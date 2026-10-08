EUREKA FloorShine 830: la lavapavimenti che lava benissimo ma quanto pesa

Ho provato la EUREKA FloorShine 830 sul gres di casa, tra peli di cane e macchie ostinate, e devo dire che lava bene ma ti fa sudare.

Quante volte avete passato l’aspirapolvere e poi, dieci minuti dopo, il mocio sullo stesso identico pavimento? Io ho smesso di contarle da quando in casa vivono Dafne e Anubi, due pastori che di pelo ne perdono abbastanza da imbottire un cuscino ogni settimana. Per questo ogni lavapavimenti senza fili che arriva in redazione finisce dritta sul gres della villa, senza tanti complimenti e senza periodo di ambientamento.

Stavolta è il turno della EUREKA FloorShine 830, una lavapavimenti cordless che aspira e lava nello stesso passaggio, con 24.000 Pa di aspirazione, corpo reclinabile a 180 gradi e autopulizia del rullo con asciugatura ad aria calda. Eureka è un marchio con più di cento anni sulle spalle, oggi parte del gruppo Midea, e con questa serie punta dritta alla fascia media, quella dove la concorrenza è fittissima e i prezzi scendono quasi ogni settimana. Se vi siete persi l’annuncio, qui trovate la notizia dell’arrivo della FloorShine 830 in Italia.

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A chi si rivolge? A chi ha pavimenti duri, magari un cane o un gatto, e vuole smettere di fare il doppio giro scopa più straccio. Sulla carta la promessa è proprio questa: un unico gesto, pavimento aspirato e lavato, rullo che si pulisce da solo nella base. E in buona parte viene rispettata.

In buona parte, appunto. Perché dopo diverse sessioni sui due piani di casa mi sono fatto un’idea piuttosto precisa, che non è tutta rosa. La pulizia è convincente, i peli non si attorcigliano, l’autopulizia lavora bene. Però è davvero pesante. E qualche scelta costruttiva mi ha lasciato perplesso, soprattutto quando si tratta di infilarla sotto i mobili o di portarla al piano di sopra.

Mi spiego meglio, perché il verdetto finale cambia parecchio in base a chi la deve spingere. E anche in base a quanto la pagate, ma di questo parlo verso la fine.

La trovate sul sito ufficiale Eureka e su Amazon.

Unboxing: l’essenziale, senza regali

La scatola è grande, com’è inevitabile per una scopa lavante, e arriva bella pesante già dal corriere. Prima avvisaglia di quello che mi aspettava, anche se lì per lì non ci ho dato troppo peso (perdonate il gioco di parole).

Dentro, ben incastrato nei suoi alloggiamenti, c’è il corpo principale con il rullo e i due serbatoi già montati, quindi niente da agganciare sotto la testina. A parte trovate il manico, che va innestato nella parte superiore e si blocca con un click deciso, poi la base di ricarica con il suo cavo di alimentazione, una spazzolina per la pulizia e il manuale di istruzioni.

Il montaggio richiede letteralmente un minuto: manico dentro, base appoggiata a terra vicino a una presa, apparecchio sulla base. Nessun cacciavite o vite da perdere sotto il divano.

Ora, la dotazione è sufficiente per partire subito, questo sì, ma non è generosa. Mi sarebbe piaciuto trovare almeno un rullo di ricambio oppure un filtro di scorta, che su prodotti di questa categoria sono le parti che si usurano prima e che prima o poi tocca sostituire. Niente detergente in omaggio, ma su questo tornerò più avanti, perché il tema qui ha un risvolto tutto particolare.

Una curiosità: sull’etichetta del mio esemplare il codice modello riportato è NEW830BK, dove le ultime due lettere indicano la colorazione scura. Lo segnalo perché in giro si trovano schede leggermente diverse a seconda del mercato e conviene sempre controllare cosa si sta comprando.

Design e costruzione: tanta plastica, tanta sostanza

La prima cosa che ho notato, appena estratta dalla scatola, è la sensazione al tatto: plastica ovunque. Il corpo è interamente in materiale plastico, con finiture opache sulla parte alta e qualche inserto lucido qua e là, e la qualità percepita resta su un livello onesto ma senza slanci. Non dà l’idea di fragilità, intendiamoci, però appena la impugni capisci che l’attenzione progettuale è andata altrove.

Credits: TecnoAndroid

Dove? Probabilmente sul blocco centrale, che è massiccio. Il serbatoio dell’acqua pulita sta in alto, sopra la testina, mentre quello dell’acqua sporca è sistemato sul retro, sotto il motore, e si sfila tirandolo all’indietro. Sopra, all’altezza della mano, trovate il display con l’indicazione della modalità e il livello della batteria, oltre ai tasti di comando. Tutto leggibile e dove te lo aspetti.

Il problema vero è il peso. Siamo intorno ai 5,2 kg a serbatoi vuoti, e con l’acqua dentro si sale ancora. Finché la spingi sul pavimento il motore aiuta e la cosa si sente meno, ma quando la sollevi per spostarla da una stanza all’altra, o peggio per portarla su per la scala interna, ti accorgi di ogni singolo grammo.

Poi c’è lo snodo: sulla carta il manico ruota fino a 90 gradi a destra e a sinistra, e il corpo si abbassa fino a stendersi completamente a terra. Nella pratica la testina non segue i movimenti del polso con la fluidità che speravo: per curvare attorno alla gamba di un tavolo devi accompagnarla con decisione, quasi forzarla, e a fine sessione il braccio se ne accorge.

Quindi? È un oggetto solido, che non ti fa preoccupare di romperlo al primo urto contro il battiscopa. Ma è anche un oggetto che ha bisogno di una mano ferma e questa cosa va messa in conto prima dell’acquisto.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Modello EUREKA FloorShine 830 (codice NEW830BK) Tipologia Lavapavimenti senza fili, aspira e lava Potenza di aspirazione 24.000 Pa Motore BLDC, circa 250 W nominali (alcune schede indicano 300 W) Rullo Circa 26 cm, 450 giri al minuto Sistema antigroviglio 104 pettini in acciaio inox Serbatoio acqua pulita 750 ml Serbatoio acqua sporca 700 ml Batteria 6 celle da 4.000 mAh Autonomia dichiarata Fino a 60 minuti Tempo di ricarica Circa 5 ore Reclinazione 180 gradi, altezza minima 13,7 cm Rotazione manico Fino a 90 gradi per lato Rilevamento sporco Smart Dirt Detect Autopulizia Lavaggio del rullo e asciugatura ad aria calda a 75 °C Display Modalità attiva e livello batteria Peso Circa 5,2 kg Ingombro base Circa 31 x 29 cm Prezzo di listino 349 euro

Tecnologia di pulizia: cosa c’è sotto la scocca

Facciamo un passo indietro e guardiamo come lavora davvero questa lavapavimenti, perché conoscere il meccanismo aiuta a comprendere anche i limiti che ho incontrato.

Il cuore è un motore brushless BLDC che genera fino a 24.000 Pa di depressione. È un valore alto per la fascia di prezzo e lo si percepisce soprattutto con lo sporco grosso: briciole, crocchette sfuggite alla ciotola, terra portata dentro dalle zampe. Tutto viene risucchiato senza esitazioni, anche al primo passaggio.

Davanti al motore lavora il rullo, largo circa 26 centimetri, che gira a 450 giri al minuto e viene costantemente bagnato con l’acqua del serbatoio pulito. Il principio è semplice: il cilindro umido strofina il pavimento, l’aspirazione recupera subito acqua e sporco e li spedisce nel serbatoio di raccolta. I due circuiti restano separati, quindi in teoria non si rimette mai in circolo acqua già sporca. E in pratica funziona così, l’ho verificato svuotando più volte la vaschetta di raccolta e trovandoci dentro tutto quello che doveva esserci.

Poi c’è il sistema antigroviglio, che usa una fila di 104 pettini in acciaio a contatto con il rullo. Il loro compito è “pettinare” le setole mentre girano, staccando capelli e peli prima che si avvolgano attorno al cilindro. Ricordatevi questo dettaglio, perché quando arrivo a parlare dei peli di Dafne torna utile.

Credits: TecnoAndroid

Il sensore Smart Dirt Detect valuta quanto è sporco il pavimento e regola di conseguenza la potenza. Non chiedetemi di misurarne la precisione, non ho strumenti per farlo, ma nell’uso il cambio di regime si sente: passando su una zona più sporca il motore sale di giri, poi torna tranquillo.

Infine la base di ricarica, che non si limita ad alimentare la batteria. Premendo il tasto dedicato parte il ciclo di autopulizia: il rullo viene risciacquato con acqua pulita e poi asciugato con aria calda a 75 °C. Una cosa che manca, e che mi è mancata parecchio, è un serbatoio separato per il detergente. Ma ci arrivo.

Autonomia e ricarica

Eureka dichiara fino a 60 minuti di autonomia. Ecco, quel “fino a” va letto con attenzione, perché si riferisce alla modalità più parca e a condizioni ideali.

Nel mio uso reale, alternando le modalità come farebbe chiunque, cioè regime automatico sulla maggior parte della casa e qualche passata più spinta dove serviva, ho ottenuto circa il 20% in meno di quanto promesso. Tradotto in minuti, siamo grosso modo sui tre quarti d’ora abbondanti. Non è un dato da laboratorio, lo dico subito: non ho cronometrato ogni sessione con il cronografo in mano, ma la tendenza è stata costante nelle diverse prove.

È poco? Dipende. Per la mia casa, circa 70 metri quadrati al piano terra e una quarantina al piano di sopra, con un salone da 60 metri quadrati dove i cani passano la maggior parte della giornata, una carica basta per fare tutto. Ci arrivo con un margine ragionevole, a patto di non insistere troppo a lungo sulle macchie difficili, che sono quelle che consumano davvero la batteria.

Se avete una casa molto più grande, però, il discorso cambia per un motivo preciso: la ricarica è lenta. La scheda parla di circa cinque ore per tornare al pieno e nella mia esperienza i tempi sono stati di quell’ordine. Quindi se la batteria vi abbandona a metà casa, di fatto la pulizia finisce lì e la riprendete il pomeriggio. Non è un dramma, ma è bene saperlo.

Una nota sul display: l’indicatore della carica è a segmenti, semplice e leggibile. Non ti dice i minuti residui, ma ti avvisa con largo anticipo quando è il caso di avvicinarsi alla base. Mica male, per un prodotto che non ha un’app.

Sui consumi elettrici veri e propri non ho dati misurati, quindi non mi sbilancio. Posso dire che il ciclo di asciugatura ad aria calda, essendo una resistenza che lavora per diversi minuti, è la fase più energivora dell’intero processo, ma si tratta comunque di un uso limitato a fine sessione.

Test sul campo: due piani, due cani, parecchio gres

Il primo giorno l’ho tirata fuori di mattina presto, con il salone nel suo stato peggiore: peli bianchi di Dafne negli angoli, qualche impronta di zampa vicino alla porta finestra, briciole sotto il tavolo. Il pavimento è tutto in gres porcellanato, che è la superficie su cui queste macchine danno il meglio, e infatti la partenza è stata convincente.

Una passata lenta, avanti e indietro, e il pavimento restava lucido e quasi asciutto. Niente aloni evidenti, nessuna striscia d’acqua lasciata indietro. Il gres, sappiamo, perdona poco: ogni goccia che asciuga male diventa un segno. Qui non ne ho visti, nemmeno controllando controluce dalla finestra, cosa che ammetto di aver fatto con una certa pignoleria.

Poi è arrivato il momento di salire e qui viene il brutto. La scala interna non è lunga, ma portare su oltre cinque chili di lavapavimenti, con il manico lungo che sbatte da tutte le parti e l’acqua che sciaborda nel serbatoio, è stato tutto fuorché piacevole. L’ho fatto una volta con il serbatoio pieno e poi ho imparato la lezione: prima il piano di sopra, poi giù, così la porti quando è più leggera. Trucchi da vecchio pulitore.

Il terzo giorno ho voluto mettere alla prova le macchie: un alone di caffè rovesciato la sera prima e lasciato asciugare, più una chiazza di sugo vicino ai fornelli. Al primo passaggio? Niente da fare, sono rimaste lì. Al secondo, un po’ sbiadite. Allora ho cambiato approccio: ho fermato la scopa sopra la macchia e ho lasciato che il rullo girasse sul posto per qualche secondo, quasi a grattare. Così sono venute via. Funziona, ma serve pazienza e bisogna sapere di doverlo fare.

Una sera, invece, il piccolo disastro domestico che chiunque abbia dei cani conosce bene: la ciotola dell’acqua rovesciata in mezzo al salone. Ho attivato la modalità di sola aspirazione, quella pensata per asciugare, e devo dire che ha fatto un lavoro eccellente. Il pavimento è tornato asciutto in pochi passaggi. L’unico intoppo? Il serbatoio dell’acqua sporca si riempie in un attimo e con una pozza di quelle dimensioni ho dovuto fermarmi a svuotarlo prima di finire.

Ho provato anche a infilarla sotto il divano e sotto il letto, sfruttando la reclinazione a 180 gradi. Ci entra, ma con fatica. Il corpo steso resta alto quasi 14 centimetri e sotto i mobili più bassi semplicemente non passa. Dove passa, la manovra è comunque scomoda, perché il peso del blocco motore ti tira il polso verso il pavimento.

Sui tappeti non l’ho usata. È una scelta voluta: è pensata per superfici dure, e non avevo voglia di inzuppare i tappeti del salone per verificare una cosa che il buon senso già suggerisce. Li ho arrotolati e messi da parte durante le sessioni.

Ultima cosa, la più banale e la più importante: una volta ho dimenticato l’acqua sporca nel serbatoio per un giorno intero. Il risultato lo potete immaginare, e ne parlo meglio tra poco.

Approfondimenti

Qualità del lavaggio sul gres porcellanato

Arriviamo al dunque: lava bene? Sì, e su questo non ho dubbi. Sul gres la FloorShine lascia un risultato pulito, uniforme, senza quelle strisce opache che tante lavapavimenti economiche si lasciano dietro come una firma. Il merito, credo, è dell’equilibrio tra acqua erogata e potenza di aspirazione: il rullo è umido quanto basta, non fradicio, e il motore recupera quasi tutto.

Il pavimento resta leggermente umido per pochissimi minuti. Ho fatto la prova di camminarci sopra con le ciabatte subito dopo il passaggio e non ho lasciato impronte. Dafne, che di solito mi segue ovunque come un’ombra, ci è passata sopra senza scivolare e questa per me è già una piccola vittoria.

Un aspetto che ho apprezzato è la pulizia lungo i bordi. Il rullo arriva quasi a filo del corpo su entrambi i lati, quindi passando vicino al battiscopa riesci a raccogliere anche quella striscia di polvere e peli che di solito resta lì, a ricordarti che dovrai tornarci con lo straccio. Qui no. O meglio, quasi sempre no: negli angoli a novanta gradi un pochino di sporco resta, inevitabilmente, perché il rullo è cilindrico e l’angolo no.

C’è da dire che lo sporco quotidiano viene via senza problemi al primo passaggio. Polvere, briciole, peli, impronte fresche. È esattamente il tipo di pulizia per cui questi prodotti sono pensati e qui la 830 lavora con la regolarità di un metronomo.

Mi resta un solo rimpianto: senza un sistema per il detergente, il lavaggio è fatto essenzialmente con acqua. Sul gres va benissimo, ma in una cucina vissuta, con un po’ di unto vicino ai fornelli, avrei voluto qualcosa in più. E questo mi porta dritto al prossimo punto.

Macchie ostinate: serve pazienza (e un po’ di tecnica)

Qui il discorso si fa più sfumato. Le macchie secche e incrostate non vanno via subito. Caffè lasciato asciugare, sugo, qualcosa di appiccicoso caduto da un piatto: al primo passaggio restano lì, magari un po’ più chiare, ma visibili.

La soluzione che ho trovato è quella che ho raccontato nel test: fermarsi sopra la macchia e lasciare che il rullo lavori sul posto, grattando. Dopo qualche secondo, a volte una decina, lo sporco cede. È un approccio che funziona, ma consuma batteria e tempo e che non tutti scoprono da soli.

È un limite? Oggettivamente sì. Però, sarò onesto, non mi ha sorpreso più di tanto. In questa fascia di prezzo non ci sono acqua calda, vapore o schiuma, che sono gli strumenti con cui i modelli più costosi aggrediscono lo sporco tenace. La 830 lavora con acqua a temperatura ambiente e con la forza meccanica del rullo e più di così non può fare.

Quello che mi è mancato davvero è il serbatoio per il detergente. Stavo per scrivere che basterebbe aggiungerne qualche goccia nel serbatoio dell’acqua pulita, ma ripensandoci non è così semplice: il produttore raccomanda prodotti specifici e dosi precise e mettere detersivi a caso in un circuito chiuso con pompe e guarnizioni non è mai una grande idea. Un vano dedicato, con dosaggio automatico, avrebbe risolto il problema alla radice.

Insomma, per le macchie quotidiane va benissimo. Per quelle dimenticate da giorni preparatevi a lavorare un po’, oppure a passare prima con uno spruzzino e poi a raccogliere tutto con la lavapavimenti. Che è poi quello che ho finito per fare in cucina.

Peli di cane e sistema antigroviglio

Ricordate i 104 pettini in acciaio? Qui tornano utili ed è forse la parte della prova che mi ha convinto di più.

Dafne è un pastore svizzero bianco, e chi ne ha uno sa cosa significa: peli lunghi, sottili, ovunque. Su un pavimento scuro si vedono a distanza, su quello chiaro si nascondono negli angoli e saltano fuori quando meno te lo aspetti. Con le scope elettriche tradizionali, dopo una settimana di passaggi, il rullo diventa un gomitolo bianco da tagliare con le forbici. È una delle cose che odio di più delle pulizie, lo ammetto senza vergogna.

Con questo apparecchio non è successo. Dopo diverse sessioni in salone, che è il regno dei cani, ho girato la testina e ho controllato il rullo con attenzione, quasi con sospetto. Nessun pelo attorcigliato, nemmeno uno. I peli finiscono nel serbatoio di raccolta insieme all’acqua e lì restano fino allo svuotamento.

Ammetto che all’inizio ero scettico. Il “0% di grovigli” che il produttore dichiara sui suoi test di laboratorio mi sembrava la classica affermazione da brochure. Nella mia esperienza, con un cane che perde pelo come se dovesse vincere una gara, il risultato è stato comunque eccellente. Non so dire se sia davvero zero assoluto su mesi di utilizzo, magari tra un po’ trovo il primo pelo ribelle, ma oggi il sistema funziona.

Una piccola avvertenza pratica: i peli finiscono nell’acqua sporca e, se ce ne sono molti, si accumulano nel filtro del serbatoio. Durante la pulizia del contenitore conviene toglierli a mano o con la spazzolina inclusa, che serve proprio a questo. Niente di complicato, ma da fare.

Liquidi e modalità di sola aspirazione

Questa è stata la sorpresa positiva: non me l’aspettavo così efficace.

La modalità dry, cioè quella che spegne l’erogazione dell’acqua e lascia lavorare solo l’aspirazione, è pensata per asciugare il pavimento o raccogliere liquidi versati. Con la ciotola dell’acqua rovesciata, che in una casa con due cani grandi è un evento quasi settimanale, ha fatto un lavoro davvero ottimo. Pochi passaggi e il pavimento era asciutto, senza pozzette residue negli angoli.

Credits: TecnoAndroid

La potenza di aspirazione qui si sente tutta: l’acqua viene risucchiata con decisione e il rullo che continua a girare aiuta a raccoglierla anche dalle fughe tra una piastrella e l’altra. Per chi ha bambini che rovesciano succhi, o animali che bevono con l’entusiasmo dei miei, è una funzione che da sola vale buona parte dell’acquisto.

Il rovescio della medaglia l’ho già anticipato: il serbatoio dell’acqua sporca, da 700 ml, si riempie molto in fretta quando raccogli liquidi in quantità. Con una ciotola intera rovesciata ho dovuto interrompere a metà, svuotare e ricominciare. Non è un difetto vero e proprio, è fisica: se a terra c’è più acqua di quanta ne stia nella vaschetta, prima o poi devi svuotarla.

Però avrei preferito un serbatoio un po’ più capiente, o almeno un avviso più evidente quando si avvicina al limite. Detto questo, per gli incidenti domestici di tutti i giorni, quelli piccoli, è più che sufficiente.

Peso, maneggevolezza e pulizia sotto i mobili

Ok, parliamo del vero tallone d’Achille, perché c’è ed è importante.

La FloorShine è pesante. Con oltre cinque chili di peso a vuoto, che diventano di più con i serbatoi pieni, non è un oggetto che sollevi con leggerezza. Finché scorre sul pavimento la trazione del rullo aiuta e la spinta richiesta è accettabile. Ma appena devi cambiare direzione, sollevarla per superare uno scalino o portarla in un’altra stanza, il peso si fa sentire tutto.

Il secondo problema è lo snodo. Non ruota bene, o almeno non con la naturalezza che ti aspetteresti. Per girare attorno alle gambe delle sedie o seguire il profilo del divano devi accompagnarla con il polso e dopo un po’ questo movimento ripetuto affatica. Nelle sessioni più lunghe, quelle in cui ho fatto tutta la casa di fila, a fine giro sentivo il braccio e il polso stanchi. Non doloranti, stanchi.

Credits: TecnoAndroid

Poi c’è la questione dei mobili bassi. La reclinazione a 180 gradi è una bella idea e funziona, ma il corpo steso resta comunque spesso. Sotto il letto ci entra, sotto il divano del salone pure, ma la manovra è scomoda: il manico è quasi parallelo al pavimento, il peso del blocco motore tira verso il basso e il controllo diventa impreciso. Sotto i mobili davvero bassi, come certi mobili TV, non passa proprio.

Per questo motivo la sconsiglio, senza troppi giri di parole, a persone anziane o a chi ha problemi a polsi, spalle o schiena. Non perché sia pericolosa, ma perché trasforma una pulizia che dovrebbe essere rapida in un piccolo allenamento. Per un adulto in forma è gestibile. Per mia nonna, per dire, sarebbe un incubo.

È strano: sulla carta non dovrebbe darmi così fastidio, cinque chili non sono un’enormità. Invece è proprio la combinazione di peso, distribuzione e snodo rigido a fare la differenza.

Autopulizia, asciugatura e il problema degli odori

La manutenzione è uno degli aspetti meglio riusciti, con un grosso asterisco.

Il ciclo di autopulizia si avvia con un tasto, a lavapavimenti agganciata alla base. Il rullo viene risciacquato con acqua pulita e poi asciugato con aria calda a 75 °C. Il risultato è buono: dopo il ciclo il rullo esce asciutto e visibilmente pulito, senza quell’odore di straccio bagnato che ti accoglie ogni volta che riprendi in mano un mocio tradizionale.

Il mio consiglio, e lo dico per esperienza, è di avviare l’autopulizia dopo ogni sessione. Sempre. Anche se hai pulito solo il corridoio. È il modo migliore per tenere il rullo in salute e allungarne la vita.

E ora l’asterisco: il ciclo automatico pulisce il rullo, ma non svuota il serbatoio dell’acqua sporca. Quello va tolto, svuotato e sciacquato a mano. E qui ho fatto l’errore che spero voi non facciate: una volta l’ho lasciato pieno per circa 24 ore, dimenticandomene completamente. Il giorno dopo, appena ho riacceso la lavapavimenti, dall’uscita dell’aria è arrivato un odore sgradevole di acqua stagnante. Niente di tragico, ma abbastanza da farmi aprire le finestre.

La regola quindi è semplice: a fine pulizia si svuota il serbatoio sporco, si sciacqua, si avvia l’autopulizia. Tre gesti, un paio di minuti. Se li fai sempre, odori zero. Se li salti, la casa te lo ricorda.

La pulizia del serbatoio non è difficilissima, si sfila dal retro e si apre senza attrezzi. Gli angoli interni sono un po’ scomodi da raggiungere e qui la spazzolina inclusa torna utile. Non è il massimo della praticità, ma è gestibile.

Rumorosità durante l’uso e in autopulizia

Devo dire che mi aspettavo peggio. Ho letto in giro di cicli di autopulizia particolarmente fastidiosi, e ho una certa allergia ai rumori, soprattutto quando cerco di dormire.

Nella mia esperienza il rumore è buono, cioè non troppo accentuato. Durante l’uso normale la lavapavimenti produce il classico sibilo da motore elettrico, con il fruscio del rullo sul pavimento in sottofondo. Si può tranquillamente parlare con qualcuno nella stessa stanza senza dover alzare la voce. I cani, che di solito con l’aspirapolvere tradizionale hanno un rapporto conflittuale, l’hanno osservata con curiosità ma senza scappare. Anubi l’ha seguita per un paio di metri, poi si è annoiato ed è tornato a sdraiarsi.

Durante il ciclo di autopulizia il suono cambia, perché entrano in gioco la pompa e poi la ventola dell’aria calda. È più costante e un po’ più presente, ma non mi ha mai dato fastidio in salone mentre lavoravo al computer. In camera da letto, per principio, non l’avrei messa comunque: io con i rumori notturni non vado d’accordo, e una base che ronza per diversi minuti dopo cena non fa per me.

Non ho misurato i decibel con un fonometro, quindi resto sulle impressioni soggettive. Per una lavapavimenti con questa potenza di aspirazione, il compromesso mi è sembrato più che accettabile.

La routine che ho trovato dopo qualche settimana

Ora, la parte interessante, perché i primi giorni con un elettrodomestico nuovo si fanno tanti errori e poi piano piano trovi il tuo modo di usarlo. Con questa lavapavimenti è successo esattamente così, e credo che raccontarlo possa essere più utile di qualsiasi scheda tecnica.

La mattina, mentre il caffè sale nella moka, la stacco dalla base e faccio un giro veloce del salone. Solo il salone, che è dove Dafne e Anubi passano la notte e dove si concentra la maggior parte dello sporco: peli, qualche crocchetta scappata alla ciotola, le impronte del rientro dal giardino. Cinque minuti, a volte meno, in modalità automatica. Il pavimento torna presentabile prima ancora che il caffè sia pronto.

Il piano di sopra lo faccio due volte a settimana, e sempre per primo, quando il serbatoio pulito è appena riempito ma quello sporco è ancora vuoto. Porto su la scopa, pulisco camere e corridoio, scendo e finisco con il piano terra. Così la fatica della scala la faccio una volta sola e con il carico più leggero possibile. Sembra una sciocchezza, ma con oltre cinque chili in mano fa la differenza.

La cucina è un capitolo a parte. Lì, prima di passare la lavapavimenti, do una spruzzata di sgrassatore sulle zone critiche vicino ai fornelli e aspetto un minuto. Poi passo con il rullo e lo sporco viene via senza dover insistere. È un compromesso, lo so, ma risolve il problema del detergente senza rischiare di rovinare il circuito interno.

E a fine giro, sempre, la sequenza che ormai faccio senza pensarci: serbatoio sporco svuotato e sciacquato sotto il rubinetto, lavapavimenti sulla base, tasto dell’autopulizia. Poi me ne dimentico fino al giorno dopo. Vabbè, quasi sempre. Quella volta che non l’ho fatto, l’avete letto, me ne sono pentito.

Che dire? È una routine che richiede un minimo di disciplina, ma una volta presa l’abitudine diventa automatica come lavarsi i denti.

Funzionalità e comandi

Qui non c’è un’app e francamente non ne ho sentito la mancanza. Tutto si gestisce dai tasti sul manico e dal piccolo display posizionato in alto.

I comandi sono chiari: un tasto per accendere e spegnere, uno per cambiare modalità, uno per avviare l’autopulizia quando la lavapavimenti è sulla base. Non serve leggere il manuale per capire come funziona e per un elettrodomestico che usi magari di corsa, prima che arrivino ospiti, è esattamente quello che chiedo.

Le modalità coprono gli scenari principali. C’è il regime automatico, quello che sfrutta lo Smart Dirt Detect per alzare o abbassare la potenza in base allo sporco rilevato, e che ho usato per la maggior parte del tempo. C’è un’impostazione più spinta per le zone critiche, utile all’ingresso nelle giornate di pioggia, quando le zampe dei cani diventano timbri di fango. E poi c’è la già citata modalità dry, che lascia lavorare solo l’aspirazione ed è perfetta per i liquidi.

Un dettaglio che ho apprezzato: allo spegnimento, il motore continua a girare per qualche istante prima di fermarsi del tutto. Serve a evitare che l’acqua residua goccioli sul pavimento quando appoggi la lavapavimenti alla base. Piccola cosa, ma ti accorgi della sua utilità la prima volta che non trovi la pozzetta sotto la testina.

Il display mostra la modalità attiva e il livello di batteria, niente di più. Mi sarebbe piaciuto un avviso esplicito per il serbatoio sporco pieno, che avrebbe evitato qualche sorpresa durante la raccolta dei liquidi. Ma, a conti fatti, la semplicità dei comandi è un pregio, non un difetto.

Galleria Fotografica

Prezzo e posizionamento

Il prezzo di listino è di 349 euro. Una cifra che la colloca nel pieno della fascia media delle lavapavimenti senza fili, quella più affollata in assoluto.

Il punto è questo: a 349 euro, la FloorShine 830 è un prodotto onesto ma non irresistibile. Lava bene, gestisce i peli in modo eccellente, ma pesa, è plasticosa e ha qualche rinuncia, come il serbatoio del detergente, che a quella cifra si nota. Le promozioni però sono frequenti: sul sito ufficiale l’ho vista a 299 euro durante le offerte di fine estate, e su Amazon è scesa a 279 euro, il minimo registrato finora.

E qui la valutazione cambia. Personalmente, intorno ai 249 euro la comprerei a occhi chiusi. A quel prezzo i difetti diventano compromessi accettabili e i pregi, soprattutto il sistema antigroviglio e la gestione dei liquidi, valgono abbondantemente la spesa.

Chi vuole qualcosa in più dentro la stessa famiglia può guardare alla sorella maggiore, la FloorShine 880, che aggiunge l’autopulizia con acqua molto calda e un sistema di deodorazione. Costa però circa cento euro in più a listino, e la differenza va valutata in base a quanto vi infastidiscono gli odori e lo sporco ostinato.

Se non avete fretta, il mio consiglio è di monitorare il prezzo e aspettare il prossimo calo. Arriverà.

Se volete farvi un’idea più ampia della categoria, nella nostra sezione dedicata trovate tutte le recensioni di robot, aspirapolvere e lavapavimenti pubblicate su TecnoAndroid.

Conclusioni

Dopo settimane passate a spingerla avanti e indietro sui due piani di casa, la EUREKA FloorShine 830 mi lascia una sensazione precisa: è una lavapavimenti che fa bene il suo mestiere principale, cioè lavare il pavimento, ma che ti chiede in cambio un po’ di fatica fisica.

La consiglio a chi ha pavimenti duri, in particolare gres o piastrelle, e soprattutto a chi vive con animali che perdono pelo. Il sistema antigroviglio è la sua carta migliore e per chi come me ha passato anni a tagliare gomitoli di peli dal rullo con le forbici, è quasi una liberazione. Va bene anche per le famiglie con bambini piccoli, grazie alla gestione dei liquidi versati.

La sconsiglio invece a persone anziane o con problemi articolari, a chi vive in case su più piani senza voglia di fare su e giù con cinque chili in mano, e a chi cerca una soluzione definitiva contro lo sporco incrostato. Per quello servono acqua calda o detergente e qui non ci sono.

Lo scenario ideale? Un appartamento o una casa su un unico livello, con pavimenti in gres, un cane o due, e la voglia di dare una passata veloce tutti i giorni invece di una pulizia profonda una volta a settimana. In quel contesto, la 830 si inserisce nella routine senza sforzo e diventa quasi invisibile, che per un elettrodomestico è il complimento migliore.

E il prezzo, alla fine della fiera, è la vera chiave di lettura. A listino ci penserei. Sotto i 250 euro non ci penserei proprio, la prenderei e basta. Dafne, per la cronaca, ha già dato il suo parere: continua a perdere pelo come prima, ma adesso, almeno, non è più un problema mio.

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EUREKA FloorShine 830 7.0/10 Ho provato la EUREKA FloorShine 830 per settimane sul gres della villa, su due piani e con due cani. Il lavaggio è uniforme e senza aloni, il rullo non trattiene i peli e la modalità dry asciuga bene i liquidi. Però pesa più di 5 kg, lo snodo è rigido e sotto i mobili è scomoda. Manca il serbatoio del detergente e l'autonomia reale è inferiore di circa il 20% al dichiarato. Sotto i 250 euro diventa un ottimo acquisto. Pro Lavaggio uniforme e senza aloni sul gres porcellanato Nessun pelo attorcigliato sul rullo grazie al sistema antigroviglio Modalità dry efficace per asciugare i liquidi versati Autopulizia con aria calda che restituisce il rullo pulito e asciutto Comandi semplici e rumorosità contenuta Contro Pesante e faticosa per polso e braccio nelle sessioni lunghe Snodo poco fluido e scomoda sotto i mobili bassi Materiali molto plasticosi Manca il serbatoio per il detergente Autonomia reale inferiore di circa il 20% al dichiarato

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 7 /10 + Pro ✓ Lavaggio uniforme e senza aloni sul gres porcellanato, già al primo passaggio con lo sporco quotidiano

✓ Sistema antigroviglio efficace: nessun pelo di cane attorcigliato sul rullo dopo diverse sessioni

✓ Modalità dry ottima per asciugare liquidi versati, anche in quantità

✓ Autopulizia con asciugatura ad aria calda che restituisce un rullo pulito e asciutto

✓ Comandi semplici e rumorosità contenuta durante l'uso − Contro × Pesante, scomoda da portare su per le scale e faticosa per polso e braccio nelle sessioni lunghe

× Snodo poco fluido e pulizia sotto i mobili scomoda, nonostante la reclinazione a 180 gradi

× Materiali molto plasticosi per la fascia di prezzo

× Nessun serbatoio per il detergente e le macchie secche richiedono di insistere

× Autonomia reale inferiore di circa il 20% al dichiarato, con ricarica lunga

Fonte: TecnoAndroid