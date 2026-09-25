Anker AeroClip 2 e Space 2 Pro ufficiali: chip AI Thus per chiamate chiare

Anker amplia la propria gamma audio dedicata alla qualità delle chiamate con due nuovi modelli disponibili in Italia dal 22 settembre: AeroClip 2 in formato open-ear clip-on a 179,99 euro e Space 2 Pro over-ear con cancellazione attiva del rumore a 199,99 euro, entrambi su Amazon. Il lancio segue il Guinness World Records già ottenuto dalla serie Liberty 5 Pro per la qualità vocale nelle chiamate.

Secondo una recente survey condotta da Anker, oltre 3 intervistati su 4 considera il rumore una fonte di stress, con uffici, mezzi pubblici e luoghi affollati tra gli ambienti in cui diventa più difficile ascoltare e comunicare con chiarezza, il contesto da cui nasce la scelta di puntare su due formati distinti per esigenze diverse.

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Il tratto comune ai due dispositivi è il chip AI Thus, basato su architettura CIM, che porta l’intelligenza artificiale direttamente nell’esperienza audio quotidiana, con particolare focus sull’isolamento della voce durante le chiamate.

AeroClip 2: open-ear con GoldenFit e traduzione AI

Credits: TecnoAndroid

AeroClip 2 adotta un formato open-ear clip-on pensato per chi non vuole isolarsi completamente dall’ambiente circostante durante l’ascolto quotidiano. Il sistema GoldenFit, sviluppato su oltre 2.000 profili di orecchi reali, si adatta al 99% degli utenti riducendo la pressione anche in utilizzi prolungati. La certificazione IP57 lo rende adatto ad attività sportive e outdoor.

Il driver da 12mm con codec LDAC e tecnologia HearID crea un profilo sonoro personalizzato in base alle caratteristiche dell’udito individuale. Tra le funzioni intelligenti figurano la traduzione AI in tempo reale, la registrazione vocale AI tramite app e la modalità Nap con rumore bianco integrato per il riposo.

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Per le chiamate, il chip Thus lavora insieme a quattro microfoni MEMS e due sensori VPU a conduzione ossea, isolando la voce anche in ambienti con rumore superiore agli 80 dB. La modalità WhisperMode mantiene la voce comprensibile anche parlando a volume molto basso. L’autonomia raggiunge 8 ore di ascolto musicale o 5 ore di conversazione con singola carica, estendibili a 32 e 20 ore con la custodia. Dieci minuti di ricarica restituiscono fino a 4 ore di utilizzo. La connettività include Bluetooth 6.0, Fast Pair, compatibilità MFi, Find My e ricarica wireless.

Space 2 Pro: over-ear con ANC adattiva e 60 ore di autonomia

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Space 2 Pro offre un’esperienza più immersiva con struttura over-ear e driver da 35mm a doppio materiale, codec LDAC, HearID 5.0 e Audio Spaziale. Il sistema ANC adattivo 3.0, basato su otto microfoni, processa oltre 384.000 segnali di rumore al secondo, adattandosi automaticamente a uffici, mezzi pubblici e traffico. La Modalità Trasparenza permette di ascoltare l’ambiente senza rimuovere le cuffie.

Con un peso di 262 grammi, integra padiglioni in pelle di proteina e schiuma memory a lento ripristino, ottimizzati su oltre 2.000 profili reali della testa. Il sensore di indossamento gestisce automaticamente riproduzione e pausa, mentre la connessione multipoint collega due dispositivi contemporaneamente. Il comando vocale Hey Anka offre 20 comandi elaborati direttamente sul dispositivo, senza cloud.

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Sul fronte chiamate, sei microfoni e un modello AI di grandi dimensioni mantengono la voce in primo piano anche con conversazioni di fondo, tastiere o climatizzatori attivi, una caratteristica che ha reso Space 2 Pro candidato al Guinness World Records per la migliore chiarezza audio nelle chiamate tra le cuffie over-ear.

L’autonomia raggiunge 30 ore con ANC attivo o 60 ore con cancellazione disattivata, con 5 minuti di ricarica sufficienti per 8 ore di ascolto. La connettività integra Bluetooth 6.1 e Fast Pair.

Fonte: TecnoAndroid