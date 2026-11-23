Prima ancora di arrivare sugli scaffali, GTA 6 si è già ritagliato un posto nella classifica dei giochi più venduti di sempre, entrando nella top 30 grazie ai numeri dei preordini. È un risultato che racconta bene quanto la saga di Rockstar Games sappia ancora catalizzare l’attenzione del pubblico, e che si aggiunge a una serie di primati già messi in fila dal nuovo capitolo.

Le prenotazioni hanno infatti permesso al gioco di stabilire più di un record. Si parla del miglior debutto di sempre per un prodotto dell’intera industria dell’intrattenimento, quindi non solo di quella videoludica, e anche del gioco venduto più rapidamente nella storia. A questi traguardi se ne somma ora un altro, forse meno appariscente ma comunque significativo: la presenza tra i trenta titoli più venduti di tutti i tempi ancora prima dell’uscita ufficiale.

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La posizione in classifica e i rivali più vicini

Al momento GTA 6 occupa la trentesima posizione con 32,5 milioni di copie vendute. Per conquistarla ha scavalcato Monster Hunter Rise, che si ferma a 31,2 milioni di copie considerando le varie edizioni. Poco più in alto, a una distanza davvero ridotta, si trovano Wii Sports Resort con 33,14 milioni, Fallout 4 con 35 milioni e Tetris, anch’esso a quota 35 milioni. Sono gradini che il nuovo open world di Rockstar potrebbe salire in tempi piuttosto brevi.

Scorrendo la graduatoria verso l’alto il panorama cambia parecchio. In vetta c’è Minecraft, uscito nel 2009 e arrivato alla cifra monstre di 425 milioni di copie. Subito dietro compare proprio GTA 5, pubblicato nel 2013 e capace di raggiungere 235 milioni di unità. Il podio si chiude con Red Dead Redemption II, altro titolo di casa Rockstar, a quota 89 milioni. Seguono Wii Sports con 82,9 milioni e Mario Kart 8, nella versione originale e Deluxe, con 79,99 milioni, mentre PlayerUnknown’s Battlegrounds si attesta a 75 milioni.

Nella parte centrale della classifica figurano nomi molto diversi tra loro. Terraria tocca i 70 milioni, The Elder Scrolls V Skyrim e The Witcher 3 Wild Hunt si fermano entrambi a 65 milioni, Super Mario Bros. a 58 milioni. Ci sono poi Human Fall Flat e Cyberpunk 2077 con Phantom Liberty a 55 milioni, Animal Crossing New Horizons a 50,29 milioni, Stardew Valley e Overwatch a 50 milioni. Scendendo ancora si incontrano Monster Hunter World con Iceborne a 47,53 milioni, Pokémon Rosso e Blu insieme a Giallo a 46,02 milioni e Wii Fit con la sua versione Plus a 43,8 milioni. Ci sono anche due capitoli di Call of Duty, Black Ops III con 43 milioni e Modern Warfare con 41 milioni, seguiti da Payday 2, Elden Ring con Shadow of the Erdtree e Hogwarts Legacy, tutti a 40 milioni. Chiudono il gruppo Super Smash Bros. Ultimate con 38,14 milioni, Mario Kart Wii con 37,38 milioni e The Legend of Zelda Breath of the Wild con 35,76 milioni.

Un percorso commerciale appena cominciato

Il cammino di GTA 6 sul mercato è evidentemente solo all’inizio. Nelle prossime settimane appare praticamente certa una scalata di molte posizioni, con l’ambizione di lungo periodo di superare il predecessore, oggi saldamente secondo. Che il gioco avrebbe piazzato milioni di copie al lancio era scontato per chiunque. Meno prevedibile era la portata del risultato, che sembra aver superato persino le stime di Take Two.

Il bello, poi, deve ancora arrivare, visto che nei prossimi mesi dovrebbero probabilmente debuttare la versione rinnovata di GTA Online e l’edizione per PC del gioco. Per il momento le piattaforme su cui giocarci sono Xbox Series X e S e PS5.

Fonte: TecnoAndroid