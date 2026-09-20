Realme 16 Pro Harry Potter Edition: il retro è pazzesco

Chi aspettava conferme sull’edizione speciale di Realme 16 Pro dedicata a Harry Potter ha finalmente qualcosa di concreto da guardare, perché il produttore ha diffuso nuovi teaser che mostrano nel dettaglio come sarà fatta questa variante celebrativa dell’upper midrange. Il lancio è previsto per la fine del mese e la strategia ricalca quella già vista lo scorso anno con il 15 Pro in versione “Game of Thrones Edition”, quindi una collaborazione con un marchio dell’immaginario pop capace di attirare attenzione ben oltre la scheda tecnica. Le indiscrezioni ufficiose erano circolate un paio di settimane fa, adesso arriva la conferma dall’azienda stessa.

Un design che guarda alla saga, non solo un adesivo sul retro

La cura riservata a scocca e confezione è evidente e non si limita a un logo appiccicato in un angolo. Il retro di Realme 16 Pro Harry Potter Edition adotta una finitura marrone con effetto pelle e un motivo a rombi che richiama la celebre scena degli scacchi magici del primo film, un dettaglio che gli appassionati riconoscono al volo e che agli altri passa magari inosservato ma resta comunque elegante. Al centro trova posto un grande stemma di Hogwarts, completo dei simboli delle quattro Case, affiancato dal logo ufficiale della saga.

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Anche il telaio laterale è stato personalizzato, con l’incisione “Welcome to Hogwarts” che corre lungo il bordo. La trovata più curiosa però riguarda il modulo fotografico, ridisegnato per ricordare il volto di Edvige, il gufo di Harry. Le due fotocamere principali fanno da occhi, mentre un piccolo elemento decorativo centrale suggerisce la presenza del becco. È il tipo di dettaglio che funziona bene nelle foto promozionali e che, viste da vicino, riesce a non risultare eccessivo.

Packaging curato e collocazione di mercato

Il packaging segue la stessa logica, con una confezione pensata come parte dell’esperienza e non come semplice contenitore. Su questo fronte le edizioni speciali dei produttori cinesi hanno alzato parecchio l’asticella negli ultimi anni e questa non fa eccezione, considerando quanto materiale tematico venga messo in mostra già dai primi teaser. Chi è interessato al modello standard, cioè quello senza riferimenti a Hogwarts, può già trovarlo in vendita. Realme 16 Pro è disponibile online su Aliexpress a 281 euro, mentre su altri canali il prezzo sale a 350 euro e a 351 euro a seconda del rivenditore. Una forbice che vale la pena tenere d’occhio, perché tra la proposta più economica e le altre ballano quasi settanta euro per lo stesso dispositivo.

Resta il fatto che le edizioni a tema, per loro natura, viaggiano spesso su listini leggermente diversi rispetto alla versione tradizionale e tendono a essere prodotte in quantità limitate. La Harry Potter Edition arriverà a fine mese e sarà quello il momento in cui si capirà quanto la personalizzazione incida sul portafoglio rispetto al modello base.

Nel frattempo il dispositivo è stato già provato dal vivo, e l’impressione è che il lavoro sui materiali sia stato fatto con criterio, senza scivolare nel gadget da fiera. L’effetto pelle sul retro, unito al motivo a rombi, dà una consistenza diversa rispetto ai soliti vetri lucidi che si trovano sulla fascia media, e lo stemma centrale è integrato nella superficie invece che stampato sopra.

Fonte: TecnoAndroid