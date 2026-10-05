Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 692 euro su Amazon per i Prime

Chi stava aspettando il momento giusto per mettere le mani su Galaxy S26 ha adesso un motivo concreto per farci un pensiero. Su Amazon la versione da 256 GB è proposta a 692 euro, contro un prezzo consigliato di 1.029 euro. Parliamo di un taglio del 33%, che in soldoni significa 337 euro lasciati in tasca. Non è poco, soprattutto per uno smartphone uscito da così poco tempo.

La promozione è pensata per gli utenti Prime e fa da antipasto alla Festa delle Offerte, l’appuntamento che Amazon ha fissato per il 6 e 7 ottobre. Si tratta quindi di uno sconto anticipato, che arriva qualche giorno prima rispetto all’evento vero e proprio e che permette di portarsi avanti senza dover attendere la data ufficiale.

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C’è poi un aspetto pratico che conta parecchio quando si spende una cifra del genere. Il telefono è venduto e spedito da Amazon, con consegna prevista nel giro di pochi giorni. Chi dovesse cambiare idea dopo l’acquisto può contare sul reso gratuito entro 14 giorni, una formula che toglie un bel po’ di ansia a chi non ha ancora la certezza assoluta di voler tenere il dispositivo.

Galaxy S26, una costruzione robusta in un corpo sottile

Sul fronte dei materiali Samsung non ha lasciato nulla al caso. Galaxy S26 poggia su un telaio in Armor Aluminium e monta un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, a cui si aggiunge la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua. Insomma un insieme pensato per affrontare la vita di tutti i giorni senza troppi patemi, tra cadute accidentali, pioggia improvvisa e graffi da tasca.

Lo schermo misura 6,3 pollici e offre una risoluzione di 1080 x 2340 pixel. Una diagonale che resta comoda da gestire anche con una mano sola, cosa sempre più rara di questi tempi. E poi c’è lo spessore, appena 7,2 mm, un dato che rende il dispositivo particolarmente snello e piacevole da impugnare.

Sotto la scocca lavora il processore Exynos 2600, realizzato con processo produttivo a 2 nm. A tenere acceso il tutto ci pensa una batteria da 4.300 mAh, inserita in un corpo che, come detto, resta decisamente sottile. Un equilibrio non banale tra autonomia e compattezza, che rappresenta uno dei punti su cui il modello punta di più.

Il comparto fotografico

Passando alle fotocamere, la dotazione è piuttosto articolata. Sul retro trova spazio un obiettivo ultragrandangolare da 12 MP, utile per paesaggi, architetture e scatti di gruppo in cui serve inquadrare il più possibile. Accanto c’è un teleobiettivo da 50 MP con zoom di qualità ottica 2x, affiancato da un secondo teleobiettivo da 10 MP che arriva a uno zoom di qualità ottica 3x.

Questa combinazione consente di variare parecchio l’inquadratura senza spostarsi di un passo, passando dalla visione ampia a quella ravvicinata con una certa disinvoltura. Per selfie e videochiamate, invece, il Galaxy S26 si affida a una fotocamera frontale da 12 MP.

Messe insieme, tutte queste caratteristiche disegnano il profilo di un telefono completo, che al prezzo di listino si colloca in una fascia piuttosto alta. Con la promozione Prime attualmente attiva su Amazon, però, la versione da 256 GB scende a 692 euro, in attesa della Festa delle Offerte in programma il 6 e 7 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid