Le chiavi digitali dell’auto su Apple Wallet si preparano a fare un salto di scala piuttosto evidente. General Motors ha avviato il supporto alla funzione per una serie di veicoli appartenenti a tre dei suoi marchi più conosciuti, cioè Cadillac, Chevrolet e GMC. Nel complesso si parla di nove modelli già confermati, con altri che arriveranno più avanti.

Non è esattamente una novità piovuta dal cielo. Apple aveva menzionato per la prima volta l’arrivo delle chiavi digitali sui veicoli GM nel giugno 2025 e da quel momento l’attesa si è fatta piuttosto lunga. Solo in questo autunno il gruppo automobilistico americano ha annunciato che la distribuzione stava finalmente partendo, mettendo nero su bianco i tempi e soprattutto l’elenco delle vetture interessate. L’idea di fondo resta semplice. I proprietari di questi modelli potranno conservare la chiave dell’auto direttamente dentro Apple Wallet, accanto a carte e pass che già usano ogni giorno.

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Apple Wallet: un debutto a piccoli passi tra settembre e dicembre

La strada scelta da General Motors è stata quella della gradualità. Stando all’annuncio, una prima fase molto limitata è cominciata verso la fine di settembre ed è proseguita per tutto ottobre, coinvolgendo soltanto alcune Cadillac selezionate. Una sorta di assaggio, insomma, riservato a pochi modelli del marchio di lusso del gruppo.

Il vero allargamento è previsto per dicembre. È in quel mese che la funzione raggiungerà un numero decisamente più ampio di veicoli, includendo per la prima volta anche i modelli Chevrolet e GMC. Visto che il supporto per tutte queste vetture sarà attivo prima della fine dell’anno, si tratta di una delle espansioni più consistenti delle chiavi digitali per Apple Wallet registrate negli ultimi tempi.

I modelli Cadillac, Chevrolet e GMC compatibili

La parte più corposa dell’elenco riguarda Cadillac, che porta in dote cinque modelli. Ci sono Vistiq nella versione 2027, Optiq negli anni modello 2026 e 2027 e Lyriq, compatibile con gli esemplari che vanno dal 2025 al 2027. Completano la lista Escalade 2027 e le varianti elettriche Escalade IQ ed Escalade IQL, anch’esse relative all’anno modello 2027. È il marchio che ha aperto le danze e anche quello con la copertura più ampia, almeno per ora.

Sul fronte Chevrolet i nomi sono due, entrambi grandi SUV piuttosto popolari oltreoceano. Si tratta di Suburban e Tahoe, supportati per gli anni modello 2026 e 2027. Discorso molto simile per GMC, che vede compatibili Yukon e Yukon XL, anche in questo caso nelle versioni 2026 e 2027. Sommando tutto si arriva a quota nove veicoli, distribuiti su tre brand diversi dello stesso gruppo.

L’elenco è destinato ad allungarsi

Quella appena descritta non dovrebbe essere la lista definitiva. General Motors ha confermato che la distribuzione della funzione proseguirà nel tempo anche su altri veicoli del gruppo, senza però indicare quali modelli siano i prossimi in coda né con quali tempistiche. Per chi possiede un’auto GM non ancora compatibile, quindi, la porta rimane aperta.

Il costruttore ha spiegato anche come verranno avvisati i clienti. Quando un veicolo riceverà il supporto alle chiavi digitali in Apple Wallet, i proprietari troveranno una notifica nella sezione “Novità” dell’app dedicata alla propria auto.

Fonte: TecnoAndroid