Samsung Galaxy, 1,2 miliardi di utenti: la storia dal 2010 a oggi

Sono più di 1,2 miliardi le persone che, in ogni angolo del pianeta, utilizzano uno smartphone Galaxy. Il dato arriva direttamente da Samsung, che lo ha appena condiviso come conferma di un successo commerciale costruito nel tempo, modello dopo modello e generazione dopo generazione. Non si tratta di un traguardo piovuto dal cielo. Dietro una cifra del genere c’è una strategia piuttosto chiara, quella di rivolgersi a un pubblico ipertrasversale con dispositivi adatti a tutte le tasche e a qualsiasi esigenza di utilizzo.

Basta dare un’occhiata alla gamma per rendersene conto. Si parte dagli economici Galaxy A, la porta d’ingresso per chi vuole spendere poco, e si arriva fino ai pieghevoli più costosi del catalogo. In mezzo c’è la famiglia che più di tutte ha costruito l’identità del marchio, cioè la serie flagship Galaxy S, che ormai ha alle spalle ben 16 anni di vita. È proprio questa varietà di proposte, secondo l’azienda, ad aver permesso agli smartphone Galaxy di raggiungere una diffusione così ampia, capace di coprire fasce di prezzo e tipologie di utenti molto diverse tra loro.

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Dal primo Galaxy S alla S Pen, gli anni della svolta

Per capire come si sia arrivati a questo numero bisogna fare un salto indietro fino al 2010. È in quell’anno che debutta il primo Galaxy S, ed è da lì che il successo del produttore esplode davvero. Un momento che, a conti fatti, rappresenta il vero punto di partenza della storia raccontata oggi da quel miliardo e passa di utenti sparsi per il mondo.

Appena dodici mesi più tardi, nel 2011, arriva un’altra intuizione destinata a lasciare il segno. Con il primo Galaxy Note l’azienda crea praticamente da zero un segmento nuovo, quello dei dispositivi con schermi di grandi dimensioni pensati tanto per l’intrattenimento quanto per la produttività. A rendere quel telefono immediatamente riconoscibile ci pensava la sua iconica S Pen, diventata uno dei simboli della serie.

Il 2015 segna più o meno il giro di boa di questo percorso lungo oltre 15 anni. È l’anno in cui il design viene rivisto e la casa comincia ad abbinare metallo e vetro, una combinazione che si rivela vincente. Sempre nello stesso anno arriva anche l’integrazione di Samsung Pay, un’altra tappa importante nell’evoluzione dei suoi telefoni.

Pieghevoli, intelligenza artificiale e Privacy Display

Nel 2019 si aggiunge un’altra pietra miliare. Con il primo Galaxy Fold Samsung definisce lo standard dei dispositivi pieghevoli, la stessa categoria che oggi occupa la parte più alta e costosa del listino. Un passaggio che ha aperto una strada nuova nel modo di concepire lo smartphone, con un formato capace di trasformarsi a seconda delle necessità.

Negli anni più recenti le novità hanno riguardato soprattutto le funzioni e la tutela della riservatezza. Nel 2024 i Galaxy hanno iniziato a integrare Galaxy AI, portando l’intelligenza artificiale all’interno dei dispositivi della famiglia. Il 2026, invece, è stato l’anno di uscita del primo telefono al mondo dotato di Privacy Display, l’ultimo capitolo di una storia che oggi conta oltre 1,2 miliardi di persone con uno smartphone Galaxy tra le mani.

Fonte: TecnoAndroid