Friggitrice ad aria Ambiano da Aldi: 3,8 litri e 11 programmi

Il duello tra discount si gioca anche sugli elettrodomestici, e questa volta è Aldi a rispondere al volantino Lidl con una serie di proposte pensate per la casa. Da giovedì 8 ottobre nei supermercati italiani della catena arriva il termoventilatore da 2.000W, mentre per la doppia offerta più interessante bisognerà pazientare fino alla settimana successiva. Protagoniste sono una friggitrice ad aria calda con grill 11 in 1 e una macchina da caffè compatibile con le capsule Nespresso, entrambe firmate Ambiano, il marchio che Aldi utilizza per i piccoli elettrodomestici.

La strategia appare piuttosto chiara. Lidl ha appena messo in vetrina i suoi prodotti e Aldi prova a intercettare lo stesso pubblico con alternative che puntano su capacità e versatilità. Il termoventilatore anticipa l’arrivo della stagione fredda, ma l’attenzione si concentra soprattutto sui due apparecchi da cucina in arrivo subito dopo.

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La friggitrice Ambiano pensata per le famiglie numerose

Chi ha dato un’occhiata all’ultimo volantino Lidl avrà notato la friggitrice Silvercrest, un modello che però potrebbe risultare un po’ stretto per chi deve cucinare per tante persone. Ed è proprio su questo punto che Aldi prova a fare la differenza. La friggitrice Ambiano offre una capacità di 3,8 litri e mette a disposizione 11 programmi preimpostati, così da non dover regolare ogni volta tempi e temperature a mano.

Sul fronte della temperatura il margine di manovra è ampio. Si va da 40 fino a 230°C con incrementi di 5°C, un’impostazione che permette di passare dalle cotture più delicate a quelle che richiedono calore intenso. Il pannello di controllo è touch e c’è anche un timer che arriva fino a 24 ore.

La parola d’ordine resta comunque la versatilità. L’apparecchio non si limita alla classica frittura ad aria calda ma lavora anche come griglia, come forno e perfino per la bollitura, con in più la possibilità di grigliare sfruttando il calore superiore e inferiore. In pratica si tratta di un piccolo elettrodomestico multifunzione che può sostituire più strumenti sul piano della cucina.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la pulizia, e qui la proposta di Aldi sembra pensata con cura. Le piastre interne si possono lavare in lavastoviglie, mentre il vassoio rimovibile per la raccolta del grasso rende la manutenzione decisamente più semplice dopo ogni utilizzo. La presenza del termometro e della spazzola dedicata completa una dotazione piuttosto ricca, che consente di sfruttare fin da subito tutte le modalità di cottura senza dover acquistare nulla a parte.

Macchina da caffè con capsule compatibili Nespresso

Accanto alla friggitrice arriva la seconda metà dell’offerta, rivolta a chi non rinuncia al rito del caffè fatto in casa. La macchina da caffè Ambiano sfrutta le capsule compatibili Nespresso, un formato molto diffuso e facile da reperire, e lavora con una pressione di 20 bar.

Proprio la pressione è uno degli elementi che incidono di più sul risultato in tazza. Con questo valore la macchina punta a offrire un espresso cremoso e dall’aroma intenso, unendo la comodità delle capsule a una resa che ambisce a essere all’altezza delle aspettative di chi beve caffè ogni giorno. Per mettere le mani sia sulla friggitrice ad aria sia sulla macchina per l’espresso Ambiano occorre aspettare la prossima settimana, quando la doppia promozione approderà negli store Aldi italiani. Il termoventilatore da 2.000W sarà invece disponibile già da giovedì 8 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid