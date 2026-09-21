One UI 9.5 già avvistata: arriverà con i Galaxy S27

Il nome One UI 9.5 ha iniziato a circolare online ben prima del previsto, e questo dice parecchio su quanto velocemente si muova ormai il reparto software di Samsung. L’aggiornamento non è dietro l’angolo, sia chiaro, perché le tempistiche indicate parlano di un debutto all’inizio del 2027 insieme alla serie Galaxy S27. Nel frattempo però le prime tracce sono già state individuate, segno che il lavoro procede in parallelo a una distribuzione, quella di One UI 9, ancora ben lontana dall’essere completata.

Il punto di partenza resta One UI 9, la versione basata su Android 17 che sta arrivando progressivamente sui dispositivi compatibili. Tantissimi modelli devono ancora riceverla, e questo è il motivo per cui un discorso sulla release successiva può sembrare prematuro. Samsung, però, ha abituato tutti a un calendario piuttosto rigido, con le versioni intermedie che accompagnano il lancio dei nuovi flagship di inizio anno.

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Cosa aspettarsi da One UI 9.5

Le indicazioni emerse finora descrivono un aggiornamento di raffinamento più che di rottura. Nessuno stravolgimento dell’interfaccia, quindi, ma una serie di miglioramenti su alcuni aspetti già presenti e l’aggiunta di qualche funzione in più rispetto alla base di partenza. È il classico schema delle release con il punto cinque nel nome, quelle che arrivano insieme ai nuovi top di gamma e che poi scendono a cascata sul resto della gamma nei mesi successivi.

Il legame con Galaxy S27 è la parte più concreta di tutta la vicenda. La nuova serie dovrebbe esordire proprio con One UI 9.5 preinstallata, replicando quanto visto con le generazioni precedenti. Da lì in poi comincerebbe la distribuzione verso gli altri modelli, secondo un ordine che tradizionalmente premia i dispositivi più recenti e le fasce alte del catalogo.

Quali smartphone e tablet Samsung sono in lizza

Tra i candidati più probabili a ricevere l’aggiornamento compaiono i pieghevoli della serie Galaxy Z, che negli ultimi anni hanno sempre viaggiato in prima fila quando si tratta di novità software. Discorso analogo per la famiglia Galaxy S26, protagonista dell’attuale generazione e quindi naturalmente destinata a ricevere il passaggio a One UI 9.5 poco dopo il lancio dei nuovi modelli.

Proprio la gamma Galaxy S26 è già ampiamente disponibile online, con prezzi che variano parecchio da rivenditore a rivenditore. Galaxy S26 FE si trova a 477 euro da Pixmart, mentre Galaxy S26 Ultra è proposto a 879 euro da Smarter Store. Galaxy S26 Plus viene venduto a 699 euro su Rimediashop.it e Galaxy S26 base è disponibile a 565 euro, ancora da Pixmart. Altri canali propongono cifre differenti, con Galaxy S26 FE a 685 euro, Galaxy S26 Ultra a 949 euro, Galaxy S26 Plus a 799 euro e Galaxy S26 a 683 euro. Una terza fascia di prezzi vede Galaxy S26 FE a 525 euro, Galaxy S26 Ultra a 909 euro, Galaxy S26 Plus a 755 euro e Galaxy S26 a 665 euro.

La differenza tra le varie offerte non è affatto trascurabile, considerando che sullo stesso modello si possono superare i duecento euro di scarto. Un dato che vale la pena tenere a mente per chi sta valutando l’acquisto adesso, con la prospettiva di ricevere comunque il salto a One UI 9.5 quando la distribuzione entrerà nel vivo.

Fonte: TecnoAndroid