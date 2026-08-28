Ring porta in Italia l’AI nelle notifiche e un nuovo standard di crittografia

Ricevere una notifica che dice semplicemente “movimento rilevato” non aiuta molto a capire se è il caso di controllare subito lo smartphone o se può aspettare. Ring affronta questo problema con il lancio in Italia di due nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, Descrizioni Video e Avviso Evento Singolo, insieme all’annuncio di un nuovo standard di crittografia chiamato TAKE, in arrivo da settembre.

Descrizioni Video usa l’intelligenza artificiale per generare brevi descrizioni testuali dell’attività rilevata dai videocitofoni e dalle videocamere Ring. Invece del generico “movimento rilevato”, la notifica mostrerà qualcosa come “Persona che bussa alla porta con un cane marrone”, un’informazione che permette di capire immediatamente cosa sta succedendo senza dover aprire l’app e guardare il video.

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I modelli sono stati specificamente ottimizzati per concentrarsi solo sulle informazioni rilevanti, evitando di descrivere ogni singolo elemento presente nell’inquadratura. La funzionalità richiede un abbonamento Ring Pro (19,99€/mese o 199,99€/anno) oppure il componente aggiuntivo Pro Intelligence (+4€/mese per videocamera).

Avviso Evento Singolo: meno notifiche, più chiarezza

La seconda funzionalità, Avviso Evento Singolo, affronta un problema opposto ma altrettanto fastidioso: le decine di notifiche che si accumulano quando un evento genera movimento ripetuto nel tempo. Se il giardiniere taglia il prato, invece di ricevere una raffica di avvisi separati, il cliente riceve una sola notifica combinata che copre l’intero evento. La funzione si basa su Descrizioni Video e richiede quindi che quest’ultima sia attiva. Insieme, le due funzionalità offrono un quadro più ricco e meno invasivo di ciò che accade intorno all’abitazione, meno rumore digitale, più informazione utile quando serve davvero.

TAKE: la crittografia che distrugge la propria chiave

L’annuncio più rilevante sul piano della sicurezza riguarda TAKE (Throw Away the Key Encryption), un nuovo standard di settore per la crittografia video che Ring inizierà a implementare gradualmente da settembre su tutti gli utenti.

I video Ring sono già crittografati durante il trasferimento e l’archiviazione nel cloud. Con TAKE, il sistema fornisce le funzionalità intelligenti necessarie e poi elimina e distrugge la chiave di crittografia. Il paragone usato da Ring è quello di un produttore di serrature: fornisce la chiave ma non ne conserva una copia. Il cliente mantiene il pieno controllo delle proprie chiavi e dei propri video, senza dover rinunciare alle funzionalità intelligenti che rendono utile l’esperienza Ring — un equilibrio tra privacy massima e usabilità che finora sembrava difficile da conciliare in questo tipo di dispositivi.

Disponibilità

Le nuove funzionalità sono disponibili da oggi per i clienti Ring in Italia con abbonamento Ring Pro o componente aggiuntivo Pro Intelligence. Il rilascio avviene su base continuativa e la disponibilità può variare in base al dispositivo posseduto.