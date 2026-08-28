Ricarica in pausa, perché il fulmine appare ma la carica non sale

Capita di attaccare il telefono alla presa, vedere comparire il simbolo del fulmine dentro l’icona della batteria e poi accorgersi che la percentuale resta lì, immobile, come se nulla stesse succedendo. Non è un guasto e nemmeno un difetto del cavo. In molti casi quel piccolo lampo indica semplicemente che il dispositivo è collegato all’alimentazione, mentre la ricarica vera e propria è stata messa in pausa dal sistema per proteggere la batteria. Le ragioni principali sono due, il calore eccessivo oppure la funzione di ricarica ottimizzata.

Chi ha l’abitudine di controllare il telefono di notte, magari appoggiato sul comodino, avrà notato più volte questa scena. Il fulmine c’è, la percentuale no. È un comportamento voluto, previsto dal software, e più diffuso di quanto si pensi sui modelli recenti.

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Quando il caldo mette in pausa la ricarica

Il primo motivo per cui compare il fulmine sull’icona batteria senza che la carica avanzi ha a che fare con la temperatura. Le celle agli ioni di litio soffrono il caldo, e i sistemi operativi degli smartphone moderni monitorano costantemente quanto scalda il dispositivo durante l’alimentazione. Se il valore supera una certa soglia, il telefono interrompe il flusso di energia oppure lo riduce al minimo, pur restando collegato. Da qui l’apparente contraddizione, il simbolo resta acceso ma il numero non si muove.

Le situazioni tipiche sono facili da riconoscere. Telefono sotto il sole d’estate, ricarica mentre si gioca a qualcosa di pesante, cover spessa che intrappola il calore, oppure caricabatterie rapido usato in un ambiente già caldo. In tutti questi casi la protezione termica entra in azione e la ricarica riprende da sola quando la temperatura torna in un intervallo considerato sicuro. Togliere la custodia, spostare il telefono all’ombra o smettere di usarlo per qualche minuto di solito basta a sbloccare la situazione.

La ricarica ottimizzata e il perché di quella pausa

L’altra spiegazione riguarda la ricarica ottimizzata, una funzione presente ormai su gran parte degli smartphone. Il principio è semplice, il telefono impara gli orari in cui viene lasciato collegato più a lungo, tipicamente la notte, e decide di fermarsi intorno a una certa soglia invece di correre subito al 100. Poi completa il rifornimento poco prima del momento in cui l’utente è solito staccarlo. Il risultato è che la batteria passa meno tempo in uno stato di carica piena, condizione che a lungo andare ne accelera l’invecchiamento.

Anche in questo caso il simbolo del fulmine resta visibile, perché il cavo è collegato e l’alimentazione tecnicamente c’è. Semplicemente il sistema ha deciso che non è il momento giusto per proseguire. Chi preferisce avere il controllo completo può disattivare la funzione dalle impostazioni della batteria, anche se il consiglio generale è lasciarla attiva proprio per allungare la vita del componente.