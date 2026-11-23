Qualcomm sta raccogliendo i frutti della sua strategia di diversificazione prima del previsto. Secondo nuove stime di settore la divisione dedicata ai chip automotive ha raggiunto un ritmo di ricavi annui di circa 8 miliardi di dollari, pari a quasi 7 miliardi di euro. È un traguardo che mette l’azienda di San Diego in una posizione ideale per superare concorrenti storici come Infineon e NXP e diventare nel 2027 il più grande fornitore mondiale di semiconduttori per auto.

Da anni il colosso californiano prova a scrollarsi di dosso la fama di società troppo dipendente dalla domanda di telefoni, notoriamente instabile. E lo slancio del comparto auto è arrivato proprio nel momento giusto, perché il business degli smartphone stava soffrendo parecchio a causa di un mercato in frenata, complice la crisi delle memorie DRAM che ha rallentato le vendite di dispositivi.

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Qualcomm: il sorpasso sui produttori storici del settore

Un’analisi dettagliata dei ricavi mostra che Qualcomm ha generato 1,99 miliardi di dollari dal comparto automobilistico, circa 1,7 miliardi di euro. Per ora resta dietro a Infineon, ferma a 2,22 miliardi di dollari (circa 1,9 miliardi di euro), e a NXP con 2,07 miliardi di dollari (circa 1,8 miliardi di euro). Il dato interessante però è un altro. Nel confronto più recente l’azienda ha già lasciato alle spalle diversi nomi che di elettronica per auto vivono da decenni. Texas Instruments si ferma a 1,77 miliardi di dollari, STMicroelectronics a 1,32 miliardi, Renesas a 1,19 miliardi, Analog Devices a 1 miliardo e onsemi a 780 milioni. Convertiti in euro si parla rispettivamente di circa 1,5 miliardi, 1,1 miliardi, 1 miliardo, 860 milioni e 670 milioni.

C’è anche un dettaglio storico che rende la vicenda ancora più curiosa. Appena una decina di anni fa il gruppo di San Diego aveva tentato di acquisire NXP per 47 miliardi di dollari, circa 40 miliardi di euro, ma l’operazione venne bloccata. Oggi quella stessa rivale rischia di essere superata senza bisogno di alcuna acquisizione. A colpire è poi la costanza con cui la società ha battuto tutte le previsioni che si era data. L’obiettivo degli 8 miliardi di dollari nel settore auto era fissato per il 2031 ed è stato centrato con cinque anni di anticipo. Un segnale che lascia intravedere un possibile passaggio di testimone, con la telefonia destinata prima o poi a non essere più la principale fonte di guadagno del gruppo.

Contratti in crescita e qualche ostacolo all’orizzonte

Il portafoglio di commesse già acquisite racconta bene la portata di questa crescita. Il valore dei progetti ottenuti nel settore automobilistico è passato dai 3 miliardi di dollari dell’inizio del 2018 ai 65 miliardi di giugno 2026, cioè da circa 2,6 a circa 56 miliardi di euro. Un balzo di 22 volte che rende questo portafoglio oltre 2,6 volte più grande di quello di Mobileye, fermo a 24,5 miliardi di dollari (circa 21 miliardi di euro). All’inizio la spinta arrivava soprattutto dai cruscotti digitali installati sulle vetture cinesi. Adesso i sistemi avanzati di assistenza alla guida, i cosiddetti ADAS, valgono più o meno un terzo del totale. Grandi case automobilistiche come BMW e Stellantis hanno scelto le soluzioni del gruppo per l’elaborazione centrale e per il software di guida automatizzata, con un aumento dei volumi previsto tra il 2027 e il 2028.

Il successo però non mette al riparo da future difficoltà. Per mantenere il primato fino all’anno fiscale 2029 Qualcomm dovrebbe superare di circa il 25% il proprio obiettivo attuale di 10 miliardi di dollari di ricavi, pari a circa 8,6 miliardi di euro. Questo nell’ipotesi che Infineon continui a crescere a un ritmo del 10% annuo fino ad arrivare a 12,4 miliardi di dollari, circa 10,7 miliardi di euro.

Fonte: TecnoAndroid