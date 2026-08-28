TivùSat, la lista canali aggiornata

TivùSat ha scelto di non fermarsi nemmeno durante la pausa più lunga dell’estate italiana e ha aggiornato la sua lista canali il 16 agosto 2026, esattamente il giorno dopo Ferragosto. Un intervento sulla numerazione LCN nazionale che tocca diverse posizioni e conferma come la piattaforma satellitare gratuita voglia restare al passo con quanto accade sul digitale terrestre. Nessun annuncio in pompa magna, semplicemente una griglia rivista e pronta per chi sintonizza il decoder o la smart card.

La lista canali di TivùSat aggiornata al 16 agosto 2026

L’ossatura resta quella che gli abbonati conoscono bene. Le prime posizioni sono occupate dalle generaliste in alta definizione, quindi Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD, seguite da Rete 4 HD, Canale 5 HD e Italia 1 HD. Subito dopo arrivano La7 HD, Tv8 HD e Nove HD, a chiudere quel blocco di nove canali che ormai rappresenta lo standard di riferimento anche per il tasto numerico più consultato dal telecomando.

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Salendo con la numerazione, la piattaforma satellitare mette in fila la parte tematica. Rai 4 HD, Iris HD, La 5 HD, Rai 5 HD, Rai Movie HD e Rai Premium HD aprono la strada a Italia 2 HD, Mediaset Extra HD, TV2000 HD, Cielo HD e Mediaset 20 HD. Poi tocca all’informazione e allo sport, con Rai Sport HD, Focus HD, Rai Storia HD, Rai News 24 HD, TgCom 24 HD e Rai Scuola HD. Seguono TwentySeven HD, Dmax HD, La7 Cinema HD, We Do Movies, Real Time HD, Food Network HD, Cine 34 HD, insieme alle emittenti che nascono dalle radio come Radio Italia Tv HD e RTL 102.5 Tv HD.

Il blocco dedicato al pubblico più giovane resta ben identificabile. Boing HD, Cartoonito HD, Rai Gulp HD, Rai Yoyo HD, Frisbee HD, K2 HD e Super! HD occupano posizioni consecutive, mentre poco più avanti trovano spazio Arte HD e Mezzo per la cultura e la musica classica. Non mancano Discovery HD, Giallo HD e Top Crime HD, che completano l’offerta di intrattenimento.

Canali internazionali, 4K e le radio nella numerazione TivùSat

Uno dei tratti distintivi di TivùSat resta la finestra sul mondo. La griglia comprende France 24 HD English e France 24 HD Français, BBC News Europe, Al Jazeera English HD e Al Jazeera HD, TRT World HD, NHK World HD, CNBC Europe HD, Bloomberg European Tv, DW Deutsche Welle HD, Euronews HD English ed Euronews Italian. Ci sono anche CGTN HD e CGTN Documentary HD, KBS World HD, CCTV 4 HD, oltre a Svoboda Tv, Svoboda News, Svoboda Plus, Russia’s Future, Belarus Tomorrow e Gordon Live. Spazio pure all’istituzionale con Senato Italiano HD e Camera dei Deputati.

Il capitolo 4K conferma la vocazione tecnica della piattaforma. Rai 4K, Museum 4K, MyZen 4K, Insight UHD, TravelXP 4K e Hot Bird 4k restano disponibili per chi ha un televisore compatibile e vuole sfruttare fino in fondo la ricezione via satellite.

Non finisce qui, perché la numerazione LCN continua con tutte le edizioni regionali della TGR di Rai 3, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, passando per Rai Südtirol HD e la doppia posizione dedicata al Friuli Venezia Giulia. Nella parte alta della lista compaiono poi emittenti locali e religiose come Teleradio Pace HD, People Tv Rete 7 HD, Telecupole, Padre Pio Tv HD, Parole di Vita, TRM h24, San Marino Rtv HD, Videolina HD, Tele Sardegna HD e TvA Vicenza, insieme a Vatican Media Europa HD e Uninettuno University Tv.