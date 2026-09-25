Rayman Legends Retold: un sesto reame e 4 livelli musicali

Un trailer panoramico di sei minuti è il modo scelto da Ubisoft per raccontare per filo e per segno cosa sarà Rayman Legends Retold, il rifacimento integrale del platform arrivato nel 2013 e oggi ricostruito da zero. Sei minuti sono tanti per un video promozionale, ma qui servono: il filmato passa in rassegna mondi, meccaniche, colonna sonora e modalità, mostrando quanto lavoro sia stato fatto sull’aspetto visivo senza toccare l’impianto originale.

Lo sviluppo porta la firma di Ubisoft Montpellier in collaborazione con Ubisoft Milan, una coppia che ha scelto una strada precisa. Struttura e livelli restano quelli conosciuti, mentre la grafica viene rifatta interamente. Il risultato, come si vede scorrendo il trailer, è un gioco che riconosci subito e che allo stesso tempo sembra un’altra cosa.

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Dal 2D disegnato al 3D, ma con lo stesso spirito

Il passaggio più evidente riguarda la resa estetica. L’originale viveva di un 2D disegnato a mano, riconoscibilissimo, mentre Rayman Legends Retold si presenta con un 3D ricco e pieno di dettagli. Il tono però non cambia, e nemmeno la logica con cui sono costruiti i livelli, che restano sostanzialmente quelli di allora con qualche evoluzione applicata qua e là.

La descrizione ufficiale mette in scena il punto di partenza della storia: un oscuro cattivo semina il caos nella Radura dei Sogni, e da lì comincia l’avventura attraverso mondi affascinanti, affrontabili in solitaria oppure in cooperativa locale fino a quattro giocatori. Viene definita un’avventura a scorrimento laterale dal ritmo serrato, dove ogni inciampo e ogni sorpresa contribuiscono a creare un delizioso caos. Una formula che descrive bene anche l’originale, a dirla tutta. Il gameplay resta quello di un platform classico, fatto di esplorazione e salti dentro ambientazioni variopinte che portano a situazioni piuttosto folli, come da tradizione della serie. Qualche ritocco c’è, con meccaniche leggermente riviste e arricchite rispetto a quanto visto nel 2013.

Un reame in più e quattro livelli musicali inediti

Le aggiunte più interessanti riguardano i contenuti veri e propri. Rayman Legends Retold introduce un sesto reame misterioso da esplorare, completamente assente nella versione originale, insieme a quattro livelli musicali inediti. Chi ha giocato il capitolo del 2013 sa quanto quei livelli fossero il pezzo forte del pacchetto, momenti in cui il ritmo della musica e quello dei salti diventano la stessa cosa. Aggiungerne altri quattro non è un dettaglio da poco.

Sul fronte sonoro il lavoro è stato ampio. La colonna sonora conta nuove tracce e alcune variazioni sui brani classici, che continuano ad avere un peso concreto dentro il gameplay e non solo come accompagnamento. Il nuovo video, tra le altre cose, mostra anche un momento a base di Macarena, tanto per dare l’idea del tipo di follia che il gioco mette in tavola.

Torna poi il multiplayer cooperativo per quattro giocatori in locale, che è storicamente il modo migliore per giocare questa serie. Più mani sullo schermo significano più confusione, più risate e situazioni che degenerano in fretta, e l’impressione è che il remake abbia spinto ancora di più su questo aspetto.

Un ultimo punto riguarda il calendario. Il gioco ha subito un rinvio proprio di recente, con la nuova data di uscita fissata al 3 dicembre. Chi aspettava di rimetterci le mani sopra prima dovrà pazientare qualche settimana in più, ma nel frattempo il trailer panoramico offre già un quadro abbastanza completo di quello che Ubisoft ha preparato.

Fonte: TecnoAndroid