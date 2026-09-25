Netatmo, il riscaldamento diventa smart: nuova gamma Energy

Quando il riscaldamento resta acceso anche se in casa non c’è nessuno, il consumo energetico continua senza portare alcun beneficio al comfort. È proprio su questo tipo di spreco che Netatmo concentra la nuova gamma Energy, pensata per gestire il calore in modo più preciso e adattarlo alle diverse esigenze dell’abitazione.

La nuova proposta riunisce termostati, valvole intelligenti e accessori all’interno di un ecosistema progettato per funzionare con la maggior parte degli impianti ad acqua. La configurazione può essere centralizzata oppure distribuita tra le singole stanze, con la possibilità di ampliare il sistema nel tempo. Il cuore dell’architettura è il Thermo Hub, affiancato dal Thermo Link e dai dispositivi della gamma ORIGINAL. L’obiettivo è combinare gestione intelligente, compatibilità con Matter e controllo dei consumi senza complicare l’utilizzo quotidiano.

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Riscaldamento stanza per stanza

Credits: TecnoAndroid

La Valvola Termostatica Intelligente ORIGINAL permette di intervenire direttamente sui radiatori ad acqua, regolando la temperatura in base alla stanza e al momento della giornata. In questo modo soggiorno, camera da letto e zona studio possono avere impostazioni differenti.

Il sistema è pensato anche per abitazioni con più zone indipendenti. È infatti possibile aggiungere più termostati, così da gestire separatamente le diverse aree dell’immobile e costruire progressivamente una configurazione adeguata alla casa. Il Thermo Link e gli altri accessori ampliano ulteriormente le possibilità di installazione, con configurazioni sia cablate sia wireless. Il risultato è un sistema che può essere adattato alla struttura dell’impianto senza limitarsi a una configurazione unica.

Thermo Hub porta Matter nel riscaldamento

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Il Thermo Hub svolge il ruolo di centro di comunicazione dell’ecosistema. Collegato a una normale presa elettrica, utilizza il protocollo Zigbee per coordinare il Termostato ORIGINAL, le valvole e gli eventuali termostati aggiuntivi.

Un altro elemento centrale è la compatibilità con Matter, supportata dalla certificazione della Connectivity Standards Alliance. Lo standard permette ai dispositivi Netatmo di interagire con prodotti appartenenti ad altri ecosistemi smart. La compatibilità comprende piattaforme come Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings, consentendo di inserire il sistema di riscaldamento all’interno di una gestione più ampia della casa connessa.

Programmazione ed efficienza passano dall’app

Secondo i dati ADEME riportati da Netatmo, il riscaldamento rappresenta circa il 66% dei consumi energetici domestici. Per intervenire su questa voce, la nuova gamma integra strumenti dedicati alla programmazione e alla gestione delle abitudini quotidiane.

Tra questi c’è Eco-Assist, che sfrutta la geolocalizzazione per segnalare quando il riscaldamento rimane attivo mentre l’abitazione è vuota. La programmazione intelligente, secondo lo studio sugli utenti del Termostato Netatmo del luglio 2023 citato dall’azienda, può consentire un risparmio sui costi di riscaldamento fino a 250 euro all’anno. Il controllo passa dall’app Home + Control, attraverso dashboard che permettono di seguire l’attività dell’impianto e visualizzare i consumi. La stessa applicazione centralizza anche altri dispositivi compatibili, compresi illuminazione e tapparelle.

Design e materiali della gamma ORIGINAL

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Con la linea ORIGINAL Netatmo interviene anche sull’aspetto dei dispositivi, adottando un design minimalista con display discreti, linee essenziali e interfacce pensate per integrarsi negli ambienti domestici.

I nuovi prodotti vengono fabbricati in Europa negli stabilimenti BTicino e utilizzano fino al 65% di plastica riciclata, secondo quanto dichiarato dall’azienda. L’approccio punta inoltre a prodotti progettati per durare nel tempo. Il Termostato ORIGINAL dispone anche di pulsanti fisici dedicati agli scenari domestici, come “In casa” e “Fuori casa”. Una singola pressione può quindi attivare più azioni coordinate all’interno dell’abitazione.

Prezzi della nuova gamma Netatmo Energy

La nuova offerta comprende diversi prodotti e accessori, con prezzi pensati per configurazioni differenti. La Valvola Termostatica ORIGINAL costa 59,99 euro ed è disponibile anche in confezioni multiple da 2, 3 e 4 unità.

Il Pack Termostato ORIGINAL Cablato, con Thermo Hub incluso, ha un prezzo di 139,99 euro, mentre la versione Wireless arriva a 149,99 euro. Il Pack Valvola Termostatica ORIGINAL + Thermo Hub costa invece 119,99 euro. Il Termostato Aggiuntivo è proposto a 99,99 euro, il Range Extender Zigbee costa 19,99 euro e il Thermo Link, utilizzato come ricevitore wireless, ha un prezzo di 39,99 euro.

Completano la gamma la Placca a muro per il Termostato ORIGINAL a 14,99 euro, il Supporto da tavolo a 19,99 euro e il Modulo di alimentazione a rete per il supporto da tavolo a 11,99 euro. I prodotti della nuova gamma sono disponibili sullo store online Netatmo e presso la maggior parte dei rivenditori partner, dei negozi specializzati e dei centri dedicati al fai-da-te.

Fonte: TecnoAndroid