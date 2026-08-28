Microsoft Defender, aggiornamento per le immagini di Windows 11

Chi gestisce parchi macchine o semplicemente prepara chiavette di installazione ha un motivo in più per rimettere mano ai propri file: Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Defender Antivirus pensato per le immagini di installazione di Windows 11, Windows 10 e Windows Server. Il pacchetto serve a una cosa precisa, cioè accorciare quella finestra scoperta che si crea quando un sistema appena installato parte con componenti antimalware ormai vecchi. Il download è disponibile per architetture x86, x64 e ARM64, con dimensioni che oscillano tra 142 e 242 MB a seconda della versione.

Il punto da chiarire subito è che qui non si parla del normale aggiornamento di Defender su un computer già in funzione, quello arriva da solo e senza particolari drammi. Il discorso riguarda le macchine nuove, quelle che partono dai file contenuti nell’immagine ISO, WIM o VHD usata per il deployment. Se quell’immagine è stata creata settimane o mesi prima, le componenti antimalware che porta dentro sono altrettanto datate. Non è una novità assoluta, la procedura è documentata da Microsoft fin dal 2021, quando venne introdotta con la KB4568292.

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Perché conviene aggiornare l’immagine e non aspettare

Il vantaggio più concreto si vede al primo avvio del sistema operativo. Dopo l’installazione può passare un certo intervallo prima che Windows scarichi le ultime definizioni e gli altri elementi di Defender, e in quel lasso di tempo il dispositivo è oggettivamente meno protetto. Nelle situazioni più delicate, come i sistemi distribuiti senza un accesso immediato a Internet, le installazioni automatizzate o le infrastrutture che conservano immagini per lunghi periodi, quella finestra si allarga parecchio. Ed è proprio lì che nascono i problemi.

Per questo la raccomandazione di Microsoft è chiara: meglio tenere aggiornate le immagini del sistema operativo invece di affidarsi soltanto all’aggiornamento che arriva dopo l’installazione. Vale anche per chi non usa l’antivirus integrato di Windows e ha scelto un’altra soluzione di sicurezza, perché il pacchetto interviene comunque sui binari Defender presenti nell’immagine. Come ritmo di manutenzione ordinaria, l’indicazione è di ripetere l’operazione più o meno ogni tre mesi.

Come si applica il pacchetto, requisiti e avvertenze

Qui serve attenzione, perché l’operazione va eseguita su un’immagine offline, tipicamente un file WIM oppure VHD e VHDX, e mai su un sistema Windows in esecuzione. Microsoft mette in guardia esplicitamente: applicare l’aggiornamento a un’immagine live può danneggiare l’installazione, quindi non è il caso di improvvisare.

I requisiti sono abbastanza standard per chi lavora con questi strumenti. Occorre un ambiente Windows a 64 bit con Windows 10 o versione successiva, PowerShell 5.1 o superiore, i moduli Microsoft.Powershell.Security e DISM, oltre ovviamente ai privilegi amministrativi. Niente di esotico, insomma, ma senza questi elementi lo script non parte.

Prima di lanciare la procedura va individuato l’indice corretto all’interno di Install.wim, cosa che si fa con il comando DISM /get imageinfo. Il motivo è semplice: una singola immagine può contenere più edizioni di Windows, e sbagliare indice significa lavorare sul file sbagliato. Lo script prevede anche la rimozione dell’aggiornamento, quindi si può tornare indietro, ma il consiglio resta quello di conservare sempre una copia dell’immagine originale. Discorso che vale doppio nelle infrastrutture con immagini master distribuite su molti dispositivi, dove un errore si moltiplica in fretta su decine o centinaia di macchine.

Il senso complessivo di questa manutenzione periodica è ridurre al minimo il periodo di esposizione iniziale, quel momento in cui una macchina appena messa in piedi si affaccia sulla rete con difese non allineate. Aggiornando l’immagine a monte, il sistema nasce già con componenti antimalware recenti, senza dover aspettare il primo collegamento utile ai server di aggiornamento.