. Sul fronte carico, la variante a cinque posti dichiara 943 litri di bagagliaio più altri 201 litri, mentre la configurazione a sei posti offre 317 litri dietro la terza fila, che diventano 1.173 litri abbattendo i sedili, sempre con i 201 litri aggiuntivi nella parte anteriore.

Motori, autonomia e i numeri che fanno la differenza

Le versioni ibride ricaricabili di BYD Sealion 08 adottano la tecnologia DM di quinta generazione, che abbina un benzina turbo da 1,5 litri e 156 CV a una batteria Blade di seconda generazione da 55,843 kWh. La configurazione con un solo motore elettrico sviluppa 272 CV, mentre le varianti a trazione integrale ne montano due, sempre da 272 CV ciascuno. A bordo c’è il sistema God’s Eye B, con piattaforma God’s Eye 5.0, LiDAR, funzioni di navigazione assistita in città e parcheggio automatico.

I dati di autonomia sono la parte più interessante. Le versioni PHEV dichiarano tra 350 e 400 chilometri in modalità elettrica secondo il ciclo cinese CLTC, notoriamente piuttosto generoso, con una percorrenza combinata annunciata fino a 1.650 chilometri e un consumo di 4,6 l/100 km a batteria scarica. La variante a trazione posteriore arriva a 503 CV, quella integrale somma i due motori per un totale di 796 CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Chi punta sull’elettrico puro trova invece una batteria Blade di seconda generazione da 115,072 kWh, buona per un’autonomia dichiarata fino a 900 chilometri. Con la tecnologia di ricarica ultrarapida, in condizioni ottimali, il pacco recupera energia in nove minuti. BYD promette poi doti fuoristrada di buon livello, un aspetto che raramente compare nella comunicazione di questa categoria di veicoli.