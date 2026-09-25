MSI PRO MAX EDGE AI+, il PC compatto per l’AI locale

Eseguire modelli di intelligenza artificiale direttamente su un computer senza affidarsi necessariamente al cloud richiede una dotazione hardware capace di gestire carichi particolarmente pesanti. MSI PRO MAX EDGE AI+ nasce proprio per questo scenario, racchiudendo in un desktop da 4 litri una piattaforma pensata per l’elaborazione AI locale.

Il sistema può essere configurato con processori fino ad AMD Ryzen AI Max+ 395, affiancati da 128 GB di memoria unificata LPDDR5X-8000, grafica Radeon 8060S e NPU XDNA 2. La configurazione è destinata a professionisti, sviluppatori, ricercatori e aziende che necessitano di lavorare con dati e applicazioni AI direttamente sulla macchina. Il vantaggio dell’elaborazione locale riguarda anche la gestione dei dati: mantenere carichi di lavoro e informazioni sul dispositivo può migliorare la reattività e, in base al software e alle modalità di implementazione, offrire un maggiore controllo sui contenuti sensibili.

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Fino a 126 TOPS per l’intelligenza artificiale

Credits: TecnoAndroid

Il modello di punta della piattaforma è il Ryzen AI Max+ 395, dotato di 16 core Zen 5, 40 unità di calcolo grafiche RDNA 3.5 e NPU XDNA 2 con prestazioni fino a 50 TOPS. La combinazione di CPU, GPU e NPU porta le prestazioni AI complessive dichiarate fino a 126 TOPS.

Questa architettura permette di distribuire i carichi tra le diverse unità di elaborazione, con un sistema pensato per produttività assistita dall’intelligenza artificiale e applicazioni professionali che richiedono elevate risorse di calcolo. A rendere particolarmente interessante la piattaforma è la memoria unificata. PRO MAX EDGE AI+ arriva a 128 GB di LPDDR5X a 8000 MT/s, con fino a 96 GB configurabili come memoria grafica.

CPU e GPU integrata condividono infatti lo stesso pool di memoria, consentendo alle applicazioni AI compatibili di accedere a una quantità di risorse superiore rispetto a quella normalmente disponibile su una GPU integrata tradizionale. Nelle configurazioni supportate, il sistema può eseguire localmente LLM fino a 120 miliardi di parametri. Le prestazioni effettive dipendono comunque da diversi fattori, tra cui architettura del modello, quantizzazione, lunghezza del contesto, software e configurazione utilizzata.

Più PC possono lavorare insieme

Credits: TecnoAndroid

Quando le risorse di un singolo sistema non sono sufficienti, MSI prevede la possibilità di collegare più unità PRO MAX EDGE AI+ in un cluster locale.

Le configurazioni possono comprendere due nodi per specifici modelli da 120 e 235 miliardi di parametri, mentre un sistema composto da quattro nodi può essere utilizzato con DeepSeek-V3.1, indicato nella configurazione con 671 miliardi di parametri e quantizzazione Q4_0. La capacità effettiva dipende dal modello, dalla quantizzazione, dal software utilizzato per il cluster e dal carico di lavoro. L’approccio permette comunque ai team di aumentare la capacità di inferenza mantenendo l’elaborazione all’interno del proprio ambiente.

Raffreddamento pensato per l’uso prolungato

Gestire carichi AI intensivi per periodi prolungati richiede anche un sistema termico adeguato. MSI ha quindi integrato il sistema Frozr AI Pro, insieme alla soluzione Glacier Armor dedicata allo storage.

La dissipazione principale utilizza un dissipatore in rame, tre heat pipe e tre ventole, mentre i due slot M.2 PCIe Gen 4 dispongono di dissipatori dedicati per contribuire alla gestione delle temperature delle unità SSD. Anche la gestione energetica può essere modificata direttamente dall’utente. Un interruttore fisico permette infatti di selezionare profili di potenza calibrati, senza dover intervenire tramite software, così da bilanciare prestazioni, temperature e rumorosità in base all’attività svolta.

Un desktop compatto con quattro monitor

Nonostante il formato ridotto, il PRO MAX EDGE AI+ offre una connettività pensata anche per configurazioni professionali. Il telaio in alluminio da 4 litri integra direttamente un alimentatore da 300 W, evitando l’utilizzo di un alimentatore esterno ingombrante. Per la connettività wireless è presente il Wi-Fi 7, mentre il sistema può gestire fino a quattro display indipendenti attraverso HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a e due porte USB Type-C da 40 Gbps con DisplayPort Alt Mode.

La dotazione comprende inoltre porte USB Type-A, due jack audio, Ethernet RJ45 e un lettore di schede SD 4.0 UHS-II. La configurazione è quindi pensata per sviluppatori AI, ricercatori, creativi, piccoli studi e aziende che necessitano di una workstation compatta per analisi dei dati o ambienti multi-monitor.

MSI PRO MAX EDGE AI+ sarà disponibile in Italia da ottobre.

Fonte: TecnoAndroid