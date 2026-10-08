Renault E-Space Concept: il monovolume elettrico che sfida i SUV

Renault ha deciso di guardare al proprio passato per raccontare una possibile idea di futuro, e lo farà con il Renault E-Space Concept, un prototipo di monovolume elettrico che troverà posto sullo stand della casa francese al Mondial de l’Auto. Si tratta di una sorpresa vera e propria, perché in pochi si aspettavano che il marchio della Losanga dedicasse attenzione a un formato che negli ultimi anni sembrava finito ai margini del mercato. L’impressione è che il progetto voglia far apparire i SUV un po’ datati, riportando al centro una carrozzeria che molti avevano dato per dimenticata.

Il nuovo concept non sarà l’unico richiamo alla storia del costruttore. Accanto a lui, infatti, il pubblico potrà vedere anche la reinterpretazione della R8 Gordini, un altro modello che pesca a piene mani dalla memoria del marchio. Due vetture diverse tra loro, certo, ma unite dalla stessa scelta di fondo, cioè rileggere con occhi moderni alcuni nomi che hanno segnato il percorso della casa.

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Un omaggio all’Espace che guarda all’elettrico

Il nome non lascia molti dubbi. E-Space Concept è un tributo diretto all’Espace, una delle vetture più rappresentative della storia Renault, e il riferimento appare evidente già dalla scelta della denominazione. Difficile poi non leggere in quella lettera iniziale un richiamo all’alimentazione elettrica, visto che il prototipo nasce proprio come monovolume a batteria.

La domanda che sorge spontanea riguarda il destino di questo esercizio di stile. Il concept potrebbe anticipare un futuro monovolume elettrico di serie oppure restare una semplice dichiarazione d’intenti pensata per il palcoscenico del salone. Al momento non ci sono conferme in un senso o nell’altro, e la casa francese si limita a mostrarlo come un omaggio al proprio passato. Proprio questa ambiguità rende il prototipo interessante, perché lascia aperta la porta a scenari diversi senza sbilanciarsi.

Il monovolume prova a sfidare i SUV

Il confronto con i SUV è inevitabile. Negli ultimi anni le ruote alte hanno conquistato una fetta enorme del mercato, spingendo molti costruttori ad abbandonare le carrozzerie più tradizionali dedicate alle famiglie. Il monovolume, che per lungo tempo era stato sinonimo di spazio e praticità, si è ritrovato via via sempre meno presente nei listini.

Con il Renault E-Space Concept la casa sembra voler rimettere in discussione questa tendenza. L’idea di proporre un monovolume in chiave elettrica suona quasi come una provocazione nei confronti della moda dominante, e il fatto che arrivi da un marchio che con l’Espace aveva costruito una parte importante della propria identità rende la mossa ancora più significativa. Non si parla di un semplice esercizio nostalgico, almeno nelle intenzioni, ma di un modo per suggerire che esiste anche un’alternativa alle vetture rialzate che oggi affollano le strade.

Per il momento il prototipo rimane un concept e tutte le valutazioni sul suo eventuale sviluppo restano legate alle scelte future del costruttore. Quello che è certo riguarda la sua presenza fisica al salone, dove il Renault E-Space Concept verrà esposto sullo stand della casa francese al Mondial de l’Auto, accanto alla reinterpretazione della R8 Gordini.

Fonte: TecnoAndroid