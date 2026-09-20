Lamborghini Revuelto SV avvistata nel traffico del Colorado

Una Lamborghini Revuelto SV è stata avvistata in mezzo al traffico di Louisville, in Colorado, ed è la prova che la variante più estrema della supercar di Sant’Agata Bolognese ha già lasciato i riflettori delle presentazioni ufficiali per finire su strade normalissime, tra semafori e code. Le immagini sono state pubblicate dall’account Instagram “Coloradocarspotter” e in pochissimo tempo hanno fatto il giro delle pagine dedicate alle supercar, com’è normale che accada oggi. Curioso il dettaglio geografico, perché il Colorado è piuttosto lontano dalla California della Monterey Car Week, palcoscenico abituale per macchine di questo calibro.

Capita spesso che i gioielli della Motor Valley, poco dopo il lancio commerciale, finiscano nelle mani di proprietari stranieri e vengano ammirati altrove. Questo esemplare non fa eccezione. Nel traffico si nota subito per una colorazione rossa splendida, abbinata a una lunga serie di componenti neri che accentuano ogni singolo intervento aerodinamico. Il contrasto cromatico, in effetti, rende l’insieme ancora più aggressivo di quanto già non sia.

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Cosa cambia sulla Revuelto SV rispetto alla versione standard

Il paraurti anteriore è decisamente più cattivo, le appendici aerodinamiche hanno dimensioni notevoli e anche le minigonne laterali sono state riviste. Non si tratta di ritocchi estetici fini a se stessi, perché l’aerodinamica SV genera l’80% di carico aerodinamico in più rispetto alla Revuelto tradizionale, con un guadagno concreto in termini di aderenza laterale.

Sotto la carrozzeria resta il V12 aspirato da 6,5 litri, spremuto dai tecnici fino al limite e affiancato da tre unità elettriche e da una nuova batteria da 7,3 kWh. La potenza complessiva arriva a 1.065 CV, ovvero 50 CV in più rispetto alla Revuelto da cui deriva. Numeri che si traducono in prestazioni da primato: 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, 0 a 200 km/h in 6,7 secondi e velocità massima di 348 km/h.

C’è poi il riferimento alla storia, quello che per Lamborghini conta forse più di tutto. Le sigle SV hanno accompagnato Miura, Diablo, Murcielago e Aventador, e la nuova arrivata rispetta quel lignaggio sul piano delle performance. A certificarlo c’è anche un tempo sul giro, 1 minuto e 41,6 secondi sullo storico tracciato di Hockenheim, con Marco Mapelli al volante.

Una belva emiliana sulle strade del Colorado

Del proprietario non si sa nulla, e del resto è comprensibile. Quello che conta è l’inizio della carriera di un’auto costruita per entrare nella storia del marchio, considerando anche che la versione più estrema della Revuelto sarà realizzata in soli 1.963 esemplari, numero che richiama l’anno di fondazione della casa emiliana.

Sul progetto si è espresso Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini: “La nuova Revuelto SV rappresenta un’espressione straordinaria della nostra visione di supersportiva Lamborghini. Ogni elemento della vettura è stato sviluppato con l’obiettivo di portare le prestazioni a un livello ancora superiore, incrementando il coinvolgimento e l’emozione di guida che da sempre caratterizzano il nostro marchio. Il record ottenuto all’Hockenheimring è il risultato di questo approccio e dimostra come innovazione, tecnologia e competenze ingegneristiche possano tradursi in risultati concreti e misurabili”.

Fonte: TecnoAndroid