WhatsApp, reazioni con qualsiasi emoji in arrivo su iPhone

Le reazioni con qualsiasi emoji stanno per arrivare anche su iPhone, e a muoversi è ancora una volta WhatsApp, che nell’ultima versione beta per iOS ha iniziato a testare una modalità più libera per rispondere ai messaggi. Niente più elenco ristretto di faccine da scegliere al volo, perché l’app di Meta prepara un accesso diretto all’intera libreria dei simboli disponibili. La funzione è stata individuata nella beta distribuita tramite TestFlight e segna un altro passo verso l’allineamento tra la versione Android e quella per iPhone.

Al momento, tenendo premuto su un messaggio, compare una manciata di emoji predefinite. Chi vuole qualcosa di diverso deve aprire il selettore completo, con un passaggio in più che rende tutto meno immediato. Un dettaglio piccolo, certo, ma che nell’uso quotidiano pesa parecchio.

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Come cambiano le reazioni nelle chat di WhatsApp

Con l’aggiornamento in prova, gli utenti iOS troveranno un pulsante dedicato che porta subito al catalogo completo. Da lì si potrà scegliere qualunque simbolo supportato dall’app, senza restare vincolati alla selezione iniziale proposta di default. Il meccanismo delle reazioni resta identico, cambia solo la velocità con cui si arriva a un archivio molto più ampio.

L’idea di fondo è rendere le conversazioni più naturali e personalizzabili. Rispondere con l’emoji che rappresenta davvero lo stato d’animo del momento, o che si adatta al contesto di quella specifica chat, invece di ripiegare sul pollice in su per pigrizia. Vale sia per le conversazioni individuali sia per i gruppi, dove le reazioni sono ormai un modo standard per commentare senza intasare la discussione.

La novità non spunta dal nulla. Una funzione praticamente identica era già emersa nelle versioni beta di WhatsApp per Android nei mesi precedenti, segno che Meta sta portando avanti uno sviluppo parallelo sui due fronti. L’obiettivo dichiarato è un’esperienza uniforme, indipendentemente dal sistema operativo installato sul telefono.

C’è poi il contesto di mercato, che conta. La possibilità di reagire con qualsiasi emoji è già presente su diversi servizi di messaggistica concorrenti e viene apprezzata proprio per la maggiore libertà espressiva che offre. WhatsApp, in questo senso, si adegua a una tendenza consolidata più che aprire una strada nuova.

Chi può provarla e quando arriverà per tutti

Come succede quasi sempre con le funzionalità in sviluppo, il test è disponibile soltanto per una parte degli iscritti al programma beta di WhatsApp per iOS. Non tutti quindi la vedranno comparire subito, anche avendo installato l’ultima versione sperimentale. Sul rilascio nella versione stabile dell’app non c’è ancora nessuna data comunicata.

Il funzionamento, stando a quanto emerso, resta semplicissimo. Si tiene premuto su un messaggio, accanto alle solite reazioni rapide appare l’opzione per aprire il pannello completo, si sceglie il simbolo e via. Nessuna curva di apprendimento, nessun menu nascosto in fondo alle impostazioni.

Meta utilizza abitualmente queste fasi di sperimentazione per raccogliere feedback e individuare eventuali problemi prima della distribuzione su scala globale. Non è escluso, quindi, che l’interfaccia venga ritoccata ancora oppure che la funzione arrivi in modo graduale nelle prossime settimane, magari partendo da un gruppo ristretto di utenti per poi allargarsi.

L’introduzione delle reazioni con emoji personalizzate conferma la linea seguita da WhatsApp negli ultimi tempi, fatta di interventi mirati sugli strumenti di comunicazione quotidiana. Piccole rifiniture che non stravolgono l’app ma ne limano gli attriti, puntando su un’esperienza più immediata e allineata a quello che gli utenti si aspettano ormai da qualsiasi piattaforma di messaggistica.